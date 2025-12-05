madhappy ¡ß Lakers ºÇ¿·¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025Ç¯12·î5Æü¤è¤êÈÎÇä
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É Madhappy¡Ê¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥Ã¥Ôー¡Ë ¤Ï¡¢NBA¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Ìç¥Áー¥à Los Angeles Lakers¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓºÇ¿·¤Î¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò12·î5Æü¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈLakers¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Madhappy ¤È Lakers ¤Ï¡¢£³²óÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1947Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢Lakers ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥ì¥¬¥·ー¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈPurple & Gold¡É¤Î¥«¥éー¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LA¤¬»ý¤ÄÂ¿ÍÍÀ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤â¤¿¤é¤¹°ìÂÎ´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢Madhappy¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Õー¥Ç¥£¤È¥¥ã¥Ã¥×¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
12·î5Æü(¶â) 12»þ¤è¤ê¡¢Madhappy Japan¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://madhappy.jp/)¡¢Madhappy Tokyo Store(https://maps.app.goo.gl/XXgu2i5TQC2c8WtKA)¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Bow Tie Clean Up Hat /\14,300(ÀÇ¹þ)
Clean Up Hat /\14,300(ÀÇ¹þ)
Heavy Weight Fleece Hoodie /\38,500(ÀÇ¹þ)
Heavy Weight Fleece Hoodie /\38,500(ÀÇ¹þ)
È¯Çä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
12·î5Æü(¶â) 12»þ¤è¤ê¡¢Madhappy Japan¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Madhappy Tokyo Store¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Online store: madhappy.jp(https://madhappy.jp/)
Instagram: @madhappyjp(https://www.instagram.com/madhappyjp/?locale=ja_JP)
ABOUT MADHAPPY
Madhappy ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú´ÑÅª¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¸³Åª¤Ê¥êー¥Æ¥ë¥¹¥Úー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¡¹¤ÎÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥íー¥«¥ë¥ª¥×¥Æ¥£¥ß¥¹¥È¡ÊLocal Optimist¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò´ð¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Î¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤ä¹¬¤»¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äÀº¿À¾õÂÖ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥ì¥Ç¥£¡¦¥È¥¥¡¦¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú´ÑÅª¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿®Ç°¤òÉ½¸½¡£