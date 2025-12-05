¡Ú12/9³«ºÅ¡Û¼Ò°÷¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ëSNS±¿ÍÑ¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÎÑÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¦¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¼Ò°÷¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ëSNS±¿ÍÑ¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥»¥ß¥Êー³µÍ×
´ë¶È¤ÎSNS³èÍÑ¤¬¹âÅÙ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¼Ò°÷¼«¿È¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー²½¡×¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÈ¯¿®¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢
¡È´ë¶È¤ÎÃæ¤Î¿Í¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡É¤Ï¹â¤¤¶¦´¶¤È³È»¶¤òÀ¸¤à°ìÊý¤Ç¡¢
Ìôµ¡Ë¡¡¦·ÊÉ½Ë¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯»ØÆ³
µ¡Ì©¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì
È¯¸À¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¤Ë¤è¤ë±ê¾å
¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÈ¯¿®¤¬´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë±Æ¶Á
°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¡Ö´ë¶È¸ø¼°¤ÎÂåÊÛ¼Ô²½¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥¯¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò°÷È¯¿®¤ò¡Ö¶Ø»ß¡×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀ®²Ì¤òÀ¸¤àÈ¯¿®¡É ¤È ¡È¸í²ò¡¦±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É ¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë500·ï°Ê¾å¤ÎSNS¥ê¥¹¥¯»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
¡È¼Ò°÷¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー³èÍÑ¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¡É ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～12:00
·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§ 12/10¡Ê¿å¡Ë¡¢12/16¡Ê²Ð¡Ë
¿½¹þURL¡§
https://service.effectual.co.jp/event/conference_20251209?organizationId=2476(https://service.effectual.co.jp/event/conference_20251209?organizationId=2476)
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ªー¥±¥¹¥È¥é
µÜºê°ïÏ¯¡¡±Ä¶ÈÉôÅý³ç/¼¹¹ÔÌò°÷
1984Ç¯ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥Ó¥ëÃç²ð¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò·Ð¤Æ¡¢°åÎÅ¡ßÊ¡»ãIT¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¡£ ÉôÄ¹¡¢¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯¤«¤é³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ø¡£Æ°²è¤ò1ËÜ2Ëü¤«¤é·î´Ö1,500ËÜÀ©ºî¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë³Ê°Â¡¦ÂçÎÌÆ°²èÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥à¥Ó¥é¥Ü¡×¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¡¢½¸µÒ¡¢ÈÎÂ¥¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊSNS¥Þー¥±¤Ë½¾»ö¡£Âç³ØÀ¸¤Î2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Á¡¢¼ñÌ£¤ÏÎ¹¹Ô¤È¥Ýー¥«ー¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¥¯¥é¥·¥³
ËÜÂ¼¤Ê¤Äµ¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¡¦´Æºº¥Áー¥à
´ØÀ¾Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£Ï«Ì³¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ò»Ù±ç¡£2024Ç¯¤è¤ê´Æºº¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¾å¾ì½àÈ÷´ë¶È¤Ø¸þ¤±¤¿Ï«Ì³´Æºº¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹
µ×ÊÝ °ÉºÚ¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Éô ÉôÄ¹¡¿¥êー¥É¥·¥Ë¥¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
2017Ç¯Æþ¼Ò¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡¢SNSÀïÎ¬ºöÄê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ë½¾»ö¡£
Instagram¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Facebook Japan¼Ò¤è¤ê¡ÖInstagram ±¿ÍÑ¤Ë¶¯¤¤´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÅö¼Ò¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥·¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿±¿ÍÑ½Ñ¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¢¥ë
ÅÏîµ ÍÛ²ð¡¡¼¹¹ÔÌò°÷CSO
GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Æ¥¹¤ò·Ð¤Æ¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë»²²è¡£WEB¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤äÅ¹ÊÞ½¸µÒ»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ê¡¢700¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ò»Ù±ç¡£2022Ç¯8·î¤è¤ê¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤È¤Ï
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ ÎÑÌÀ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-4-7 Âè7SY¥Ó¥ë5F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2014Ç¯11·î25Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§450,298,060±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦´ë¶È¤Î¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥¯¤ò´ÉÍý¡¦ÂÐºö¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉ¾È½´ÉÍýÂÐºö¡×¤ÎÄó¶¡
¡¦WEB¾å¤Î±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤äÈðëîÃæ½ý¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖMimamorn¡Ê¥ß¥Þ¥â¥ë¥ó¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡
¡¦¹¹ð¿³ºº¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºîÀ®¤«¤éÉ½¸½¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¹¹ðÉ½¸½¥Á¥§¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡
¡¦¥¯¥Á¥³¥ß¡¦SNS¡¦Google¥Þ¥Ã¥×¤Î¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢Å¹ÊÞ½¸µÒ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëSaaS
¡¡¡ÖLOCATION CONNECT¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦½¸µÒÍÑLP¤òÄê³Û¡¦Ã»Ç¼´ü¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÀ©ºî¤Ç¤¤ë¡ÖLPÊüÂê¡×¤ÎÄó¶¡
¡¦MEOÂÐºö¤Ê¤É
WEB¥µ¥¤¥È¡§ https://effectual.co.jp/(https://effectual.co.jp/)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¢¥ë
TEL¡§03-6447-2175
E-mail¡§marketing-group@effectual.co.jp
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://effectual.co.jp/contact/