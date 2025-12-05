À»ÀØºù¥öµÖËÌÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õÊÑÆ°´ËÏÂ¡¦Å¬±þ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙµ¤¸õÊÑÆ°¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡¡ËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤ÈÂ¿ËàÀî±è¤¤¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½
Åìµþ·úÊª³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅì±É½»Âð¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ËÆ£ÃéÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ»ÀØºù¥öµÖ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÀ»ÀØºù¥öµÖËÌÃÏ¶è µ¤¸õÊÑÆ°¤Î´ËÏÂ¡¦Å¬±þ¤ÈÇ¼ÎÃ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡Ë¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢´Ä¶¾Ê¼çºÅ¤Î¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙµ¤¸õÊÑÆ°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Ä¶Âç¿ÃÉ½¾´¡×Àè¿ÊÆ³Æþ¡¦ÀÑ¶Ë¼ÂÁ©ÉôÌç¡Ê´ËÏÂ¡¦Å¬±þÊ¬Ìî¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Ä¶Âç¿ÃÉ½¾´¡×¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¡¢¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¤Ï¤½¤ÎºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¸²¾´Åù¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢º£²ó¤¬6·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¹ÖÉ¾¡Ê¸¶Ê¸¡Ë
µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ç¤¢¤ëÅ¬±þ¤È´ËÏÂ¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢½»Âð¤ò´Þ¤á¤¿ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎCO2ºï¸º¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£ËÉºÒÌÌ¤Ç¤Ï¹ë±«¡¢¶¯É÷¡¢½ëÇ®ÂÐºö¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¼ê¸ü¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ïー¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥½¥Õ¥ÈËÉºÒ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏ°è½»Ì±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ºî¤ê¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¤òÉ¾²Á¡£
¡ü ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¤ÎÀ»ÀØºù¥öµÖËÌÃÏ¶è¤Ï¡¢É´²ßÅ¹Åù¤ÎÀ¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëµþ²¦Àþ¡ÖÀ»ÀØºù¥öµÖ¡×±Ø»ê¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Â¿ËàÀî±è¤¤¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÆÃÄ§¤¬½½Ê¬¤ËÍø³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤ÎºÒ³²·ã¿Ó²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿å³²ÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¼«ÂÎ¤òÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡Öµ¡²ñ¡×¤ÈÂª¤¨¡¢ÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¡¦½»¾¦Ê£¹ç³«È¯¡¦¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼çÂÎ¡ÊÅìµþ·úÊª¡¢Åì±É½»Âð¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¡¢°ËÆ£ÃéÅÔ»Ô³«È¯¡¢À»ÀØºù¥öµÖ¥¨¥ê¥Þ¥Í¡Ë¤¬»²²è¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯ÉßÃÏ¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë²ÏÀî¶è°è¤ò°ìÂÎÅª¤ËÂª¤¨¡¢¹âµ¬³ÊÄéËÉ¤Î´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿ÂðÈ×¤ÎÀ°È÷¤äÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎZEH²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤ò¿ï½ê¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¤È¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âµ¬³ÊÄéËÉ¤Î´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿ÂðÈ×¤ÎÀ°È÷
30Ê¬¤Î1·¹¼Ð¤ÎÀ¹ÅÚ¤òÀ°È÷¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ë±«¤ä¿»¿å¤Ë¤è¤ëÄéËÉ¤Î·è²õ¡¦¿»Æ©¤Ë¶¯¤¤ÂðÃÏ¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¹ÅÚ¤ÇÉßÃÏ¤ÈÄéÄºÉô¤òÆ±°ìÊ¿ÌÌ¤È¤·¡¢¹âÄãº¹¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¹ÅÚ¾å¤Ë¶ÛµÞ»þ¤ÎÈòÆñÆ»Ï©¤äËÉºÒÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¸ø±à¤òÀ°È÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢±Ø¤«¤éÂ¿ËàÀî¤Þ¤Ç¤Î²óÍ·À¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ê¥¨¥Í¡¦ºÆ¥¨¥ÍÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡ÖBrillia TowerÀ»ÀØºù¥öµÖBLOOMING RESIDENCE¡×¡ÖBrilliaÀ»ÀØºù¥öµÖBLOOMING TERRACE¡×¡Ê°Ê²¼Áí¾Î¤·¡ÖÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°ÊÉÅù¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ä¹âÃÇÇ®¥µ¥Ã¥·¤ÎºÎÍÑ¡¢¹â¸úÎ¨µëÅòÀßÈ÷¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êZEH-M Oriented¤ÎÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²°¾å¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢ºÆ¥¨¥ÍÁÏ½Ð¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤êÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ810.43t/Ç¯¤ÎCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖBrillia TowerÀ»ÀØºù¥öµÖBLOOMING RESIDENCE¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ê¸øÊç¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¿À®31 Ç¯ÅÙÄ¶¹âÁØZEH-M ¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¼óÅÔ·÷½é¤«¤ÄÍ£°ì¤Î»ö¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀßÈ÷¤Î¶¯¿Ù²½
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅìÆüËÜÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃÏ²¼³¬¤Î¿»¿å¤ò¶µ·±¤Ë¡¢ÅÅµ¤¡¦µë¿åÀßÈ÷¤òÀß·×ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀßÃÖ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ²¼³¬¤«¤éÃÏ¾å³¬¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ëÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö·úÃÛÊª¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Î¿»¿åÂÐºö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÊÎáÏÂ£²Ç¯£¶·î¡Ë¡×¤Ë¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÍ£°ì¤ÎÀè¿ÊÅª»öÎã¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÐ²½¤Ë¤è¤ë¥Òー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¤Î´ËÏÂ¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤Î¹×¸¥
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥µ¥¯¥Æ¥é¥¹¥âー¥ë¡×¤«¤é¤Ê¤ë½»¾¦°ìÂÎ¤ÎÊ£¹ç³«È¯¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃÏÌÌÀÑÌó3,770Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢ÎÐ²½Î¨25.6%¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Òー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¤Î´ËÏÂ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖBrillia TowerÀ»ÀØºù¥öµÖBLOOMING RESIDENCE¡×¤Ç¤ÏÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Â¿Ëà»Ô½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤¤â¤Î¶¦À¸»ö¶È½ê(R)Ç§¾Ú¡ÊABINCÇ§¾Ú¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÀî¶è°èÆâ¤Î¡ÈÎÃ¡É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð
ÎÙÀÜ¤¹¤ë²ÏÀî¶è°è¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶ÉµþÉÍ²ÏÀî»öÌ³½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²ÏÀî¶è°è¤Î´ÉÍý±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ»ÀØºù¥öµÖ¥¨¥ê¥Þ¥Í¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÀîÉßÃÏÀêÍÑµö²Ä½àÂ§¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔ»Ô¡¦ÃÏ°èºÆÀ¸ÅùÍøÍÑ¶è°è¡Ê²ÏÀî¶õ´Ö¤Î¥ªー¥×¥ó²½¤ÎÆÃÎã¡Ë¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¡¢À»ÀØºù¥öµÖ¥¨¥ê¥Þ¥Í¤Ë¤è¤ë²ÏÀî¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶È³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ç¼ÎÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°Åù¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÏÀî¶è°èÆâ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¸²¾´Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ Âè30²óÆüËÜÉÔÆ°»º³Ø²ñ¶ÈÀÓ¾Þ¡ÖÆüËÜÉÔÆ°»º³Ø²ñÄ¹¾Þ¡×¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÉÔÆ°»º³Ø²ñ¡¢2024Ç¯¡Ë
¡¡ https://tatemono.com/news/20240605.html
¡¦ Âè5²ó¥°¥êー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥éÂç¾Þ¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¡Ê¥°¥êー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢2024Ç¯¡Ë
¡¡ https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo10_hh_000336.html¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊHP¡Ë
¡¦ ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤«¤ï¤Þ¤ÁÂç¾Þ¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢2025Ç¯¡Ë
¡¡ https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000257.html¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊHP¡Ë
¡¦ Âè24²óÎÐ²½µ»½Ñ¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖÅÔ»ÔÎÐ²½µ¡¹½²ñÄ¹¾Þ¡×¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅÔ»ÔÎÐ²½µ¡¹½¡¢2025Ç¯¡Ë
¡¡ https://urbangreen.or.jp/wp-content/uploads/2025/10/251017_3shouw_press_02.pdf(https://urbangreen.or.jp/wp-content/uploads/2025/10/251017_3shouw_press_02.pdf)¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÅÔ»ÔÎÐ²½µ¡¹½HP¡Ë
¡¦ ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅÚÃÏ³èÍÑ¥â¥Ç¥ëÂç¾Þ¡Ö¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¾Þ¡×¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÅÔ»Ô¤ß¤é¤¤¿ä¿Êµ¡¹½¡Ë¡¡
¡¡ https://www.toshimirai.jp/tochikatuyou/fiscal/awards.html¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÅÔ»Ô¤ß¤é¤¤¿ä¿Êµ¡¹½HP¡Ë
¢¨ ¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¼çÂÎ¡Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡Ë¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹¤Þ¤¿¤Ï³Æ¾Þ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£