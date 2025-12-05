¥¿¥¤¡¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡¿¥»¥Í¥¬¥ë¤Ç¡Ö»ÔÌ±¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡ÖÆñÌ±¤ò¤Ï¤¸¤áÅÓ¾å¹ñ¤Î¿Í¤òÄ¾ÀÜ¼èºà¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ØÈà¤é¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¡Ù¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾ÍèÆ¯¤¤¿¤¤¡×
¡ÖJICA³¤³°¶¨ÎÏÂâ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤ò¼èºà¤·¤¿¤¤¡×
¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÓ¾å¹ñ¡Ê¥¢¥¸¥¢¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¸½ÃÏ¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÂ¾¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¡¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤³¤È¡¿ES¤Ë½ñ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¿Í¡õ³ØÀ¸¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¿¥¤¡¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡¿¥»¥Í¥¬¥ë¤Ç¡Ö»ÔÌ±¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£»ÔÌ±¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤ò½ñ¤¡¢¤½¤ì¤òÈ¯¿®¤¹¤ë――¡£¤³¤ó¤Ê¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ØGlobal Media Camp(https://www.ganas.or.jp/news/20251116gmc/)¡Ù¡ÊGMC¡Ë¡£¼çºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÓ¾å¹ñ¡¦¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëNPO¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Öganas(https://www.ganas.or.jp/)¡×¤Ç¤¹¡£
GMC¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦9¥«¹ñ13¥«½ê¤Ç45²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÎß·×215¿Í¡£Ç¯Îð¤¬18～59ºÐ¤ÈÉý¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼èºà¤Ï¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀìÌçÀ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡Ê³ØÀ¸¤«¤éJICA¿¦°÷¤Ê¤É¤Þ¤Ç¡Ë¡£
2026Ç¯2¡¢3·î¤ÎGMC¤Î³«ºÅÃÏ¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥¿¥¤¡Ê¸ÅÅÔ¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡Ë¡¢ÆîÊÆ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊÆü·Ï¿Í¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡Ë¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥»¥Í¥¬¥ë¡Ê¥æー¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬2026Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤ë¼óÅÔ¥À¥«ー¥ë¡Ë¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤é´õË¾¤Î¾ì½ê¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
GMC¤ÎÌµÎÁÀâÌÀ²ñ¤ò12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢26Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËZoom¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌë¤Î9»þ¡¢Ä«¤Î10»þ¡¢Ìë¤Î9»þ¤Ç¤¹¡£
ganas¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ç¡¢GMC¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ëÄ¹¸÷Âç»ü¤¬Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤ä²áµî¤Î»²²Ã¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿½ÐÆþ¤ê¤â¼«Í³¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤ËPC¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ
£±.12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë21～22»þ¡¡¡¡¡¡¡ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¡ÖÁá³ä¡×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹
£².12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë10～11»þ¡¡¡¡¡¡¡öÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÀâÌÀ²ñ
£³.26Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë21～22»þ¡¡ ¡öº£¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤ÎÀâÌÀ²ñ
¡ö¼ÁÌä»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤¬22»þ¤ò²á¤®¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÆþ¤ê¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡öPeatix¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÅöÆü¤ò¤á¤É¤ËZoom¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼¤ÎPeatix¤Î¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://20251203ganas-gmc.peatix.com/view
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
Global Media Camp¤È¤Ï¡©
Global Media Camp¡ÊGMC¡Ë¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤ï¤¯¤è¤¦¤ËQAÊý¼°¤Ç°Ê²¼¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¯¼õ¤±¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¤È¤ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï12·î17Æü¡¿12·î28Æü¡¿2026Ç¯1·î10Æü¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¡ª
Q¡Ëµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢GMC¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢
A¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éµ»ö¤ò½ñ¤±¤ë»²²Ã¼Ô¤Ï³§Ìµ¤Ç¤¹¡£¼èºà¤Î»ÅÊý¡¢µ»ö¤Î½ñ¤Êý¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃ¥¹¥¥ë¤âÆ±»þ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤Î¤¬GMC¤Ç¤¹¡£¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q¡Ë¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
¢
A¡Ë¥Í¥¿¤äÀÚ¤ê¸ý¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡¢Ê¹¤½Ð¤»¤ë¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¡¢ÆâÍÆ¤òÇö¤á¤º¡ÊÃê¾Ý²½¤»¤º¡Ë¤ËÍ×Ìó¤¹¤ë¤ä¤êÊý¡¢ÅÁ¤ï¤ëÊ¸¾Ï¤Î½ñ¤Êý¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ì¤Ð´èÄ¥¤ë¤Û¤É¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡Ö°ìÀ¸¤â¤Î¤Î¥¹¥¥ë¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼èºà¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤À¤±³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö°ìÅÙ¤ÎË¬Ìä¤òÇ»¤¯¡×¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
Q¡Ë¼èºà¤Ç¤Ï²¿¸ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢
A)¡¡¥¿¥¤¤È¥»¥Í¥¬¥ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤ßÆüËÜ¸ì¤Ç¤âOK¡£±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¸½ÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤¬¡ÖÄÌÌõ·ó¥Ø¥ë¥Ñー¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËÉÕ¤¤Þ¤¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÄ¾ÀÜ¼èºà¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£¥¿¥¤¸ì¡¢¥Ó¥ë¥Þ¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ê¤É¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÌÌõ·ó¥Ø¥ë¥Ñー¤Ï¸À¸ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ê¸½ÃÏ¤Î¤³¤È¤Ï¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¼èºà¤¹¤ëºÝ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Q¡Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
¢
A¡Ë¾¯¤·¹âÅÙ¤ÊÆü¾ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ÊÅÓ¾å¹ñ¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤¹±Ñ¸ì¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ë¡£¤¿¤À¤·¼èºà½àÈ÷¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ä¤êÊý¤ÏGMC¤Î»öÁ°¸¦½¤¤Ç¤â¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¼èºà¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
Q¡Ë¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼èºà¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¢
¹ñÏ¢¤äJICA¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥Ý¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï´ðËÜ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¥íー¥«¥ë¤Ê¤È¤³¤í¡¿¿Í¤ò¼èºà¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤½¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÁ°²ó¤Î¥¿¥¤¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¹ñ·³¤Î¶õÇú¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿ÃæÇ¯¤Î½÷À¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Ç¹éÌä¤ò¼õ¤±¤¿¼ã¼Ô¡¢Ë´Ì¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¡¢ÊìÌ¼¤ÇÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥ã¥ó¥ÞーÆñÌ±¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡ÖÆü·Ï°ÜÌ±¡×¤Ë¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡¿¥³ー¥Á¡¿¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÀâÌÀ²ñ¤Ç¡ª
Q¡Ë¡Ö»ÔÌ±¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢
A¡Ë¥Ë¥åー¥¹¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ë°ÕµÁ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£µ»ö¤ò½ñ¤¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬ËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¼èºà¡õ½ñ¤¯¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¸½ÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Çµ¯¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¡ÖÂ¾¿Í»ö¡×¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢À¤³¦¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©
¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿µ»ö¤¬ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤¯¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¥Ë¥Ã¥Á¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤µ»ö¡Ê¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿µ»ö¡Ë¤ÎÈ¯¿®¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕµÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¦¡¦¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Î¸«Êý¡£
Q¡Ë¼èºà¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¢
A¡Ë ¥Ë¥åー¥¹¤¬Â¾¿Í»ö¤«¤é¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼èºàÁê¼ê¤¬ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Q¡Ë¸½ÃÏ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢
