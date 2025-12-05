¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡¡¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¿¹»³ÍºÂç»á¤¬¥ª¥Ï¥èーÆý¶È¡ØBRULEE¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤òÈäÏª
¥ª¥Ï¥èーÆý¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ËÜÆÆ¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥¹¡ÖBRULEE¡Ê¥Ö¥ê¥å¥ì¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡Ödancyu¡×¤Î¥¯¥íー¥º¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ödancyu¿©¤¤¤·¤óË·俱³ÚÉô¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êーSATSUKI¡×¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤â¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¿¹»³ÍºÂç»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥¶ー¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò12·î5ÆüÈ¯Çä¤ÎdancyuËÜ»ï¤Ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶â¿§¤Î¥«¥Ã¥×¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¡È¥¿¥ë¥È¡ßBRULEE¡É¤Î¿·¤·¤¤È¯ÁÛ
º£²ó¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¿¹»³»á¤¬¡ØBRULEE¡Ù¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥«¥Ã¥×¤«¤éÁ®¤¤¤¿¥¿¥ë¥È»ÅÎ©¤Æ¡£¥Ñー¥Æ¥£ーÅöÆü¡¢¿¹»³»á¤ÏBRULEE¤ò¥¿¥ë¥È¤ØµÍ¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤ËÄó¶¡¡£Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡¡¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¿¹»³ÍºÂç»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖBRULEE¤Î¶â¿§¤Î¥«¥Ã¥×¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¿¥ë¥È»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤²Û»Ò¤È¥¢¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÄ©¤ß¡¢BRULEE¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤¦¥»¥ë¥¯¥ë¤òÃµ¤·¡¢½À¤é¤«¤¤¥¢¥¤¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ÏÌó1.3mm¤È¶ËÇö¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢BRULEE¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤Ë¤Ï»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤¬ÁêÀÎÉ¤¯¡¢Åß¤Ï¤¤¤Á¤´¡¢²Æ¤Ï¥Þ¥ó¥´ー¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ê¥Ã¥Æ¥£ー¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈºÌ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢BRULEE¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤ê°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡×
¢£¡ØBRULEE¡Ù¤È¤Ï
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤Î¿©´¶¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢7Ç¯¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÉ½ÌÌ¤ò¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¡¢¡È¥Ñ¥ê¥Ã¡É¤È¤·¤¿¾Æ¤ÌÜ¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥á¥Ë¥åーÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸ÁÇºà¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤Û¤É¡¢Ì£¡¦¼Á´¶¤Ø¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBRULEE¡Ê¥Ö¥ê¥å¥ì¡Ë¡×
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ·ï¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢dancyu»ïÌÌ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Î¸½¾ì¤Ç¥·¥§¥Õ¤¬¡ØBRULEE¡Ù¤òÁÇºà¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¡¢µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ï¥èーÆý¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈÆý¤Ç´¶Æ°¤òÀ¸¤à¡É¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤¿©¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¾ðÊó
¥ª¥Ï¥èーÆý¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ËÜ ÆÆ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔÃæ¶è¿À²¼565
ÁÏ¶È ¡§1953Ç¯6·î29Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈURL¡§https://www.ohayo-milk.co.jp/