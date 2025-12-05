2025Ç¯12·îÈÇ¿Íµ¤¤ÎÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª| ÊÝ¸±Èæ³Ó¡¦FP¤ËÌµÎÁÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁí¹çÊÝ¸±¥µ¥¤¥È¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¡×
Sasuke Financial Lab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾°æ À¶Î´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÊÝ¸±Èæ³Ó¡¦FP¤ËÌµÎÁÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁí¹çÊÝ¸±¥µ¥¤¥È¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¡Êhttps://www.navinavi-hoken.com/(https://www.navinavi-hoken.com/)¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·îÈÇ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▎2025Ç¯12·îÅÙ¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¡¡
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î1Æü～10·î31Æü
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¾ò·ï¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¡×·ÐÍ³¤ÎÁí¿½¹þ·ï¿ô¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð
生命保険人気比較ランキングはこちら :
°åÎÅÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¤Ï¤Ê¤µ¤¯°åÎÅ¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
2°Ì¡§¤¸¤Ö¤ó¤Ø¤ÎÊÝ¸±3¡Ã¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿
3°Ì¡§SBIÀ¸Ì¿¤Î½ª¿È°åÎÅÊÝ¸±Neo¡ÃSBIÀ¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤°åÎÅÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/medical)
»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤±°åÎÅÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¥á¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ã¥ÈRe(¥ê¥êー¥Õ) B¥×¥é¥ó(24)¡Ã¥á¥Ç¥£¥±¥¢À¸Ì¿
2°Ì¡§¤«¤ó¤¿¤ó¹ðÃÎ¤Ï¤Ê¤µ¤¯°åÎÅ¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
3°Ì¡§°åÎÅÊÝ¸±¥¥å¥¢¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¦¥×¥é¥¹¡Ã¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤±°åÎÅÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/medical_for_chronic)
À¸Ì¿¡Ê»àË´¡ËÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¤«¤¾¤¯¤Ø¤ÎÊÝ¸±¡Ã¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿
2°Ì¡§¤Ï¤Ê¤µ¤¯Äê´ü¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
3°Ì¡§¥¯¥ê¥Ã¥¯Äê´ü¡ªNeo¡ÃSBIÀ¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤À¸Ì¿¡Ê»àË´¡ËÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/death)
»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤±»àË´ÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¤«¤ó¤¿¤ó¹ðÃÎ¤Ï¤Ê¤µ¤¯Äê´ü¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
2°Ì¡§Äê´üÊÝ¸±¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¦¥×¥é¥¹¡Ã¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¸Ì¿
3°Ì¡§½ª¿ÈÊÝ¸±¥é¥¤¥º¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¦¥×¥é¥¹¡Ã¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤±»àË´ÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/death_for_chronic)
¤¬¤óÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¤Ï¤Ê¤µ¤¯¤¬¤óÊÝ¸±¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
2°Ì¡§¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿¤Î½ª¿È¤¬¤óÊÝ¸±¡Ã¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿
3°Ì¡§¤¬¤óÊÝ¸±¥Ó¥êー¥Ö¡Ã¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤¤¬¤óÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/cancer)
½÷ÀÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¤Ï¤Ê¤µ¤¯°åÎÅ¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
2°Ì¡§°åÎÅÊÝ¸±¥¥å¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡Ã¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¸Ì¿
3°Ì¡§¤¸¤Ö¤ó¤Ø¤ÎÊÝ¸±Z¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Ã¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤½÷ÀÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/female)
½¢¶ÈÉÔÇ½ÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§Æ¯¤¯¿Í¤Ø¤ÎÊÝ¸±3¡Ã¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿
2°Ì¡§Æ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤è¤ê¡ÃSBIÀ¸Ì¿
3°Ì¡§¤¯¤é¤¹¥×¥é¥¹Z¡Ã¥Á¥åー¥ê¥Ã¥ÒÀ¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤½¢¶ÈÉÔÇ½ÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/employment)
