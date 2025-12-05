¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖAda.¡Ê¥¨¥¤¥À¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñ¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMUCENT¡Ê¥à¥»¥ó¥È¡Ë¡×¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Üー¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¸ÂÄê¥«¥éーÈÎÇä³«»Ï
Ada³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãçº´ µÁµ¬¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖAda.¡×¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñ¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMUCENT¡×¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡¦¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Üー¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
MUCENT¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMUSINSA¡×¤ÎÆüËÜ¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì(2025Ç¯11·î23Æü»þÅÀ)¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖAda.¡×¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð
MUCENT¤Î¥í¥´»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡£
¡ÖAda.¡×¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼
<Âè°ìÃÆ>
¡¦¥«¥éーÌ¾¡§ ¥Û¥ï¥¤¥Èx¥Ö¥é¥Ã¥¯ / ¥Û¥ï¥¤¥Èx¥ì¥Ã¥É
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¡ÖAda.¡×ZOZOTOWNÅ¹¡§https://zozo.jp/shop/shoplistselect/detail/(https://zozo.jp/shop/shoplistselect/detail/)
º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥¤¥«¥éー¤ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥ì¥Ã¥É¤Î2¿§¤ÇÅ¸³«¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢¿§¡¹¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥«¥éー¡£
¥â¥Î¥Èー¥ó¤ä¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£Ç¯Âå¤òÌä¤ï¤ºÄ¹¤¯»È¤¨¤ëÄêÈÖÇÛ¿§¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤à1ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸:https://zozo.jp/shop/shoplistselect/goods-sale/94809303/?did=161531152
¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥ì¥Ã¥É
½À¤é¤«¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤â°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ì¤ë1ÅÀ¤Ç¤¹¡£
º¹¤·¿§¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½Ü¤Î´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤Þ¤È¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸:https://zozo.jp/shop/shoplistselect/goods-sale/94809303/?did=161531153
<ÂèÆóÃÆ>
¡¦¥«¥éーÌ¾¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¥°¥é¥ó¥¸
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¡ÖAda.¡×ZOZOTOWNÅ¹¡§https://zozo.jp/shop/shoplistselect/detail/(https://zozo.jp/shop/shoplistselect/detail/)
¥Ö¥é¥¦¥ó¥°¥é¥ó¥¸
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î»É½«¤¬±Ç¤¨¤ëÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥«¥éー¡£
´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¤¤È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¿§¡¹¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¸«¤¨¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMUCENT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MUCENT¤Ï¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥â¥À¥ó¥¹¥È¥êー¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¡ÖÄ©Àï¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢Éð´±¤Î ¡ÈMu¡ÊÉð¡Ë¡É ¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë»°¤Ä¤ÎÃ±¸ì¡ÖVincent Van Gogh¡×¡ÖCentral Park¡×¡ÖCentripetal¡×¤Î¶¦ÄÌ¹à ¡ÈCent¡É ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¡¢Ãæ±û¤Î¡ÖM¡×¤¬¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡É°ÕÌ£¤ò¾ÝÄ§¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹°Âç¡Ê¥Û¥ó¥Ç¡Ë¡¢À»¿å¡Ê¥½¥ó¥¹¡Ë¡¢´ÁÆîÆ¶¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¥à¥É¥ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¥½¥¦¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥ë¥Á¥ãーµòÅÀ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡ÖSHIBUYA LOOK¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤äÁ´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇä¾åÀ®Ä¹Î¨¤¬500¡ó°Ê¾å¤È¡¢´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÎÎ¾¹ñ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤â¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø¼°Instagram¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤â2024Ç¯1,000Ì¾¤«¤é2025Ç¯12·î»þÅÀ¤ÇÌó38,000Ì¾¤ËÁý²Ã¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/mu_cent_jp/(https://www.instagram.com/mu_cent_jp/)
´Ú¹ñ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/mu_cent/(https://www.instagram.com/mu_cent/)
¡ØAda.¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ada. (¥¨¥¤¥À) ¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡ØZOZOTOWN¡ÙÆâ¤Ç¡¢Æ±Ì¾¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉAda.¤ÈÂ¾¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥·ー¥º¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¾¦ÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
365Æü¤ò²Ä°¦¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤Ø¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢
2024Ç¯9·î¤Ë¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAda.¡×ZOZOTOWNÅ¹¡§https://zozo.jp/shop/shoplistselect/detail/(https://zozo.jp/shop/shoplistselect/detail/)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/__ada.official__(https://www.instagram.com/__ada.official__)
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@ada._official(https://www.tiktok.com/@ada._official)
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§Ada³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ3-14 ·ÃÈæ¼÷SS¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2024Ç¯9·î2Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«¼Ò¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖAda.¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä