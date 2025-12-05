2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¿À¸ÍÅê»ñÊÙ¶¯²ñIR¥»¥ß¥Êー¤Ø¤ÎÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¸¶ÅÄ¤ÎÅÐÃÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç´ë¶È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI CROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¸¶ÅÄ Åµ»Ò¡Ë¤Ï¡¢2025 Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¿À¸ÍÅê»ñÊÙ¶¯²ñIR¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦³« ºÅ Æü ¡§2025Ç¯12·î12Æü ¡Ê¶â¡Ë
¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§20:00～
¡¦³«ºÅ·Á¼°¡§YouTube ÇÛ¿®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ëÄ°ÊýË¡¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://peatix.com/event/4688189
¡¦¹Ö ±é ¼Ô¡§AI CROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¸¶ÅÄ¡¡Åµ»Ò
¡¦»² ²Ã Èñ¡§ÌµÎÁ
º£¸å¤âAI CROSS¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¿·µ¬³«È¯¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤ª¤è¤ÓÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Ç§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Îµ¡²ñ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
AI CROSS³ô¼°²ñ¼Ò
AI CROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢SMSÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖÀäÂÐ¥êー¥Á¡ªSMS¡×¡¢RCSÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÀäÂÐ¥êー¥Á¡ªRCS¡×¤ª¤è¤ÓAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖDeep Predictor¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£