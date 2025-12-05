¡ÚPBV¡Û¸ø±×Ë¡¿Í²½¤òµ¡¤ËÁÈ¿¥´ðÈ×¤ò¶¯²½¡£À¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤«¤é¥×¥í¥Ü¥Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ôー¥¹¥Üー¥ÈºÒ³²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊPBV¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢À¾Â¼¤¢¤µ¤ÒË¡Î§»öÌ³½ê¡¦³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È¡ÊÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤òË¡ÅªÂ¦ÌÌ¤«¤é¤´»Ù±ç¡Ê¥×¥í¥Ü¥Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï»ö¶È¼Ô¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î1Æü¤Î¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤ÈË¡Åª¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ËÜÏ¢·È¤Ï¡¢PBV¤¬ºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤ò¤è¤ê°ÂÄêÅª¤Ë¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿ë¹Ô¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê¥×¥í¥Ü¥Î¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿×Â®¤«¤ÄÅ¬Àµ¤Ê»Ù±ç³èÆ°¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
1. À¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ÎÇØ·Ê
PBV¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëºÒ³²»Ù±ç¡¢¤ª¤è¤ÓËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë¸þ¤±¤¿·¼È¯³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅöÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ëÁÈ¿¥´ðÈ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ç¤ÎË¡Åª¥µ¥Ýー¥È¤ÎÉ¬Í×À¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¥×¥í¥Ü¥Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯ÇØ·Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å
- ³Æ¼ï·ÀÌó¤äÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬ÀµÀ¤Î³ÎÊÝ
- ¹ñÆâ³°¤ÎºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤ËÈ¼¤¦Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡Ê¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë
¤³¤ÎÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ü¥Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢PBV¤Î³èÆ°¤Î¿®ÍêÀ¤¬Ë¡Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤³¤½¤¬¿Í¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸½¾ì¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¼«¿®¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥Ü¥Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢PBV¤Î³èÆ°¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¤¿À¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤ÎÊÛ¸î»Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ê¥×¥í¥Ü¥Î¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅöÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£PBV¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ®½Å¤Ê¤´»Ù±ç¤òÎÏ¤Ë¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È·òÁ´À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÅ¬Àµ¤Ê»Ù±ç³èÆ°¤ò¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¡×¤Î¿®Íê¤Î¤â¤È¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ìÁØ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥×¥í¥Ü¥Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ç¤ÊÄó¶¡ÆâÍÆ
À¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤«¤é¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯¥×¥í¥Ü¥Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Ì³»Ù±ç¡£
- ·ÀÌóË¡Ì³¡§´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌóÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥êー¥¬¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÀ°È÷¡£
- ³èÆ°¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡§¹ñÆâ³°¤ÎºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Åª²ÝÂê¤ä¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë½õ¸À¡£
ÁÈ¿¥³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡¡¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ôー¥¹¥Üー¥ÈºÒ³²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©169-0075 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì1-29-20-1F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡»³ËÜÎ´
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2011Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¹ñÆâ³°¤ÎºÒ³²»Ù±ç¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë¸þ¤±¤¿·¼È¯³èÆ°¡¢Â¾
WEB¡¡¡¡¡¡https://pbv.or.jp/
Ë¡¿ÍÌ¾¡¡¡¡À¾Â¼¤¢¤µ¤ÒË¡Î§»öÌ³½ê¡¦³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È
½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©100-8124 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-1-2 Âç¼êÌç¥¿¥ïー
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡Áí¹çÅª¤Ê´ë¶ÈË¡Ì³¥µー¥Ó¥¹
WEB¡¡¡¡¡¡https://www.nishimura.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ôー¥¹¥Üー¥ÈºÒ³²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊPBV¡Ë
Ã´ÅöÉô½ð¡¡¹Êó¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡¡¸Å²ìÁá¿¥
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡03-3363-7967
E-mail¡¡¡¡members@pbv.or.jp