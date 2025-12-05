¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥Çー¥¿¥ï¥ó¼Ò¤Î¿·¤¿¤Ê¹¹ðÇÛ¿®¡¦¹ØÇãÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î´ðÈ×³«È¯¤ò»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»þµÈ ·¼»Ê¡¢°Ê²¼¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÄó·È»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ñÎ© Åß¼ù¡¢°Ê²¼¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¡Ë¤¬Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¹¹ðÏÈºß¸Ë¤È¥Çー¥¿¤òÍ¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRed¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢TVer¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¤È¹ØÇãÊ¬ÀÏ¤Î¼Â¸½¤òµ»½ÑÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¤ÏTVer¸þ¤±ÇÛ¿®¤ÎÀºåÌ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹¹ð½Ð¹Æ¸ú²Ì¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ð¼ç¤Ë»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯ºÇÅ¬¤Ê¹¹ð»Üºö¤ÎÁªÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¤ÎÆÈ¼«µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢FamilyMartVision¤Ø¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤È¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¡ÖRed¡×Äó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢TVer¸þ¤±ÇÛ¿®¤ÎÀºåÌ¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢FamilyMartVision¤Ø¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤È¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹ð½Ð¹Æ¸ú²Ì¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ð¼ç¤Ï»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯ºÇÅ¬¤Ê¹¹ð»Üºö¤ÎÁªÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÌ±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ØÇã¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤ÎÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹¹ðÇÛ¿®¤¬¼ÂºÝ¤Î¹ØÇã¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ´óÍ¿¤·¤¿¤«¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê»ÜºöÀß·×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëFamilyMartVision¤Ø¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¡¢¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ØÇã¸ú²ÌÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¼Ò¤Ë¡ÖRed¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖRed TVer PMPÇÛ¿®¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤òµ»½ÑÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢TVer¤Î¹¹ðÇÛ¿®ÏÈ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¹ÈÏ¤Ê¥êー¥Á¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§- TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¤ª¤è¤ÓÍèÅ¹·×Â¬¡¦¹ØÇãÊ¬ÀÏ
¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖRed TVerPMPÇÛ¿®¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖASE¡×¤Ë¤è¤ëÀºåÌ¤Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹ÔÆ°¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤äÍèÅ¹´óÍ¿¤Î·×Â¬¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¾®Çä¥Çー¥¿¤Ç¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤äÎ®ÄÌ²£ÃÇÅª¤Ê¹ØÇã´óÍ¿¤Î·×Â¬¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¤ÈFamilyMartVision¤Ø¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏFamilyMartVision¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó10,600Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ê¥Æー¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£TVer¸þ¤±ÇÛ¿®¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÍèÅ¹µÒÁØ¤ä¥¨¥ê¥¢¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¡¢TVer¹¹ðÇÛ¿®¤È¼ÂÅ¹ÊÞÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ±»þÇÛ¿®¸å¤Ë¤Ï¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤ä¹ØÇã¥ê¥Õ¥È¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢ÀèÃ¼Åª¤Êµ»½Ñ³«È¯¤ä¶¨¶È¤Ë¤è¤ë»ö¶È¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¹¹ðÇÛ¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡ÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿´ðÈ×¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤¬»ý¤ÄÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¹¹ð¸ú²Ì¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó ³µÍ×
¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¤Ï¡ÖËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤«¤é1 to 1¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¹¹ð¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¹ØÇã¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¡¢¥áー¥«ーÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î¹â¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¾®Çä¡¦EC»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤Î³ÍÆÀ¤ª¤è¤ÓDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Çー¥¿¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2020Ç¯10·î¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢´û¤ËÂç¼ê¥áー¥«ーÅù400¼ÒÄ¶¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹ñÎ© Åß¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3ÃúÌÜ2ÈÖ5¹æ¡¡²â¤¬´Ø¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 5³¬
»ñËÜ¶â¡§990É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â495É´Ëü±ß¤ò´Þ¤à¡Ë
ÀßÎ©¡§2020Ç¯10·î27Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾®Çä»ö¶È¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÇÛ¿®»ö¶È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶È
½Ð»ñÈæÎ¨¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥Õ¥Ôー(°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬55%¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¥°¥ëー¥×¤¬45%¤ò½Ð»ñ¤·¡¢¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤¹¤ë²ñ¼Ò)¡§55%¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡§40%¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§5%
URL¡§https://data-one.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È ³µÍ×
¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¼è°ú¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ»ö¶È²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¹¹ðºß¸Ë¤È¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRed¡×¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖASE¡×¡¢AI³èÍÑ¥×¥í¥À¥¯¥È¡Öalpaka¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢Æ°²è¡¦CTV¡¢High Impact¡¢DOOH¡Ê²°³°¹¹ð¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÈÀºåÌ¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¹¹ð¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ¤ä¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¡Ö·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¹¹ð¡×¤È¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ë¹¹ð¶õ´Ö¡×¤Î¼Â¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ð¤ò¡Ö¼ÙËâ¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍ±×¤Ê¾ðÊó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»þµÈ ·¼»Ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 6-3-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È 3³¬
URL¡§https://www.fout.co.jp/freakout/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È
Ã´Åö¡§ÃÝÆâ
E-mail¡§pr-biz@fout.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.fout.co.jp/freakout/contact/contact-fo/)