A¡Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼èºàÁê¼ê¤È¤Ï¡¢¼èºà¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËSNS¡Ê¼ç¤ËWhatsApp¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÄÉ²Ã¤Î¼ÁÌä¤â¤·¤Þ¤¹¡Ê´Ø·¸À¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¡ÖÄÌÌõ·ó¥Ø¥ë¥Ñー¡×¤Î¼ã¼Ô¤È¤â°ì½ï¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤Î¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â´Ø·¸¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¹ñ¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¤È¤½¤Î¹ñ¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ë´ðÈ×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q¡Ë²áµî¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏGMC¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢
A¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¡£Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢µ¯¶È¤·¤¿¿Í¤â¡¢¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¿Í¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËGMC¤Ë2²ó»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤â5¿Í°Ê¾å¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÓ¾å¹ñ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹¥´ñ¿´¤¬¡ÖÀ¸¤¤¿ÃÎ¼±¡×¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ëGMC¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡£¥Ï¥Þ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ÎÎý½¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¡Ë»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢
A¡Ë¤³¤Î¹ðÃÎÊ¸¤Î°ìÈÖ²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë°ìÉô½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢GMC¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¡ÊGMC¥¿¥¤(https://www.ganas.or.jp/news/20251106gmc-thailand/)¡¢GMC¥Ö¥é¥¸¥ë(https://www.ganas.or.jp/news/20251129gmc-brazil/)¡¢GMC¥»¥Í¥¬¥ë(https://www.ganas.or.jp/news/20251112gmc-senegal/)¡Ë¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q¡Ë ÆüËÜ¤«¤éGMC³«ºÅÃÏ¤Ø¤ÎÈô¹Ôµ¡Âå¤Ï¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¢
A¡Ë¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ï±ýÉü5Ëü±ß¼å¡Ê11·î5Æü»þÅÀ¡Ë¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÏÆ±17Ëü±ßÂæ¡Ê11·î27Æü»þÅÀ¡Ë¤«¤é¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¡¦¥À¥«ー¥ë¤ÏÆ±23Ëü±ßÂæ¡Ê11·î11Æü»þÅÀ¡Ë¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇã¤¤Êý¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q¡Ë GMC¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÆÃÅµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¢
A¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ganas¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2026Ç¯½Õ ¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥¿ー¹ÖºÂ¡×¡Ê5Ëü5000±ßÁêÅö¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ïganas¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ö2026Ç¯½Õ 77Æüµ¼Ô¸¦½¤¡×¡Ê6Ëü9000±ßÁêÅö¡Ë¤Ë1Ëü±ß¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³Åª¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·àÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡ÊÍø±×¤òÅÙ³°»ë¤·¤¿NPO¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ganas¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¿Æþ¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡öÀâÌÀ²ñ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï¸ÄÊÌ¤Ç¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤â¾è¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ï¢Íí¤Ïdevmedia.ganas@gmail.com¤Þ¤Ç¡£
2026Ç¯¤Î2～3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëGlobal Media Camp¤Î¾ÜºÙ
¢£¥¿¥¤(https://www.ganas.or.jp/news/20251106gmc-thailand/)
¾ì½ê¡§¥¿¥¤¤Î¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢7Çñ8Æü¡Ê¸½ÃÏ½¸¹ç¡¦¸½ÃÏ²ò»¶¡Ë
ÆÃÄ§¡§¿ô½½Ç¯Á°¤«¤é¤¤¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þー°ÜÌ±¡õ·³À¯¡¦Ä§Ê¼À©¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¥ß¥ã¥ó¥ÞーÆñÌ±¤òÅ°Äì¼èºà¡ª¡¡Èà¤é¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Êì¹ñ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤É¤¦Æ¨¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡Å¡Å¡£
ÈñÍÑ¡§°ìÈÌ18Ëü9800±ß¡¢³ØÀ¸16Ëü9800±ß¡Ê¤¤¤Þ¤Ê¤éºÇÂç4Ëü±ß¤Î³ä°ú¤¢¤ê¡Ë¡ÜÈô¹Ôµ¡¡Ê±ýÉü5Ëü±ß¼å¤«¤é¡Ë¤Ê¤É
¢£¥Ö¥é¥¸¥ë(https://www.ganas.or.jp/news/20251129gmc-brazil/)
¾ì½ê¡§¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢9Çñ10Æü¡Ê¸½ÃÏ½¸¹ç¡¦¸½ÃÏ²ò»¶¡Ë
ÆÃÄ§¡§Æü·Ï°ÜÌ±¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¼èºà¤·¤Þ¤¹¡ÊÆüËÜ¸ìOK¡Ë¡£1908Ç¯¡ÊÌÀ¼£41Ç¯¡Ë¤ËÂè°ì¿Ø¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½120Ç¯¡£ÅÛÎì¤Î¤è¤¦¤ÊÏ«Æ¯¡¢º¹ÊÌ¡¢ÀïÁè¡ÊÆüËÜ¤ÏÅ¨À¹ñ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿Èà¤é¡£¡Ö°ÜÌ±¡×¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤»¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òµ»ö¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÇÓ³°¼çµÁ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤¤¤Þ¡¢°ÜÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¡£