¼ýÆþÊÝ¾ãÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§FWD¼ýÆþÊÝ¾ã¡ÒWebÀìÍÑ¡Ó¡ÃFWDÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
2°Ì¡§¤Ï¤Ê¤µ¤¯¼ýÆþÊÝ¾ã¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
3°Ì¡§¤«¤ó¤¿¤ó¹ðÃÎ¤Ï¤Ê¤µ¤¯¼ýÆþÊÝ¾ã¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤¼ýÆþÊÝ¾ãÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/income_security)
Äê´üÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¤«¤¾¤¯¤Ø¤ÎÊÝ¸±¡Ã¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿
2°Ì¡§¤Ï¤Ê¤µ¤¯Äê´ü¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
3°Ì¡§¥¯¥ê¥Ã¥¯Äê´ü¡ªNeo¡ÃSBIÀ¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤Äê´üÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/term)
½ª¿ÈÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§½ª¿ÈÊÝ¸±¥é¥¤¥º¡Ã¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¸Ì¿
2°Ì¡§½ª¿ÈÊÝ¸±¥×¥é¥Á¥Ê¡Ã¥Á¥åー¥ê¥Ã¥ÒÀ¸Ì¿
3°Ì¡§¤³¤À¤ï¤ê½ª¿ÈÊÝ¸±v2(Äã²òÌóÊÖÌá¶â·¿)¡Ã¥Þ¥Ë¥å¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤½ª¿ÈÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/whole_life)
³Ø»ñÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§³Ø»ñÊÝ¸±¤ß¤é¤¤¤Î¤Ä¤Ð¤µ¡Ã¥Õ¥³¥¯À¸Ì¿
2°Ì¡§5Ç¯¤´¤ÈÍøº¹ÇÛÅöÉÕ¤³¤É¤âÊÝ¸±¡ÃÅìµþ³¤¾åÆüÆ°¤¢¤ó¤·¤óÀ¸Ì¿
3°Ì¡§&LIFE¤³¤É¤âÊÝ¸±¡Ã»°°æ½»Í§³¤¾å¤¢¤¤¤ª¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤³Ø»ñÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/student)
»°Âç¼ÀÉÂÊÝ¸±¡Ê¼·ÂçÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¤Ï¤Ê¤µ¤¯°ì»þ¶â¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
2°Ì¡§¤«¤ó¤¿¤ó¹ðÃÎ¤Ï¤Ê¤µ¤¯°ì»þ¶â¡Ã¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿
3°Ì¡§¥Í¥ªde£³¼ÀÉÂ¥µ¥Ýー¥È¡Ã¥Í¥ª¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÀ¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤»°Âç¼ÀÉÂÊÝ¸±¡Ê¼·ÂçÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/three_major)
ÃùÃßÀ¤Î¤¢¤ë°åÎÅÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¿·¥á¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ã¥È ¥ê¥¿ー¥ó¡Ã¥á¥Ç¥£¥±¥¢À¸Ì¿
2°Ì¡§¥á¥Ç¥£¥«¥ëKit R¡ÃÅìµþ³¤¾åÆüÆ°¤¢¤ó¤·¤óÀ¸Ì¿
3°Ì¡§¥á¥Ç¥£¥«¥ëKit ¥¨ー¥ëR¡ÃÅìµþ³¤¾åÆüÆ°¤¢¤ó¤·¤óÀ¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤ÃùÃßÀ¤Î¤¢¤ë°åÎÅÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/medical_saving)
²ð¸îÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¤¢¤ó¤·¤ó¤Í¤ó¤¤ó²ð¸îR¡ÃÅìµþ³¤¾åÆüÆ°¤¢¤ó¤·¤óÀ¸Ì¿
2°Ì¡§¤¢¤ó¤·¤ó¤Í¤ó¤¤ó²ð¸î¡ÃÅìµþ³¤¾åÆüÆ°¤¢¤ó¤·¤óÀ¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤²ð¸îÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/care)
Ç§ÃÎ¾ÉÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÊÝ¸±¡ÃÄ«ÆüÀ¸Ì¿
2°Ì¡§Ç§ÃÎ¾ÉÊÝ¸±be¡Ã¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿
3°Ì¡§¾Ð´é¤ò¤Þ¤â¤ëÇ§ÃÎ¾ÉÊÝ¸±¡Ã£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿
¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¤Î¿Íµ¤Ç§ÃÎ¾ÉÊÝ¸±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://www.navinavi-hoken.com/rankings/dementia)
Sasuke Financial Lab³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
URL:https://sasukefinlab.com/
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊÝ¸±¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ëÀ¤³¦¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÊÝ¸±¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¥Í¥Ã¥È¤Çµ¤·Ú¤ËÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¡¦¸«Ä¾¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡Ö¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¡×¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¡×¤òÅ¸³«¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¸þ¤±¤Ë¤Ï³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸ÊÝ¸±¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ Sasuke Financial Lab³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://sasukefinlab.com/¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1 Âç¼êÄ®¥Ó¥ë2³¬ FINOLABÆâ
ÀßÎ©¡§ 2016Ç¯3·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾°æ À¶Î´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹»ö¶È¡¢InsurTech»ö¶È
¡Ö¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¡×
URL:https://konohoken.com/
¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¡×
URL:https://www.navinavi-hoken.com/
