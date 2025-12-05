¡ÚÀî±Û¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ûºë¶Ì¸©»º¥Ö¥é¥ó¥Éµ©¾¯¤Ê¤¤¤Á¤´¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¤¤¤Á¤´¡É¿Ô¤¯¤·¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¾®¹¾¸ÍÅß¡¦½ÕÎ¹ ¡¾¤¤¤Á¤´°ì²ñ¡Ê¤¤¤Á¤¨¡Ë¡¾¡×¤òÈÎÇä
Àî±Û¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¿·ÉÙÄ® 1-22¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§»°Âð¹¯À²¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤«¤é4·î27Æü(·î)¤Þ¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¾®¹¾¸ÍÅß¡¦½ÕÎ¹ -¤¤¤Á¤´°ì²ñ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó-¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ï¥¦¥¹ ¤¤ß¤·¤Þ¡×ÇÀ±à ¥¤¥áー¥¸
ºë¶Ì¸©¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¸©¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÍ£°ì¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¤¤Á¤´¸©¡×¤ËÇ§Äê¡Ê¢¨1¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤À¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºë¶Ì¸©¤Î¸Ø¤ë¡È¤¤¤Á¤´¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤ÇºÇ¹â¶â¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿À¸»º¼Ô¤À¤±¤¬ºÏÇÝ½ÐÍè¤ëµ©¾¯¤Ê¡¢¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¤È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤ÇºÇ¹â¶â¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºë¶Ì¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¤¤Á¤´¿·ÉÊ¼ï¡È¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡É¤¬¼çÌò¤Î¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ½ÐÅµ ºë¶Ì¸©Web¥µ¥¤¥È¡¡https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/news/page/news2025031701.html
¢¨2¡ÖÁ´¹ñ¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤ÎÉÊÉ¾²ñ
ÏÂÉ÷¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È ¥¤¥áー¥¸
Í¼¿©¤Ç¤Ï ¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¤Î¥¸¥ã¥à¤Ç¼Ñ¤¿¡Ö¶äÃ¤Î¤¤¤Á¤´¼Ñ¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÇòÏÂ¤¨¡×¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×¤Ê¤É¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¡È¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÏÂÉ÷¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤ò¤·¤¿¼ã¤ÇÀ±à¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ï¥¦¥¹ ¤¤ß¤·¤Þ¡×¤µ¤Þ¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ç45Ê¬´ÖÂßÀÚ¤ê¡¢´°½Ï¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯4·î2Æü(ÌÚ)¤«¤é¤Ï¡¢ ¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àî±Û¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡Ö¾®¹¾¸ÍÅß¡¦½ÕÎ¹ -¤¤¤Á¤´°ì²ñ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó-¡×¤òÄÌ¤·¡¢Åß¤«¤é½Õ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À¸°é¾õ¶·¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¡È¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡É¤Î¤Û¤«»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¤ÎÉÊ¼ï¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3 ¡ÖÏÂ¿© ¤à¤µ¤·Ìî¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÏÂÉ÷¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～3·î9Æü(·î)¤È2026Ç¯3·î11Æü(¿å)～4·î27Æü(·î)¤Ç¥Æー¥Þ¡¦¥á¥Ë¥åー¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¾®¹¾¸ÍÅß¡¦½ÕÎ¹ ¡¾¤¤¤Á¤´°ì²ñ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó-¡Û¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üºë¶Ì¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¡È¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡É¤¬¼çÌò¡ªÏÂ¿© ¤à¤µ¤·Ìî¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÍ¼¿©¡ÖÏÂÉ÷¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡×
¡ü¤È¤¤á¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ï¥¦¥¹ ¤¤ß¤·¤Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢ÁáÄ«¤ÎÂßÀÚ¤ê´°½Ï¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³¡Ê45Ê¬¡Ë
¡üºÇ¹â¶â¾Þ¤Ê¤É¼õ¾Þ¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³¢¨2026Ç¯4·î¤ÎÌÚÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¸ÂÄê
¡Ö¾®¹¾¸ÍÅß¡¦½ÕÎ¹ -¤¤¤Á¤´°ì²ñ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡¾¡×³µÍ×
¡Ú´ü¡¡¡¡´Ö¡Û¡¡2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～4·î27Æü(·î)¡¡
¢¨½ü³°Æü¡§²ÐÍËÆü
¢¨ÈÎÇä³«»Ï¤Ï2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¡¡3:00P.M. ¤è¤ê¡¡¡¡
¢¨¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³²ÄÇ½»þ´ü¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～3·î29Æü(Æü)¤Î¿åÍËÆü¡¢ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü
