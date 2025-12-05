½ÕÆü¥ê¥È¥ë¥é¥¬ー¥º¥¯¥é¥Ö¡¡¥Òー¥íー¥º¥«¥Ã¥×Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡ª»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ËÎÏÅº¤¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÊ¡²¬¸©¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê´ð¶â¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§À¾Â¼¾¾¼¡¡¢°Ê²¼ Ê¡²¬¸©¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê´ð¶â¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖFUKUOKA SPORTS¡×¤Ë¤Æ¡¢½ÕÆü¥ê¥È¥ë¥é¥¬ー¥º¥¯¥é¥Ö¤Î¾®³Ø5¡¦6Ç¯À¸¥Áー¥à¤¬¡¢¡ÖÂè18²ó Âç¼ùÀ¸Ì¿¥Òー¥íー¥º¥«¥Ã¥× Á´¹ñÂç²ñ¡×½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯1·î11Æü¡¦12Æü¡¢½ÕÆü¥ê¥È¥ë¥é¥¬ー¥º¥¯¥é¥Ö¤Î¾®³Ø5¡¦6Ç¯À¸¥Áー¥à¤¬¡¢
Âè18²ó Âç¼ùÀ¸Ì¿¥Òー¥íー¥º¥«¥Ã¥× Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¤¬½¸¤Þ¤ëÂçÊÑµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æüº¢¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÂçÀÚ¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤Ç¤Î±óÀ¬¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢
¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ä³Æ²ÈÄí¤Î¤ß¤Ç¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÕÆü¥ê¥È¥ë¥é¥¬ー¥º¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÕÆü¥ê¥È¥ë¥é¥¬ー¥º¥¯¥é¥Ö¤Ï1980Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢
Ìó150Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥°¥Óー¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÎÍýÇ°¤Ï¡Ö¥é¥°¥Óー¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥°¥Óー¤ò³Ø¤Ö²áÄø¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï
¡¦À¿¼Â¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë»ÑÀª
¡¦ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤È¸Ø¤ê
¡¦À¸³¶Â³¤¯Ãç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¡¦º¤Æñ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¶¯¤µ
¡¦Ãç´Ö¤ä¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¿´
¤³¤ì¤é¤ÎÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÁÏÀßÅö»þ¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÂç²ñ¤¬»ý¤Ä°ÕµÁ
Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¶¯¹ë¥Áー¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢
µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¡¢
Ãç´Ö¤È½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë
¡Ö¥é¥°¥Óー¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×
¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëµ¤¤Å¤¤äÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÂçÀÚ¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ê¡¢
¾Íè¡¢¤è¤ê¹¤¤À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎÏ¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñ¶â¤Î»È¤¤Æ»¡ÊÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë
¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±óÀ¬¸òÄÌÈñ¡ÊÈô¹Ôµ¡¡¿¿·´´Àþ¡¿¥Ð¥¹¡Ë¡§895,090±ß
¡¦½ÉÇñÈñ¤ª¤è¤Ó¿©»öÊä½õ
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³èÆ°Êó¹ð¤Ë¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¤è¤ê¤´°§»¢
½ÕÆü¥ê¥È¥ë¥é¥¬ー¥º¥¯¥é¥Ö ÂåÉ½
°æÂ¼ ¿Î»Ö
Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¤«¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æüº¢¤è¤ê¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
º£²ó¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤È¡¢
Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢
Á´¹ñÂç²ñ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢
°Â¿´¤·¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï³èÆ°¤ËÍ×¤¹¤ë»ñ¶â¤¬ÉÔ²Ä⽋¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¸©¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê´ð¶â¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î±¿±Ä¤Ë·¸¤ë·ÐÈñ¤ò·Ú¸º¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤¬Ä´Ã£¼Ô¤ËÅÏ¤ë¤è¤¦¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼«¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤È¡¢»Ù±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤¹¤½Ìî¤â¹¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È°ã¤¤¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡Ê¢¨Ê¡²¬¸©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥ÈÅù¤Ë¤è¤ë⾮±ÄÍø¤Î³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¾ò·ï¡Ë¡£
¡ÖFUKUOKA SPORTS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦Âç¿Í¡¦»Ò¤É¤â¤òÌä¤ï¤º¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¢Áª¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤ë»²²Ã·¿¤ÎWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¾Ò²ð¤«¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¡¢»î¹ç¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤Î°ÆÆâ¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¤Î»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤â°ÛÎã¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê´ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¡²¬¸©¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê´ð¶â¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿ä¿ÊµÚ¤Ó¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯9·î1Æü¤ËÊ¡²¬¸©¤¬ÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡££±.Ê¡²¬¸©¤æ¤«¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î°éÀ® £².Âçµ¬ÌÏ¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñÅù¤ÎÍ¶Ã×¡¦³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³èÆ°»Ù±ç¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÂ¥¿Ê¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡×¤Î£³¤Ä¤ÎÃì¤Ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://fukuokasports.org/overview/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£