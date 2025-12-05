SURF Music ¡ß FIMMIGRM ¡ÖTopline Challenge¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒSURF Music¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤È¡¢²»³Ú¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTMIK¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢CEO¡§¶Ì°æ·òÆó¡Ë¤Ï¡¢AI¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¼«Æ°À¸À®¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖFIMMIGRM¡Ê¥Õ¥£¥ß¥°¥é¥à¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¡ÖSURF Music x FIMMIGRM Topline Challenge¡× ¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢TMIK¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¼¡À¤ÂåVSinger¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖEn-gene¡Ê¥¨¥ó¥¸ー¥ó¡Ë¡× ¤Î¥êー¥É¶Ê¸õÊä¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡Ê¥á¥í¥Ç¥£¡Ë¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤éÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈAI ¡ß ¿Í¡É¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤²»³ÚÀ©ºî¤ÎÄ©Àï
¡ÖSURF Music x FIMMIGRM Topline Challenge¡×¤Ï¡¢AI¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¼«Æ°À¸À®¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î FIMMIGRM¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à SURF Music¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤ÂåVSinger¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È En-gene ¤Î»°¤Ä¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢AI¤È¿Í´Ö¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë¿·¤·¤¤²»³ÚÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤ò¼Â¸³¡¦¼ÂÁõ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢SURF Music¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢³ô¼°²ñ¼Òagehasprings¤Ë½êÂ°Ëô¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ê»²²ÃÍ½Äê¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢En-gene¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¾¦¶È¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¸õÊäºîÉÊ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Êç½¸ºîÉÊ¡§VSinger¡ÖEn-gene¡×»ÈÍÑ³Ú¶Ê¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó
±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡Ê¥á¥í¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢
- FIMMIGRM¤ÎÀ¸À®µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó
- ²Î»ì¤ÏÉÔÍ×¡¢¥é¥é¥éÅù¤Î²¾²Î¤Þ¤¿¤Ï¥·¥ó¥»¥á¥í¤Ç¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½
- ±þÊçºîÉÊ¤ÏÂè»°¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤»¤º¡¢´ûÈ¯É½¶Ê¤ÎÎ®ÍÑ¡¦Æó¼¡ÍøÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È
¤È¤·¡¢ºÎÍÑºîÉÊ¤ÏSURF MusicÆâ¤Î¡ÖSURF Sessions¡×¤Ë¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ª·Á¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ï En-gene¤ÎÀµ¼°²»¸»¤È¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
En-gene YouTube¡§https://www.youtube.com/@engene_vsinger
¡ÖSURF Sessions¡×¤ÈÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹
°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢SURF Music¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë ¡ÖSURF Sessions¡× ¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òagehasprings¤Ë½êÂ°Ëô¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤â»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢³Ú¶Ê¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥óºÎÍÑ¼Ô°Ê³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤â¡¢SURF Music¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê·²¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Æó¼¡¿³ºº¤Ë¤Æ¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î
AI¤Ë¤è¤ë¹âÂ®À¸À®¡¦°µÅÝÅª¤Ê¼Â¸³¥¹¥Ôー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢²»³Ú¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¡×¤È¡ÖÁÏÂ¤¤Î°Õ»×¡×¤Ç¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢
- AI¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î²ÄÇ½À
- ¿Í´Ö¤Î´¶À¤Ë¤è¤ëÉ½¸½¤È°Õ»×·èÄê
¤½¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¼¡¤Î²»³ÚÀ©ºî¡É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤«¤òÃµ¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
FIMMIGRM¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤è¤ê¼«Í³¤ËÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦¤ØÆÏ¤¯¿·¤·¤¤²»³Ú¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡2026Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤òÍ½Äê
Êç½¸ÆâÍÆ¡§FIMMIGRM ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡ÊWAV / MP3¡ÜMIDI¡Ë
Äó½ÐÀè¡¡¡§SURF MusicÆâ¡Ö¥³¥ó¥Ú¥Úー¥¸¡×¡§https://url.surf/CAZZWBJt
»²²Ã¾ò·ï¡§¡ÊÈ´¿è¡Ë
- FIMMIGRM¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¡Ê3¤«·îÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÍøÍÑ²Ä¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
- SURF MusicStarter / Plus / Pro ¤ÎÍÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÝ»ý¤·¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