ÈñÍÑ¡§°ìÈÌ25Ëü4800±ß¡¢³ØÀ¸23Ëü4800±ß¡Ê¤¤¤Þ¤Ê¤éºÇÂç4Ëü±ß¤Î³ä°ú¤¢¤ê¡Ë¡ÜÈô¹Ôµ¡Âå¡ÊLCC¤ò»È¤¨¤Ð¡¢11·î27Æü»þÅÀ¤Ç±ýÉü17Ëü±ßÂæ¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¡¡¡öÆüËÜ¹ñÀÒÊÝÍ¼Ô¤Ï¥Ó¥¶¡¢¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤È¤â¤ËÉÔÍ×
¢£¥»¥Í¥¬¥ë(https://www.ganas.or.jp/news/20251112gmc-senegal/)
¾ì½ê¡§¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¥À¥«ー¥ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢9Çñ10Æü¡Ê¸½ÃÏ½¸¹ç¡¦¸½ÃÏ²ò»¶¡Ë
ÆÃÄ§¡§¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆÃ²½¡£¼óÅÔ¥À¥«ー¥ë¤Ç2026Ç¯11·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡Ö¥æー¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¡Ê½ÀÆ»¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¢¥é¥°¥Óー¤Ê¤É¡Ë¤ä¥³ー¥Á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹³Æ¼ï¶¨²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÁêËÐ¤ÎÁª¼ê¤é¤òÅ°Äì¼èºà¤·¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ¡§°ìÈÌ25Ëü4800±ß¡¢³ØÀ¸23Ëü4800±ß¡Ê¤¤¤Þ¤Ê¤éºÇÂç4Ëü±ß¤Î³ä°ú¤¢¤ê¡Ë¡ÜÈô¹Ôµ¡¡Ê±ýÉü23Ëü±ßÂæ¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¡¡¡öÆüËÜ¹ñÀÒÊÝÍ¼Ô¤Ï¥Ó¥¶¡¢¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤È¤â¤ËÉÔÍ×¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡ÖÆñÌ±¤ä¹ñÆâÈòÆñÌ±¤ò¼èºà¤Ç¤¤¿¡£µÕ¶¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¾Ð¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÊÒÎÚ¤¬»þ¡¹³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¡Ø±Ñ¸ì¡ßÅÓ¾å¹ñ¡ß½ñ¤¯ÎÏ¡Ù¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î³Ø¤Ó¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤¬Global Media Camp¡£¥Ïー¥É¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤Ç¤ÏÀÑ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¡×¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¡ÖGlobal Media Camp¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎºÛÎÌ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¼èºà¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤¿¤ÀÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¡×¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¼èºà¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤É¬Í×À¤ò¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¡£ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤¼¡Ù¡Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤ò»È¤¨¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ÏÅú¤¨¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¡ÖºÇÂç¤Î¼ý³Ï¤Ï¡Ø¾ðÊó¤ÎÊ¹¤½Ð¤·Êý¡Ù¤ò³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Ê¤¬¤é¸«½Ð¤·¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤³¤È¤¬Ã£À®´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¥¹¥é¥à¤ä¹ñÆâÈòÆñÌ±µï½»¶è¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¹Ô¤±¡¢¤Þ¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Îµ¡²ñ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ®½Å¡×¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÆîÊÆ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËãÌôÅÔ»Ô¤«¤éÊ¿ÏÂÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥á¥Ç¥¸¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÎÙ¹ñ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Î¿¼¤µ¡¢ÆñÌ±¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡Ë
¡ÖËèÆü¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂçÊÑ¤¹¤®¤¿¡£¤¢¤Î¿Í¤Ë¤â¼èºà¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤È¡¢µ»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ëÆ£¡£¤³¤ì¤«¤é¤â½ñ¤Â³¤±¡¢¼«Ê¬¤ò¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡Ë
¡Ö³°¹ñ¿Í¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÌª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤µ»ö¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤½¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤À¤«¤é¡¢É¬»à¤Ë¼èºà¤·¤¿¡×¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¼çºÅ¡õÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NPOË¡¿Í³«È¯¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¡Öganas¡×¤Î±¿±ÄÃÄÂÎ¡Ë
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.ganas.or.jp/
¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/ganas.or.jp/
¡¦X¡§https://twitter.com/devmedia_ganas
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/devmedia_ganas/
¡¦LINE¡§https://page.line.me/ganas
¡¦note¡§https://note.com/devmedia_ganas
¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡§https://open.spotify.com/show/0yOzlKPgVivnKoxeVGdgjj
¡¦¥áー¥ë¡§ devmedia.ganas@gmail.com