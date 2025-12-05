¥»¥¥å¥¢¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉôÃË»Ò¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë
¡ÖAI¡Ê²èÁü²òÀÏ¡Ë¡ß¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«¸ý Ã¤À®¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4264¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¶¥µ»¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±Âç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉôÃË»Ò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥í¥´Æþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢12·î1Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè78²óÃáÉãµÜ»òÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³ØÃË»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤è¤êÃåÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
◼️´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¾¾°æÂÙÆó´ÆÆÄ
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢³ÊÊÌ¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Î³èÆ°¤Ë¿¼¤¤¤´Íý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ã¼Ô»Ù±ç¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Åª¤Ë¤â½ÅÍ×À¤òÁý¤¹¥Æー¥Þ¤Ë¤´¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Î¿´¶¯¤¤Îå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´üÂÔ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯³ØÀ¸¤ò°éÀ®¤·¡¢Èà¤é¤Î³èÌö¤¬¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥í¥´¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¡ÊÁ´ÆüËÜÂç³ØÃË»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ë¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ¸ø¼°Àï¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢3¼Ò¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ®½Å¤Ê¤´»Ù±ç¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤é¤·¤¤¿¿Ùõ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡Ö¤µ¤é¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÀï°ìÀïÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÄÎ¿¸ã¼ç¾
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ûー¥à¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÁá°ðÅÄÂç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉôÃË»Ò¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤Ë¤½¤Ç¤òÄÌ¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¥í¥´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô ³µÍ×
ÁÏÉô¡§1931Ç¯
ÉôÄ¹¡§¾åÌî Ã£¹°¡ÊË¡³Ø³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø¡Ë
´ÆÆÄ¡ÊÃË»Ò¡Ë¡§¾¾°æ ÂÙÆó¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø³Ø½Ñ¶µ¼ø¡¿1991Ç¯¿Í´Ö²Ê³ØÉôÂ´¡Ë
ÃË»Ò¼ç¾¡§Á°ÅÄ Î¿¸ã¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³ØÉô4Ç¯¡Ë
Éô°÷¿ô¡§Ìó50Ì¾¡ÊÃË½÷¹ç·×¡Ë
Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡§Í¥¾¡10²ó¡Ê2017～2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ5Ï¢ÇÆ¡Ë
¢£¥»¥¥å¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢
½êºßÃÏ ¡§ ¢©163-0220¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÆóÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É½»Í§¥Ó¥ë20³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ã«¸ý Ã¤À®
Àß¡¡Î© ¡§ 2002Ç¯10·î16Æü
URL ¡§ https://secureinc.co.jp/
¡ÖAI¡ß¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆþÂà¼¼´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ä´Æ»ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢AI¡Ê²èÁüÇ§¼±¡Ëµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ëÆþÂà¼¼´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¥Ùー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ2020Ç¯°Ê¹ßÏ¢Â³¤·¤Æ¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¡£Ãæ¾®¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤Ç²áµî13,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÇ½¡¦¥³¥¹¥È¡¦°ÂÄêÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¤äÀßÃÖ´Ä¶¤Þ¤Ç¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¶õ´Ö¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£