³ô¼°²ñ¼Ò´Ý°æ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌî ¿¿Çî¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ö¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ª¤¾¤Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëSNS¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖµõÌµ¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Î¥°¥Ã¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖµõÌµ¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó ¥Þ¥ë¥¤¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó～°Õ»Ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤Ì¾¾ìÌÌ½¸～¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖµõÌµ¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó ¥Þ¥ë¥¤¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó～°Õ»Ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤Ì¾¾ìÌÌ½¸～¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖµõÌµ¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ª¤¾¤Í¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£Æî¶Ë¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¡¢ÅÔ²ñÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤ëµõÌµ´¶¤äÆü¡¹¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¡¢¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÉ½¾ð¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö°Õ»Ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ª¤¾¤Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸·Á¼°¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢¤É¤³¤«¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈµõÌµ¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤â½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/kyomukawaii_adeliepenguin.html
¢£¡Ö¥Þ¥ë¥¤¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï
¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢°ú¤¯¤À¤±¤Ç·ë²Ì¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿·ÊÉÊ¤Ï¤´¼«Âð¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤ä¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÆÃÅµ¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡×¤Î°Â¿´´¶¤È¡¢¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼ê·Ú¤µ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¥³¥ì¥¯¥¿ー¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/kuji/guide/index.html
¢£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¡Ê°ìÍ÷¡Ë
A¾Þ¡§¤À¤é¤À¤é¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
ÌîÀ¸¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤¯¤Ä¤í¤°¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³ÀÑ¤ß¤ÎÆü¤â¡¢¤³¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò¤½¤Ð¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
Á°¤«¤é¸«¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í»Ñ¤Î¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤·¤¿´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¡¢¾¯¤·¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
B¾Þ¡§¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¥¸¥ÈÌÜ¤È¥Îー¥Þ¥ë¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¸ÄÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿´é¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¸¥ÈÌÜ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¾¯¤·¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µõÌµ´¶¤ä¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤µ¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉ½¸½¡£¥Îー¥Þ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÈÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¡¢É½¾ð¤Î°ã¤¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥®¥ã¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¤¿¤À¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥·¥åー¥ë¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
C¾Þ¡§¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¿©»ö¤äÊÙ¶¯¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢3¤Ä¤Î³¨ÊÁÅ¸³«¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¤É¤Î³¨ÊÁ¤â¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤é¤·¤¤°¦¤é¤·¤µ¤È¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÉ½¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ä¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤ä¿©»ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÌþ¤·¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
D¾Þ¡§¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¿§¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Àー¥¯¥«¥éー¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥·¥åー¥ë¤Ê¥â¥Î¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Âç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢µÛ¿åÀ¤âÈ´·²¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¼ÂÍÑÀ¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
E¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
º£²ó¥°¥Ã¥º²½¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥»¥ê¥Õ¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤¿¥Á¥ãー¥à¤Ç¤¹¡£¥Ýー¥Á¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü¾ï¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ËèÆü¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¢£10Ï¢ÆÃÅµ¡ª
1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ç10²ó¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»×¤ï¤º²¿ÅÙ¤âÄ¯¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìËç¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤µ¤ÈÌþ¤ä¤·¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤«¡¢³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¢£³µÍ×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§¥Þ¥ë¥¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ö¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×(https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/kyomukawaii_adeliepenguin.html)
³« ºÅ ´ü ´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2026Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¤¯ ¤¸ ²Á ³Ê¡§1²ó880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Þ¥ë¥¤¡¦¥â¥Ç¥£Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢§¤ª¤¾¤Í¤µ¤ó¸ø¼°X
https://x.com/kedama_tori_ki
¢§¤ª¤¾¤Í¤µ¤ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/aika.ozone/
¢§¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë
https://voi.0101.co.jp/voi/
¢§´Ý°æ
https://www.0101.co.jp/