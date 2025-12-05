¥Á¥§¥ó¥¸HD»Ò²ñ¼Ò¤ÎÅì¸÷¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÈCarbon EX¡¢½©ÅÄ¸©ÎÓ¶È¸ø¼Ò¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Ê¡Î± Âç»Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸HD¡×¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅì¸÷¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§½©ÅÄ¸©Âç´Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£À¹¸øÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖTCS¡×¡Ë¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÇÓ½Ð¸¢¼è°ú½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCarbon EX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿¡¦ÃÝÅÄ ½ÔÊå¡¢°Ê²¼¡ÖCarbon EX¡×¡Ë ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í½©ÅÄ¸©ÎÓ¶È¸ø¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö½©ÅÄ¸©ÎÓ¶È¸ø¼Ò¡×¡Ë¤Î¿¹ÎÓ·Ð±Ä³èÆ°¤Ë¤è¤êÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê
Á´¹ñ¤ÇÌó900Ëüt-CO2ÁêÅö¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬Ç§¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ã¦ÃºÁÇ·ÐºÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ï¹ñÅÚ¤ÎÌó7³ä¤ò¿¹ÎÓ¤¬Àê¤á¡¢ÎÓ¶È¡¦¿¹ÎÓ¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è»ñ¸»¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÆâ¤Î»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦²ÁÃÍ½Û´Ä¤Î¥â¥Ç¥ë²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅµ¡§´Ä¶¾Ê¡¦J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ»öÌ³¶É¡Ö2023Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡×
TCS¤Ï¡¢¿¹ÎÓÁÈ¹ç¸þ¤±¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¼ù³¤¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¹ÎÓ»Ü¶È¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¤äCO2µÛ¼ýÎÌ¤ÎÄêÎÌ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î¤«¤é¤ÏÅìËÌ4¸©¤Î¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ìó17.6Ëüt-CO2¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Carbon EX¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÇÓ½Ð¸¢¼è°ú½ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÇÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò´ë¶È¤ØÆÏ¤±¤ëÎ®ÄÌ´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÇÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë´Ä¶²ÁÃÍ¤ò³Î¼Â¤Ë»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢ÅìËÌ¤«¤éËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¶¨¶È¤ÎÌÜÅª
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©ÎÓ¶È¸ø¼Ò¤¬ÁÏ½Ð¤·¤¿¿¹ÎÓÍ³Íè¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¡¢TCS¤ÈCarbon EX¤ÎÎ¾¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤Æ´ë¶È¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäµ¬ÌÏ¤Ï1ËütÄ¶¤ÎCO2µÛ¼ýÎÌ¤ËÁêÅö¤·¡¢ÅìËÌÃÏ°è¤Ç¤ÏºÇÂçµé¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TCS¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤«¤é¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶ÈÃÄÂÎ¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»ñ¸»´ÉÍý¤ä¼«¼£ÂÎ¡¦¸ø¼Ò¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤È»º¶È¿¶¶½¤ÎÎ¾Î©¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Carbon EX¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÇÓ½Ð¸¢¼è°ú½ê¡ÖCarbon EX¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¡¦Î®ÄÌ¤òÃ´¤¤¡¢´ë¶È¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¹â¤¤Æ©ÌÀÀ¤È¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿´Ä¶²ÁÃÍ¼è°ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬³Î¼Â¤Ë»Ô¾ì¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
TCS¤Î¿¹ÎÓÁÈ¹ç¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¼ù³¤¡×¤ÇÃÛ¤¤¤¿¸½¾ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢SBI¥°¥ëー¥×¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ëCarbon EX¤ÎÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿¹ÎÓÁÈ¹ç¡¦ÇÀÎÓ¶È¸ø¼Ò¡¦´ë¶È¤ò·ë¤ÖÃÏ°è¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Î¿þÌî³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.changeholdings.co.jp/¡Ë
¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡ÖChange People¡¢Change Business¡¢Change Japan¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¤òCHANGE¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®»Ù±ç¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î³×¿·µÚ¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òÃ´¤¦NEW-IT ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ÈDX¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¿ä¿Ê¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤Î£²¤Ä¤Î»ö¶È¤òÃì¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¡¦³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åì¸÷¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.tcs.tokogrp.co.jp/¡Ë
Åì¸÷¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©Âç´Û»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¾¼ÏÂ 59 Ç¯ÁÏ¶È¤Î IT ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¥½¥Õ¥È¥¦¥§ ¥¢¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢Æ³Æþ¥µ¥Ýー¥ÈµÚ¤Óµ¡´ïÈÎÇä¡¢Web À©ºî¤ò¹Ô¤¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤ÎÂ¾¡¢»¥ ËÚ¡¢Åìµþ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹ÎÓÁÈ¹ç¸þ¤±Áí¹ç¶ÈÌ³¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ø¼ù ³¤¡Ù¤ä·ò¿Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMediEX¡×¤Ê¤É¤Î¼«¼Ò³«È¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤ÎÁ´¹ñÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤òÄÌ ¤¸¤Æ¡¢Åì¸÷¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢IT ¤ÎÎÏ¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Carbon EX³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Carbon EX¤Ï¡¢³¤³°¡¦ÆüËÜ¤Î¿¹ÎÓ/¼«Á³Í³Íè¤äÆó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ý¡¦ÃùÎ±µ»½Ñ¡¢ºÆ¥¨¥Í¡¦¾Ê¥¨¥Í¤Ê¤É¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¼è°·¤¦ÁÏ½Ð»ö¶È¼Ô¤ä¶¡µë²È¡Ê¥»¥éー¡Ë¡¢¥È¥ìー¥Àー¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×²È¡Ê¥Ð¥¤¥äー¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÇÓ½Ð¸¢¼è°ú½ê¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥é¥ó¥¿¥êー¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤äJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢Èó²½ÀÐ¾Ú½ñÅù¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÉý¹¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÇÓ½Ð¸¢¤ò¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
Carbon EX¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://carbonex.co.jp