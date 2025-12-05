AI¤Ç½ñÎà¿³ºº¤Î80%¤ò¼«Æ°²½¡¢ÉÔÈ÷¤ò¿½ÀÁÃÊ³¬¤Ç¸¡ÃÎ¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥³¥¹¥È¤òÂçÉýºï¸º¡£¡ÖCamel AutoCheck¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥á¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾¾²¬ ÎËÇÏ¡Ë¤Ï¡¢AI-OCR¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¿³ºº¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCamel AutoCheck¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£½ñÎà¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤ÈÆ±»þ¤ËAI¤¬¿½ÀÁÆâÍÆ¤È¤Î¾È¹ç¡¦ÉÔÈ÷¸¡ÃÎ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿³ººÂ¦¤Ï°ìÃ×È½Äê¤Î¤ß¤ò³ÎÇ§¡£¿³ºº¹©¿ô70%ºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê¨¡¨¡¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à¿³ºº¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï¿½ÀÁ¤ä¿½¹þ¤Î¿³ºº¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â¿Í¼ê¤Ë¤è¤ëÌÜ»ë³ÎÇ§¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£°ì¼¡¿³ºº¡¦Æó¼¡¿³ºº¤ÎÆó½Å¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢1·ï¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ5Ê¬¡¢·î3,000·ï¤Ç¤ÏºÇÂç250»þ´Ö¤Î¹©¿ô¤¬¿³ºº¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
- »³ÀÑ¤ß¤Î¿½ÀÁ½ñÎà¤ÎÌÜ»ë¥Á¥§¥Ã¥¯Ã±½ã¤ÊÌÜ»ë³ÎÇ§ºî¶È¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¡¢¿³ºº°÷¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¸úÎ¨¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
- ¶ÈÌ³¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤Îº¹¤·Ìá¤·ÂÐ±þÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î½ñÎà¡¢»áÌ¾¡¦½»½ê¤ÎÆþÎÏ¥ß¥¹¡¢¾ðÊó¤Î¸íµÆþ¤Ê¤É¤¬Á´¿½ÀÁ¤ÎÌó10~20%¤ÇÈ¯À¸¡£¿½ÀÁ¼Ô¤Ø¤ÎÏ¢Íí¡¢ºÆÄó½Ð¡¢ºÆ¿³ºº¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¬¿³ºº°÷¡¦¿½ÀÁ¼ÔÁÐÊý¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¡£
- ¿³ººÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤Ã´Åö¼Ô¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ë¤è¤ê¡¢¸«Íî¤È¤·¤äÈ½ÃÇ´ð½à¤Î¥º¥ì¤¬È¯À¸¡£ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¶Ñ°ì¤Ê¿³ºº´ð½à¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢Camel AutoCheck¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¨¡¨¡¿½ÀÁ¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔÈ÷¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß
Camel AutoCheck¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¿½ÀÁ½ñÎà¤äËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¡ÊÌÈµö¾Ú¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÅù¡Ë¡¢¸ýºÂ½ñÎà¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢AI OCR¤¬Ê¸»ú¾ðÊó¤òÃê½Ð¤·¡¢¿½ÀÁÆâÍÆ¤È¼«Æ°¾È¹ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£Æ°ºî¥Õ¥íー
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¿½ÀÁ¼Ô¤¬½ñÎà¤ò»£±Æ¡¦¥¢¥Ã¥×¥íー¥É
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é½ñÎà²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡£¼Ð¤á»£±Æ¤äÀÞ¤ìÌÜ¤¬¤¢¤ë²èÁü¤Ç¤âAI¤¬¼«Æ°ÊäÀµ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§AI¤¬½Ö»þ¤Ë¾È¹ç¡¦È½Äê
AI OCR¤¬¿ôÉÃ¤Ç»áÌ¾¡¦½»½ê¡¦À¸Ç¯·îÆü¡¦¸ýºÂÈÖ¹æ¤ª¤è¤Ó¿½ÀÁÆâÍÆÅù¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆþÎÏÆâÍÆ¤È¾È¹ç¡£ÉÔ°ìÃ×¤¬¤¢¤ì¤Ð¿½ÀÁ²èÌÌ¾å¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥éー¥ÈÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§¿³ºº¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈ½Äê·ë²Ì¤ò¼«Æ°È¿±Ç
