¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¸ýÍÏ¤±¡×Not Wagashi¤«¤é¡¢Ìß¤òÈë¤á¤¿¾åÀ¸¥¹¥¤ー¥Ä¡¢6¼ïÎà¤Î¿·¤·¤¤¡ÔHISLEY¡ÕÅÐ¾ì¡£
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¥Ñー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½¨Åç¹¯±¦¡Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNot Wagashi¡×¤«¤é¡¢¡ÔHISLEY¡Õ¡Ê¥Ò¥¹¥ìー¡Ë¿·ºî6¼ï¤ò12·î20Æü¤ËÅìµþ¹©¾ì¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£EC¥µ¥¤¥È¤ÏËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡£
Èë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ
HISLEY¡Ê¥Ò¥¹¥ìー¡Ë¤Ï¡¢À¤°¤Ìï¤Î¡ÖÈë¤¹¤ì¤Ð²Ö¡×¤È¤¤¤¦Ç½¤Î»×ÁÛ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡È¸«¤»¤Ê¤¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿²Û»Ò¤Î¿·ÂÎ·Ï¤Ç¤¹¡£¹âÇ»ÅÙ¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¤¢¤ó¤³¤ÇÊñ¤à¡£ÍÎ²Û»Ò¤Ç¤âÏÂ²Û»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤ÎÈëÇò¡Ê¤Ò¤Ï¤¯¡ËËÌ³¤Æ»½½¾¡ÃÏ¶è¤Ë¤ÆÆÃÊÌºÏÇÝÇÀºîÊª¤È¤·¤Æ·ÀÌóºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ
¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¸ýÍÏ¤±
HISLEY ¤ÎÇö°á¤Ï¡¢ñ²¡Ê¤¢¤ó¡Ë¤ËÌß¡Ê¤â¤Á¡Ë¤òÎý¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎºÆÀß·×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìß¤ÇÊñ¤Þ¤º¡¢Ìß¤ò¡ÈÈë¤á¤ë¡É¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î¹á¤ê¤òÆÞ¤é¤»¤º¡¢
Àå¤Î¾å¤Ç¤Û¤É¤±¤ë½Ö´Ö¤Ë¤À¤±Èþ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë Í©¸¼¤Î´¶À ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ñ²¡Ê¤¢¤ó¡Ë¤ÎÀÅ¤«¤Ê´Å¤µ¤ÈÌß¡Ê¤â¤Á¡Ë¤ÎÈùºÙ¤ÊÃÆÎÏ¤¬¿¨¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë°ìÂÎ²½¤·¡¢
ÆâÉô¤ËÈë¤á¤¿¹âÇ»ÅÙ¤Î¥¯¥êー¥à¤¬Ç®¤ÇÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯--¡£
¤½¤ÎÑ³¤¯°Ü¤í¤¦ÊÑ²½¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¸ýÍÏ¤±¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
Çö¤¯»ÅÎ©¤Æ¤¿¤³¤ÎÇö°á¤Ï¡¢³ú¤à¤è¤êÁá¤¯Àå¤Î¾å¤ÇÀÅ¤«¤Ë¾Ã¤¨¡¢
ÆâÉô¤ÎÇò¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡ÈÈë¤á¤ë²Û»Ò¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤É½¸½¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ²Û»Ò¤ÎËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¿Ê²½
HISLEY ¤Ï¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Î³Ë--¹á¤ê¡¢¿§¡¢Í¾Çò--¤òÌ¤Íè¤Ø¼õ¤±ÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢
¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡È¿Ê²½·Á¡É¤Î¾åÀ¸¤Ç¤¹¡£
ñ²¡Ê¤¢¤ó¡Ë¤ËÌß¡Ê¤â¤Á¡Ë¤òÍÏ¤«¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢
ÁÇºà¤ÎÎØ³Ô¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÂåÅª¤Ê½À¤é¤«¤µ¤ÈÍ»²òÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Á³¡£
ÏÂ²Û»Ò¤ÎÀÅ¤±¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Ì£¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¿·¤·¤¤Î®¤ì¤òÀ¸¤à¡£
ÅÁÅý¤ò²õ¤µ¤º¡¢¤·¤«¤·¤½¤Î¤«¤¿¤Á¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤--
HISLEY ¤Ï¡¢ÏÂ²Û»Ò¤¬ËÜÍè¸þ¤«¤¦¤Ù¤¡È¼¡¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤òÄó¼¨¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¸ÄÀÅª¤ÊÁÇºà¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー
»ç°ò¡Ê¤·¤È¤¦¡Ë¼¯»ùÅç¸©»º¤à¤é¤µ¤¤¤¤â
Æî±»¡Ê¤Ê¤ó¤«¡ËËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã
Ê©·ª¡Ê¤Õ¤Ä¤°¤ê¡Ë¥¢¥ë¥Ç¥Ã¥·¥å»º¤ÎAOP¥·¥ã¥Æ―¥Ë¥å
ÇòÍï¡Ê¤Ï¤¯¤é¤¯¡Ë¶å½£»º¤ÎÀ¸Æý¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥º
ÌÌÇò¡Ê¤ª¤â¤·¤í¡ËËÌ³¤Æ»½½¾¡ÃÏ¶è»º¤ÎÂç¼êË´Æ¦
°ÂÇ¼°ò¡Ê¤¢¤ó¤Î¤¦¡Ë¼ï»ÒÅç»º¤Î°ÂÇ¼°ò
6¤Ä¤ÎÁÇºà¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¿§¤È¹á¤ê¤Ï¡¢Çö°á¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ç°ò¡¢Æî±»¡¢°ÂÇ¼°ò¡¢ÏÂ·ª¡¢Çò¤¢¤ó¡¢¤³¤·¤¢¤ó--
