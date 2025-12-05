FUNDINNO¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§¼Æ¸¶ Í´´î¡¿Âç±º ³Ø¡¢Âè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè2957¹æ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î5Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÅö¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ì¤¾å¾ì³ô¼°»Ô¾ì¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Íー¤Î¶¡µëÉÔÂ¤ä¡¢µ¯¶È²È¤ÈÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾ðÊóÈóÂÐ¾ÎÀ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Íー¤Î½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ëÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢Ì¤¾å¾ì³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÌ±¼ç²½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸¤Ë°ìÁØ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¬¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ
ËÜÆü¡¢Åö¼Ò¤ÎIR¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£IR¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO IR¥Úー¥¸
ÆüËÜ¸ì¡§https://corp.fundinno.com/ir
±Ñ¸ì¡§https://corp.fundinno.com/ir/English
¿·µ¬¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡ä
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ29ÈÖ11¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼Æ¸¶ Í´´î¡¿Âç±º ³Ø
»ñËÜ¶âµÚ¤Ó»ñËÜ½àÈ÷¶â¤Î¹ç·×³Û¡§99²¯8,847Ëü±ß¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë
Àß¡¡Î©¡§2015Ç¯11·î26Æü
Âè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ (¶â¾¦) Âè2957¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ
U R L ¡§https://corp.fundinno.com
¡ã¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼è°·¾¦ÉÊ¤Î¼ê¿ôÎÁµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯Åù¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ö½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ¡Ê https://fundinno.com/disclosure ¡Ë¡×¤ÎÆâÍÆ¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈËè¤Î·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åê»ñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Ãí°Õ¡§ËÜÊóÆ»È¯É½Ê¸¤Ï¡¢FUNDINNO¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¼ÂÀÓ¤ò°ìÈÌ¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñ´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£