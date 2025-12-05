¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù¡¢±¿ÍÑ»Ä¹â25²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ø¡£¨¡ ¡ÖÅê»ñ²È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ëー¥ë¡×±¿ÍÑ¾õ¶·¤ò¸ø³«¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤È»ñ»ºÊÝÁ´ÂÎÀ©¤ò¶¯²½
ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»Ò²ÅÆÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î～12·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ»Ä¹â¡ÊÍ¥Àè½Ð»ñ¤Î¤ß¡Ë¤Î¿ä°Ü¤È¡¢Åê»ñ²ÈÊÝ¸îÀ¯ºö¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅê»ñ²È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ëー¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù¤Î±¿ÍÑ»Ä¹â¤Ï1Ç¯¤ÇÌó6ÇÜ¤Ø
2025Ç¯1·î¤Ë4²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù¤Î±¿ÍÑ»Ä¹â¤Ï¡¢12·îËö¤Ë¤Ï25²¯±ß¡ÊÌó6ÇÜ¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨12·î¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î¡Ö¤é¤¯¤¿¤Þ33¹æ¡×¤Î±¿ÍÑÍ½Äê¶â³Û¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ï¡¢
10·î¡§12²¯±ß ¢ª 12·î¡§25²¯±ß¡Ê¤ï¤º¤«2¥ö·î¤Ç2ÇÜ¡Ë
¤È¤¤¤¦µÞ³ÈÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±¿ÍÑÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥¡¥óchÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬ÃæÄ¹´üÀïÎ¬¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÀ®Ä¹·×²è¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§ ¥¯¥é¥Õ¥¡¥óch¡Ã¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡ÙÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=uF665u8H3Qg ]
¢£ 2026Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊç½¸µ¬ÌÏ¤ÈÍø²ó¤ê¸«ÄÌ¤·
2026Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÊç½¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·î 2～3²¯±ß
¡¦Ç¯´Ö 24～36²¯±ßµ¬ÌÏ
¤Þ¤¿¡¢Íø²ó¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î°Ê¹ß¡¢¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù¤Î¥Ùー¥¹¤Ç¤¢¤ëÇ¯6¡óÁ°¸å ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î¡Ö¤é¤¯¤¿¤Þ33¹æ¡×¤ÏÆÃÊÌ¾ò·ï¤Ç¤ÎÍø²ó¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Åê»ñ²È¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ë¡ÖÅê»ñ²È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ëー¥ë¡×
¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤·¤Æ»ñ»º¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÆÈ¼«¤Ë¡Ö½þ´ÔÍÑ¥ê¥¶ー¥Ö»ñ¶âÀ©ÅÙ¡Ê25¡ó¥ëー¥ë¡Ë¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ Åê»ñ²È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ëー¥ë¤Î¾ÜºÙ
https://qr.paps.jp/rpw0a
¡Ö25¡ó¥ëー¥ë¡×¤È¤Ï¡¢±¿ÍÑÃæ¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñ»Ä¹â¤ËÂÐ¤·¡¢25¡ó°Ê¾å¤ò¾ï»þ³ÎÊÝ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¨»þ¤Ë½þ´Ô¤Ø½¼Åö¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ 12·î»þÅÀ¤Î¥ê¥¶ー¥Ö»ñ¶â¤Î¾õ¶·
12·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î¾õ¶·¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Í¥Àè½Ð»ñ»Ä¹â¡§25²¯±ß
É¬Í×³Û¡Ê25¡ó¡Ë¡§6.25²¯±ß
¼ÂºÝ¤ÎÊÝÍ³Û¡§10²¯±ß°Ê¾å¡Ê´ð½à¤Î1.6ÇÜÄ¶¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î»ñ¶â¤ÏÄÌ¾ï¤Î±¿Å¾»ñ¶â¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢
Äê´üÍÂ¶âÅù¡¢°ÂÁ´À¤ÈÎ®Æ°À¤òÎ¾Î©¤·¤¿·Á¼°¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ©ÌÀÀ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Ø
¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ²È¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤Î»ÑÀª¤òÅ°Äì¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ½þ´ÔÍÑ¥ê¥¶ー¥Ö»ñ¶â¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹³«¼¨
¡¡2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¸ø³«Í½Äê¡£
£². Åö¼ÒÊÝÍÉÔÆ°»º¡Ê»þ²ÁÁí³Û Ìó150²¯±ß¡Ë¤Î³°Éô´ÕÄê½ñ
¡¡¾å°Ì5Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³°Éô´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë³«¼¨¤òÍ½Äê¡£
¢£ ¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù»ö¶ÈÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö°Â¿´¤³¤½¡¢ºÇÂç¤Î¥ê¥¿ー¥ó - Åê»ñ²È¤ò¼é¤ë»þÂå¤Ø¡×
ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ö¶È¼ÔÇËÃ¾¤ä½þ´ÔÃÙ±ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê»ö¾Ý¤¬Áý¤¨¡¢Åê»ñ²È¤ÎÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¾ì»Ô¾ì¡ÊJ-REIT¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸·³Ê¤Ê¥ëー¥ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡ÈÅê»ñ²È¤Î»ñ»º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼é¤ë¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù¤Ï¡¢µ¬À©¤ÎÅþÍè¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¼«¤é¸·³Ê¤Ê´ð½à¤òÄê¤á¡¢Åê»ñ²ÈÊÝ¸î¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë¡ÖÅê»ñ²È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ëー¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¡ÖÅê»ñ²È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ëー¥ë¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉ¸¸ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ô»ú¤Ç¼¨¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ç¾ÚÌÀ¤·¡¢±¿ÍÑ¤Ç´Ó¤¯¡ÈÌóÂ«¤ÎÂÎ·Ï¡É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÆâÉô¾ðÊó¤Î³«¼¨¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡ÖÅê»ñ²È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡È¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡É¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡×¡£
Æ©ÌÀÀ¤Ï¡¢¿®Íê¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿1Ëü±ß¡¢10Ëü±ß¡¢100Ëü±ß¤ò¡¢
»ä¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤Æ¡È»öÌ³Åª¤Ë°·¤¦¿ô»ú¡É¤È¤Ï¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ä¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½Å¤ß¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±¤È¤á¡¢
¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÂ÷¤»¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤«¤é¡Ö°Â¿´¤À¤«¤é¤³¤½Áª¤Ð¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¡£
¤é¤¯¤¿¤Þ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢
Ä¹´üÅª¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë»ñ»º·ÁÀ®¥â¥Ç¥ë¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡»³·Á ½¨¼ù
¤é¤¯¤¿¤Þ33¹æ¡Ê±þÊç¥Úー¥¸¡Ë :
https://rakutama.jp/projects/33
