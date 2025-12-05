¥·¥ó¥«¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅ¸¼¨²ñ¡ÖCES 2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¸
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¹¾¿¬¹â¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥·¥ó¥«¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é9Æü¡Ê¶â¡Ë[ÊÆ¹ñ»þ´Ö] ¤Þ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸«ËÜ»Ô¡ÖCES 2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Ê¸²½¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢CES¸øÇ§¡¦ÆüËÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖJAPAN TECH¡×Æâ¤ÎJAPAN TECH 01¡ÊEureka Park¡Ë¤Ë¥Öー¥¹¤ò¹½¤¨¡¢Ã¯¤â¤¬¹âÅÙ¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
CES 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CES¡ÊConsumer Electronics Show¡Ë¤È¤Ï¡¢ËèÇ¯ÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£AI¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢IoT¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Åê»ñ²È¤¬Ì¤Íè¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CES 2025¤Ë¤Ï4,500¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢142,000¿ÍÄ¶¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡ÛCES ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.ces.tech/
CES 2026¤Î½ÐÅ¸¤ÎÌÜÅª
¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÍúÎò¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¹âÉÊ¼Á¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤ÂÐ±þ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Ê¸²½¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎCES½é½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î´ë¶È¤äÅê»ñ²È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤òÄ¾ÀÜÄó°Æ¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¥â¥Ç¥ë¤¬»ý¤Ä¹ñºÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î²¹¤«¤ß¤äµ¤ÇÛ¤ê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÜµÒÉÊ¼Á¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤òºÇÂç²½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Î³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤³°Å¸³«¤Î²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸³µÍ×¡ÊJAPAN TECH 2026¡Ë
Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡§CES 2026
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë～9Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÎÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ï
Å¸¼¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ces.tech/
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÌ¾¡§JAPAN TECH¡ÊCES¸øÇ§¡¦ÆüËÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë
½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¡§JAPAN TECH 01¡ÊVenetian Expo 1F¡ÖEureka Park¡×Æâ¡Ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§#61415
²ñ¾ì½»½ê¡§Venetian Expo, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169
¥·¥ó¥«¤Ï¡¢¤³¤Î¥Öー¥¹¤«¤éÆüËÜÈ¯¤Î¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óDX¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊCX¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥¯¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¡È²ñÏÃ¡É¤ò¥¯¥é¥¦¥É´ÉÍý¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¡¦SMS¡¦LINE¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤ÎÍúÎò¤ò¸ÜµÒ¤´¤È¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô°Ê³°¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â°¿Í²½¤òËÉ¤®¡¢Ã¯¤Ç¤â¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ç¸ÜµÒÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌÏÃ¤Ï¸ÇÄêÅÅÏÃ¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÌä¤ï¤º»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤ÇÏ¿²»¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸À®AI¤¬Ï¿²»¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦Í×Ìó¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ìー¥à¡¦¥«¥¹¥Ï¥é¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë²ñÏÃ¡×¤ä¡Ö±þÂÐÉÊ¼Á¡×¤âAI¤¬¼«Æ°È½Äê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â¹âÉÊ¼Á¤ÊÅÅÏÃ±þÂÐ¤¬¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥¯¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¡¦½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯8·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢3,000¼Ò¡¦6,000µòÅÀ°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢·ÑÂ³Î¨99.9%¤òÃ£À®¡£¶áÇ¯¤â¡ÖITreview Grid Award¡×¤ÎCTIÉôÌç¡Ö2023 Winter Leader¡×¤Î¼õ¾Þ¤ä¡¢¡ÖBOXIL SaaS AWARD Winter 2023¡×¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à(¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É)ÉôÌç¤Ç¡ÖGood Service¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀNo.1¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaiwa.cloud/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«(Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§149A)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡¹¾¿¬ ¹â¹¨
½êºßÃÏ(ËÜ¼Ò)¡§¢©101-0054 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-17 ×¢À¥¥Ó¥ë10³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯1·î8Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à´ë²è¡¦³«È¯µÚ¤Ó±¿ÍÑ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯µÚ¤ÓÈÎÇä±¿ÍÑ¡¢IT¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»ñËÜ¶â¡§394É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§71Ì¾(2025Ç¯9·îËö»þÅÀ)
URL¡§https://www.thinca.co.jp/