¸ÄÀÅª¤ÊÁÇºà¤ËÌß¡Ê¤â¤Á¡Ë¤òÎý¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢
¤½¤Î±ü¤ËÇò¤òÈë¤á¤ëÆóÁØ¹½Â¤¤¬¡¢HISLEY ¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìß¡Ê¤â¤Á¡Ë¤ò´Þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÈùºÙ¤ÊÇ´À¤ò»ý¤Á¡¢
Àå¤Î¾å¤ÇÃ¸¤¯¤Û¤É¤±¤Ê¤¬¤é¡¢À¸ÃÏ¤Î´ÅÌ£¤È¥¯¥êー¥à¤Î¥ß¥ë¥¯¥ê¥Ã¥Á¤ÊÉ÷Ì£¤¬½ç¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ÈÁØ¤Î°Ü¤í¤¤¡É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ËÌß¡Ê¤â¤Á¡Ë¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î¤¯¤Á¤É¤±¤Ë¿Ê²½
¤Þ¤ë¤ÇÇ½¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¿©¤Ù¿´ÃÏ
HISLEY ¤ÎÌ£¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¡Ö½ø¡¦ÇË¡¦µÞ¡×¤Î»°ÃÊ³¬¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ý¤Ë´Þ¤ó¤ÀºÇ½é¤ÏÀÅ¤«¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢
Çö°á¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤ÈÁÇºà¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢
ºÇ¸å¤ËÃæ¿´¤ÎÇò¤¬Í¾±¤¤È¤·¤Æºé¤¯¡£
¤³¤ì¤ÏÀ¤°¤Ìï¤Î¡ÖÈë¤¹¤ì¤Ð²Ö¡×¤ËÄÌ¤¸¤ë¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¡¢
¸«¤»¤º¤ËÈë¤á¡¢Èë¤á¤¿¤â¤Î¤¬»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç³«¤¯¤È¤¤¤¦´¶À¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤òÈò¤±¡¢
ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë--
HISLEY ¤Î¿©¤Ù¿´ÃÏ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ½¤Î°ì¾ìÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
¡ÈÀÅ¤¬Æ°¤ØÅ¾¤¸¤ë½Ö´Ö¡É¤ò¤½¤Ã¤ÈÂÎ¸³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢NOT WAGASHI¤¬¡ÖÏÂ²Û»Ò¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò³°Â¦¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×±¿Æ°¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢HISLEY¤Ï¡ÈÆâÂ¦¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯Èþ¡É¤òÂ¤·Á¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
²Ä»ëÀ¤ÈÉÔ²Ä»ëÀ¡¢³«¼¨¤ÈÈëÆ¿¡£¤½¤Î¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¡È²Û»Ò¡É¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿Í¤Î´¶¾ð¤ò±¿¤Ù¤ë¤«¤òÌä¤¦――¡£
¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÂÐÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¸«¤¨¤ë¤³¤È¡É¤È¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Î¤¢¤ï¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ëÁÐ¶ÊÀþ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÅ¸³«¡§¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¡¢HISLEY¡Ê¥Ò¥¹¥ìー¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Åìµþ¹©¾ì¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÈ¬±À2-6-11
ÈÎÇä²Á³Ê¡§HISLEY¡Ê¥Ò¥¹¥ìー¡Ë³Æ 328±ß¡¢ÇòÍï¤Î¤ß348±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë
ÊÝÂ¸ÊýË¡¡§Å¹Æ¬¤ÏÍ×ÎäÂ¢¡¢EC¤ÏÍ×ÎäÅà¡Ê-18¡î°Ê²¼¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§1¸ÄÆþ¡Ê¸ÄÊÌÊñÁõ¡Ë
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§Å¹Æ¬¤Ï2Æü´Ö¡¢EC¤Ï14Æü´Ö
EC¤ÎÈ¯Á÷ÊýË¡¡§ÎäÅàÊØ
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://depa.stores.jp/
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¥Ñー¥ÈÅìµþ¹©¾ì
ÈÎÇä½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÈ¬±À2-6-11
±Ä¶È¡§ÉÔÄêµÙ¡Ê12:00～17:00¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-6421-1861
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡¦ºß¸Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ×ÅÅÏÃ³ÎÇ§
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¥Ñー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÅ·¿ÀÄ®9-2