¡ÚJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¡Û¹ñºÝÅª¤Ê´Ä¶Ç§¾Ú¡ÖGreen Key¡Ê¥°¥êー¥ó¥ー¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô»°¾òÂçÏ©1ÃúÌÜ1-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥¯¥é¥¦¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ë¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î15Æü¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¨¥³¥é¥Ù¥ëÇ§¾Ú¡ÖGreen Key¡Ê¥°¥êー¥ó¥ー¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Green Key¡Ê¥°¥êー¥ó¥ー¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ´Ä¶¶µ°é´ð¶â¡ÊFEE¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¨¥³¥é¥Ù¥ëÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ËÜÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¿å»ñ¸»¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÍøÍÑ¡¢ÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ð½à¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÎã
¡Ò´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¡Ó
¡¦EV¼Ö½¼ÅÅ´ï¤ÎÀßÃÖ
¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤Î¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Î¿ä¿Ê
¡¦¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥ê¥Í¥ó¥Õ¥êー¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÀöÂõ¡¦´Ä¶Éé²Ù¤Îºï¸º
¡¦µÒ¼¼¤Ç¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁÄó¶¡¤òÇÑ»ß¤·¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤Î»ÈÍÑ¤òºï¸º
¡¦¥¿¥ª¥ë¤ä¥ê¥Í¥ó¤Î¸ò´¹¤òËèÆü¹Ô¤ï¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¡¢ÀöÂõ¤Ë¤è¤ë¿å¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º
¡Ò¿©¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ó
¡¦ÆàÎÉ¸©»º¤Î¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¿ä¿Ê¤ÈÍ¢Á÷Ç³ÎÁ¤Îºï¸º
¡¦µû¤Î¹ü¤äÌîºÚ¡¢ÃãÍÕ¤Ê¤É¤ò¤¢¤Þ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õー¥É¥í¥¹¤òºï¸º
¡¦Íµ¡¡¦ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ä¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢Ê¿»ô¤¤Íñ¡ÊFree Cage Eggs¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡
¡¦ÀÚ¤ê²Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º¬¤Î¤Ä¤¤¤¿¿¢Êª¡¢ËßºÏ¡¢¥³¥±¤Ê¤É¤òÁõ¾þ¤ËºÎÍÑ¤·¡¢À¸Ì¿¤Î½Û´Ä¤È¼«Á³¤È¤Î¶¦Â¸¤òÉ½¸½
¡¦´ÛÆâ¤Î¡ÖJW¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ç¥Ïー¥Ö¤äµ¨Àá¤Î¿¢Êª¤ò¼«²ÈºÏÇÝ¤·¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¥Ïー¥Ö¤ò´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ðー¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤Î½Û´Ä¤ò¼ÂÁ©
¡Ò»ñ¸»¤ÎºÆÍøÍÑ¡Ó
¡¦»ÈÍÑºÑ¤ß¥³ー¥Òー¥«¥×¥»¥ë¤ò²ó¼ý¤·¡¢¥×¥é¥ó¥¿ー¤ÎÈîÎÁ¤ä¥Îー¥ÈÁÇºà¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ
¡ÒÃÏ°èÊ¸²½¤È¤Î¶¦À¸¡Ó
¡¦µÒ¼¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥í¥Óー¤ËÆàÎÉ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤äÃÏ¸µºî²È¤ÎºîÉÊ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®
¡Ò¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡Ó
¡¦ÃÏ°è¤Î»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤ª¤è¤Ó½¢¶È»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥
Green Key¡Ê¥°¥êー¥ó¥ー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ä¶¶µ°éºâÃÄ(FEE)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëGreen Key¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¼çÅª¤Ê¥¨¥³Ç§¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£90¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë 8,000°Ê¾å¤ÎÇ§¾Ú¥Û¥Æ¥ë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÜÀß¤ò»ý¤ÄGreen Key¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ª¤è¤Ó¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶ÀÕÇ¤¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥¤ì¤¿´ð½à¤Ç¤¹¡£ Ç§¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÜÀß¤Î´Ä¶´ÉÍý¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¢ÇÑ´þÊª´ÉÍý¡¢¿å¤ÎÊÝÁ´¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£16¼¼¤Î¥¹¥¤ー¥È¤ò´Þ¤à158¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ë¤ÏÅ·Á³ÁÇºà¤òÂ¿¤¯ÍÑ¤¤µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤È°Â¤é¤®¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ¤Î¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥·¥ë¥¯¥íー¥É ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡¢Å´ÈÄ¾Æ¡¢¼÷»Ê¡¢²ñÀÊ¤«¤é¤Ê¤ëÆüËÜÎÁÍý¡Ö¹»ÁÒ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©»º¤Î¿©ºà¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Á´¹ñ¤«¤é¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¿©ºà¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥Ðー¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥° ¥¹¥¿¥Ã¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥¦¥£¥¹¥ー¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢24»þ´Ö¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢²°Æâ¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥×ー¥ë¤Î¤Û¤«¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡¢¥¸¥ã¥°¥¸ー¡¢¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸³Äº¤±¤ë¥¹¥Ñ¡Ê¥Ú¥¢¥ëー¥à1¼¼¤ò´Þ¤à4¼¼¤Î¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥ëー¥à¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥¹¥Áー¥à¥ëー¥à¤Ê¤É¡Ë¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Üー¥ë¥ëー¥à¤È4¤Ä¤Î¥Þ¥ë¥Á¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¹Ô»öÅù¤Ë¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢ http://jwmarriott-nara.jp (http://jwmarriott-nara.jp)¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