¡Ö°ìÃ×È½Äê¥Õ¥é¥°¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÉÔ°ìÃ×È½Äê¥Õ¥é¥°¡×¤¬¼«Æ°ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¿³ºº°÷¤Ï°ìÃ×È½Äê¤µ¤ì¤¿¿½ÀÁ¤Î¤ß¤òÆó¼¡¿³ºº¤ÇºÇ½ª³ÎÇ§¡£°ì¼¡¿³ºº¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÈ÷¤Ï¿½ÀÁÃÊ³¬¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º¹¤·Ìá¤·ÂÐ±þ¤¬·àÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¢£¿½ÀÁÃÊ³¬¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉÔÈ÷¸¡ÃÎ
½¾Íè¤Ï¡Ö¿½ÀÁ¢ª¿³ºº¢ªº¹¤·Ìá¤·¢ªºÆÄó½Ð¢ªºÆ¿³ºº¡×¤Ç¿ôÆü¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¿½ÀÁ²èÌÌ¾å¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥¨¥éー¤ò¸¡ÃÎ¡¦É½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤ë¼ç¤ÊÉÔÈ÷¡§
- ¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¡ÊÎã¡§¡ÖÍ¸ú´ü¸Â¤¬2024Ç¯5·î¤ËÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ë
- »áÌ¾¡¦½»½ê¤ÎÉÔ°ìÃ×¡ÊÎã¡§¡ÖÆþÎÏ¤·¤¿»áÌ¾¤È¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¤Î»áÌ¾¤¬°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡Ë
- ¸ýºÂ¾ðÊó¤Î¥¨¥éー¡ÊÎã¡§¡ÖÆþÎÏ¤·¤¿¸ýºÂÈÖ¹æ¤È²èÁü¤Î¸ýºÂÈÖ¹æ¤¬°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡Ë
- É¬¿Ü¹àÌÜ¤ÎµºÜÏ³¤ì
¿½ÀÁ¼Ô¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç½¤Àµ¡¦ºÆ¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ç¤¡¢ÉÔÈ÷¿½ÀÁ¤òÌ¤Á³¤ËÂçÉýºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£AI°ìÃ×È½Äê¤Ë¤è¤ë°ì¼¡¿³ºº¤Î¼«Æ°²½
¿½ÀÁÆâÍÆ¤ÈÅºÉÕ½ñÎà¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¿½ÀÁ¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë°ì¼¡¿³ºº¤ò¥¹¥¥Ã¥×¡£¿³ºº¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡Ö°ìÃ×È½Äê¡×¡ÖÉÔ°ìÃ×È½Äê¡×¤Î¥Õ¥é¥°¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿³ºº°÷¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¤â¤Î¤À¤±¤òÆó¼¡¿³ºº¤ÇºÇ½ª³ÎÇ§¤¹¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥Õ¥íー¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¿½ÀÁ¤ò°ì¼¡¿³ºº¤ÇÌÜ»ë³ÎÇ§°ìÃ×È½Äê¤Ï°ì¼¡¿³ºº¥¹¥¥Ã¥×°ì¼¡¿³ºº¢ªÆó¼¡¿³ºº¤ÎÆó½ÅÂÎÀ©Æó¼¡¿³ºº¤Î¤ß¤Ç´°·ëÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÔÈ÷½¤Àµ°ÍÍê¿½ÀÁÃÊ³¬¤ÇÉÔÈ÷¤ò»öÁ°¸¡ÃÎ
¢£¹âÀºÅÙAI OCRµ»½Ñ
¹âÀÇ½¤ÎAI OCR¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î½ñÎà¤ò¹â¤¤Ç§¼±ÀºÅÙ¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡£ÌÈµö¾Ú¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¦ÄÌÄ¢¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê½ñÎà¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È
kintone¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¡£´ûÂ¸¤Î¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¼«Æ°¿³ººµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¸ú²Ì¢£´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆ³Æþ¸ú²Ì¡Ê·î3,000·ï½èÍý¤Î¾ì¹ç¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/140788/table/4_1_05eff29daa23cac99b5d1d7ac1491118.jpg?v=202512051027 ]
¢£ÄêÀÅª¸ú²Ì
- ¿³ººÉÊ¼Á¤Î¶Ñ°ì²½¡ÊÃ´Åö¼Ô¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡Ë
- ¿³ºº°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡ÊÃ±½ã³ÎÇ§ºî¶È¤«¤éÈ½ÃÇ¶ÈÌ³¤Ø¥·¥Õ¥È¡Ë
- ¿½ÀÁ¼Ô¤ÎÂÔ¤Á»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤è¤ëËþÂÅÙ¸þ¾å
- 24»þ´Ö365Æü¼«Æ°È½Äê¤¬²ÄÇ½
Äó¶¡³«»Ï»þ´ü¡¦ÎÁ¶â¢£Äó¶¡¾ðÊó
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡§½é´üÈñÍÑ10Ëü±ß～¡¢·î³Û2Ëü±ß～¡Ê½èÍý·ï¿ô¡¦Æ³Æþµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¡Ë
Æ³Æþ»Ù±ç¡§ÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡
¾ÜºÙ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@cameltech.jp
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥á¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÂô5-25-10 Corral Shimokita 1st I¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾²¬ÎËÇÏ
HP¡§https://www.cameltech.jp/