- FIMMIGRM¤ª¤è¤ÓSURF Music¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ーÅù¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
- ±þÊçµ¬Ìó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò¹à¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¨¾ÜºÙ¤Ê±þÊçÊýË¡¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢SURF MusicÆâ¥³¥ó¥Ú¥Úー¥¸¡Êhttps://url.surf/CAZZWBJt¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
FIMMIGRM¡Ê¥Õ¥£¥ß¥°¥é¥à¡Ë¡¡https://fimmigrm.com/
FIMMIGRM ¤Ï¡¢ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡Ë²»¸»¤Î¥ー¡¦¥³ー¥É¿Ê¹Ô¡¦¥Æ¥ó¥Ý¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë²òÀÏ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡Ê¥á¥í¥Ç¥£¡Ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë ¥×¥í¥æー¥¹¤ÎAIºî¶Ê¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤ÏMIDI¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó²ÎÆþ¤ê2MIX WAV¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ½ÐÎÏ¤Ç¤¡¢DAW¾å¤Ç¼«Í³¤ËÊÔ½¸¤¬²ÄÇ½¡£¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê²»³ÚÀ©ºî¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢²òÀÏÀºÅÙ¤È¥á¥í¥Ç¥£À¸À®¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºþ¿·¤·¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ç²»³ÚÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢agehasprings CEO¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¶Ì°æ·òÆó ´Æ½¤ ¤Î¤â¤È ¡Èagehasprings¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡É ¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È²»³Ú¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÏºî¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎAI¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
En-gene¡Ê¥¨¥ó¥¸ー¥ó¡Ë¡¡https://engene.tmik.tokyo/
AI¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー TMIK ¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¼¡À¤ÂåVSinger¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖEn-gene¡Ê¥¨¥ó¥¸ー¥ó¡Ë¡× ¡£²»³Ú¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë agehasprings ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¿·AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÍ»¹ç¤·¡¢AI¤È¿Í¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë¿·¤·¤¤²»³ÚÂÎ¸³¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢ー¥È¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SURF Music¡¡https://discover.surf/ja
SURF Music¤Ï¡¢Ì¤È¯É½¤Î¥Ç¥â²»¸»¤ò¼´¤Ë¡¢²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Ð¥¤¥äー¡Ê¥ìー¥Ù¥ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢IP¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¡Ë¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¤ÏÌó4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¿¥°ÉÕ¤±¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µー¥Á¡×¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È·¿¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ú¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¼«¤é¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î°Æ·ï¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î³Ú¶ÊÎ®ÄÌ¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°ú¼ý±×¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë100¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
agehasprings¡¡https://agehasprings.com/
Áí¹ç²»³Ú¡¦Ê¸²½¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò»ö¶ÈÎÎ°è¤È¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¡¢YUKI¡¢¤æ¤º¡¢Superfly¡¢ÃæÅçÈþ²Å¡¢JUJU¡¢back number¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢Aimer¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È²»³Ú¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÁíÇä¾åËç¿ô¤Ï1²¯5,000ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢YouTube¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï200²¯²ó°Ê¾å¡£°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤È´¶Æ°¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTMIK¡¡https://tmik.tokyo
²»³Ú¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Îµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥áDX¥µー¥Ó¥¹¤äIP¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡£AIµ»½Ñ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤òÊ¬ÀÏ¡¦³Ø½¬¤µ¤»¤¿¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡Ê¥á¥í¥Ç¥£¡Ë¼«Æ°À¸À®¥¨¥ó¥¸¥ó¡ØFIMMIGRM¡Ê¥Õ¥£¥ß¥°¥é¥à¡Ë¡Ù¤Î³«È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼¡À¤ÂåVSinger¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØEn-gene¡Ê¥¨¥ó¥¸ー¥ó¡Ë¡Ù¤äAI¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ØÇò¿À²ê²»¡Ê¤·¤é¤«¤ß ¤á¤¤¤È¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎIP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤â¹Ô¤¦¡£TMIK¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢"¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー ¤¿¤Á" ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë²»³Ú¤ä¿ÍÀ¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£