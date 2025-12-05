¾¾¸¶»Ô¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª0±ß¤«¤éÉÔÍ×ÉÊ¤ò¾ù¤ê¹ç¤¦´±Ì±Ï¢·È¤Î¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¾¸¶Å¹¡×12/19¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥â¥Æ¥£ー¡Ê°Ê²¼¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¡Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¡Ê°Ê²¼¡¢¾¾¸¶»Ô¡Ë¤È2023Ç¯3·î¤ËÄù·ë¤·¤¿¥ê¥æー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¾¸¶Å¹¡×¤ò2025Ç¯12·î19Æü ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¾¸¶Å¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë´±Ì±Ï¢·È·¿¤Î¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¾¸¶»Ô¤Ë½é¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤±¤ì¤ÉÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Î¡×¤òÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¾ù¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¾ù¤ê¤¿¤¤Êý¤ÏÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¼¡¤ÎÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¡×¤Ç¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¹ØÆþ¡¦°ú¤¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÔÌ±¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡ãÉÔÍ×ÉÊ¤ò¾ù¤ê¤¿¤¤Êý¡ä
¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¡¢¼ê¿ôÎÁ¥¼¥í¤Ç¡¢ÁÆÂç¤´¤ß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤¤Êý¡ä
¡¦¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÈÌµÎÁ¡É¤Ç¥ê¥æー¥¹ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(Îã. ¿æÈÓ´ï¤¬300±ß¡¢°Ø»Ò¤¬0±ß¤Ê¤É)
¡ã¼«¼£ÂÎ¡ä
¡¦¤´¤ß¤ÎÇÓ½Ð¤òÍÞÀ©¤·¡¢¤´¤ß¸ºÎÌ¤ÈÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò(¼Ì¿¿¤ÏÌ¾¸Å²°¾å¾®ÅÄ°æÅ¹)
¢£¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¾¸¶Å¹¡×¤Î¾ÜºÙ
¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¾¸¶Å¹¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ¡×Æâ¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£Åö»ÜÀß¤Ï¡¢Ìó2,100Âæ¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤ÊÂç·¿Ãó¼Ö¾ì¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½èÊ¬¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¾¸¶Å¹¡×¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÇÄ¹Ç¯¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¡¢¥¦¥§¥ÖÀ©ºî»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¾¸¶Å¹¡Û
¡¦½»½ê¡§¾¾¸¶»ÔÅ·ÈþÅì3ÃúÌÜ500 ¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ
¡¦¥ªー¥×¥ó¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～20»þ
¡¦ÄêµÙÆü¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï
¡¦»ý¤Á¹þ¤ßÂÐ¾ÝÉÊ¡§
¡¦²È¶ñ¡¢À¸³è²ÈÅÅ¡¢»Ò¤É¤âÍÑÉÊ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¸¥ãーÍÑÉÊ¡¢³Ú´ï
¡¦¿©´ï¡¢ËÜ¡¦CD¡¢°áÎà¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ ¤Ê¤É¡¡
¢¨»ý¤Á¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾¸¶»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ç¤¹(¿ÈÊ¬¾ÚÍ×»ý»²)
¡¦Å¹ÊÞHP¡§https://jmty.jp/about/jmtyspot_matsubara
¡¡¢¨¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤´°§»¢
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é¥·¥¹¥Æ¥à¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´äºê ¾»á
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¾¸¶Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå¤Çµï¼ò²°¡¦¥éー¥á¥óÅ¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ø¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¡¢½ÐÅ¹¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¼¡¤ÎÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë²¹¤«¤¤ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾¸¶»Ô¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿È¶á¤Ê¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¤Ç¤Î¤´¤ß¸ºÎÌ¼ÂÀÓ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¸¥â¥Æ¥£ー¤Ç¤ÏÁ´¹ñ259¼«¼£ÂÎ¤È¥ê¥æー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¤¦¤Á26¼«¼£ÂÎ¤Ç¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎµòÅÀ¤ÇÎß·×Ìó50ËüÅÀ¤Î¥â¥Î¤¬¥ê¥æー¥¹¤µ¤ì¡¢Ìó1,600¥È¥ó¤Î¤´¤ß¸ºÎÌ¸ú²Ì*¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤«¤é¤ï¤º¤«3¥ö·î¤ÇÌó100¥È¥ó¤Î¤´¤ß¸ºÎÌ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¤Î¼èÁÈ¤ß¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://jmty.co.jp/ir/community/
¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢º£¸å¤â¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç300Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î½ÐÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥ê¥æー¥¹¤¬¤Ç¤¤ëµòÅÀ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥æー¥¹¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êË¤«¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤ÎÊ¿¶Ñ½ÅÎÌ¡¢¥ê¥æー¥¹¤µ¤ì¤¿·ï¿ô¤«¤é»»½Ð
¡ÚÄó·È¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎÍÍ¡Û
ÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¤´¤ß¤Îºï¸º¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼«¼£ÂÎÍÍ¸ÂÄê¡ÓÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform
¡Ú¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈFC²ÃÌÁÅ¹Êç½¸Ãæ¡ª¡Û
²æ¡¹¤ÎÍýÇ°¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈFC²ÃÌÁÅ¹¤È¤·¤Æ
¶¦¤ËÃÏ°è¹×¸¥À¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ò¡ÚÁ´¹ñ¤ÇÊç½¸Ãæ¡Û¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÒFC²ÃÌÁÅ¹¡Ó¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê :
https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h