¢¨¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³²ÄÇ½»þ´ü¡§2026Ç¯4·î2Æü(ÌÚ)～26Æü(Æü)¤ÎÌÚÍËÆü¡¢ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü
¡ÚÎÁ¡¡¡¡¶â¡Û¡¡1Ì¾¤µ¤Þ \16,891¤è¤ê (1¼¼2Ì¾¤µ¤Þ¤´ÍøÍÑ»þ)
¡ÚÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡Û¡¡1Çñ¼¼ÎÁ¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³¡¢Í¼¿©
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡¦¤´Í½Ìó¡Û¡¡½ÉÇñÍ½Ìó·¸¡¡TEL¡§049¡¾227¡¾1118
¡Ú¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡Û¡¡¤¤¤Á¤´¥Ï¥¦¥¹ ¤¤ß¤·¤Þ
¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/plan/fuyutabi2025/
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¼¼ÎÁ¡¢Í¼¿©¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÏÂ¿© ¤à¤µ¤·Ìî¤ÎÄêµÙÆü¤Ï¤´ÍøÍÑ½ü³°Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¤´Í½Ìó¤ÏÍøÍÑÆü 3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¤´½ÉÇñÆü¤Î5ÆüÁ°¤è¤ê100%¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¾åµ¤Î¶â³Û¤Ï¤´ÍøÍÑÆü¡¢¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´Í½Ìó»þ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê12·î5Æü¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®¹¾¸ÍÅß¡¦½ÕÎ¹ -¤¤¤Á¤´°ì²ñ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡¾¡×¹ÔÄø
5:30P.M.¡¡ÏÂ¿© ¤à¤µ¤·Ìî¤Ç¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤ÎÍ¼¿©¡ÖÏÂÉ÷¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡×
ÏÂÉ÷¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È ¥¤¥áー¥¸
¢¨2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～3·î9Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ
¡Ú´ÅÌ£¡Û
¤¤¤Á¤´¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Ê¤¢¤Þ¤ê¤ó¡õ¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡Ë / Çò¥´¥Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§ / ¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡ / ¤¤¤Á¤´¥àー¥¹
»ä¤Î¤¤¤Á¤´¶ú¡Ê¤¤¤Á¤´¡¦¤¤¤Á¤´¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡¦¤¤¤Á¤´¥·¥åー¡¦°ò¤è¤¦¤«¤ó¡Ë
¡Ú¤ª¿©»ö¡Û
Àã¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÌîºÚÈª¡Ê¥Ðー¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡Ë / ¤¤¤Á¤´ÇòÏÂ¤¨ / ¤¤¤Á¤´´Å¿ÝÄÒ¤± / ¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥×¥ìー¥¼
¤¢¤Þ¤ê¤ó¥¸¥ã¥à¤Ç¼Ñ¤¿ ¶äÃ¤Î¤¤¤Á¤´¼Ñ / ¼ÑÌÍ / ÏÂµí±ö¹í¾Æ¤ / ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥íー¥ë
¢¨ÏÂÉ÷¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï11/26(¿å)¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¡ÖÏÂÉ÷¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003359.000024668.html
¢¨2026Ç¯3·î11Æü(¿å)～4·î27Æü(·î)¤Ï¥Æー¥Þ¡¦¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÍâÆü8:45A.M.¡¡¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ï¥¦¥¹ ¤¤ß¤·¤ÞÇÀ±à¡×¤Ç¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³
¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ï¥¦¥¹ ¤¤ß¤·¤Þ¡×ÇÀ±à ¥¤¥áー¥¸
¡Ú»þ´Ö¡Û 8:45A.M.～¡¡45Ê¬´Ö
Åö¥×¥é¥óÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸ÂÄê¡¢Âß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤Æ¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ØÄêÇÀ±à¤Ë³Æ¼«¤Ç¸þ¤«¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¿¥¯¥·ー¼êÇÛ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åö¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼Ö¤ÇÊ¿¾ï»þÌó15Ê¬¡ÊÌó4.6Km¡Ë
¢ã¤¤¤Á¤´¥Ï¥¦¥¹ ¤¤ß¤·¤Þ¢ä¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Á¤´¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤´¥Ï¥¦¥¹¤¤ß¤·¤Þ¤Î±¿±Ä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö±à¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥¿ー¤òÃÏÌÌ¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡È¹âÀßºÏÇÝ¡É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÅ¦¤ß¼è¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¤¤Á¤´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºë¶ÌÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÉÊ¼ï¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¡È¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÊ¼ï¤ÎºÏÇÝ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¤¤Á¤´¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¹á¤ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¿·Á¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹ÃúÇ«¤Ê¤¤¤Á¤´ºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÅö±à¤Î¤¤¤Á¤´¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£