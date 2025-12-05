¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¤Ï23Æü¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡ª£Ï£Ú¸·Áª¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÆÃ½¸¡×
¥¹¥¿ー¥Ä½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÏ½¤°ì¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö OZmall¡Ê¥ª¥º¥âー¥ë¡Ë¡×¡Ê²ñ°÷¿ô 450Ëü¿Í¡Ë¤Ë¤Æ ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó2025¡×ÆÃ½¸¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥£¥Êー¤ä²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥Á¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÍ½Ìó¿Íµ¤Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î 24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Î 25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸Ê¿Æü¤Ç¤â22Æü¡Ê·î¡Ë¡¦ 23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤éÍ½Ìó¤¹¤ëÊý¤Ç¤â ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î³°¿©¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ²¼¤µ¤¤¡£
¢¡OZmall ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃ½¸¤Ï¤³¤Á¤é https://www.ozmall.co.jp/xmas/restaurant/
¡Ú£Ï£Ú¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó TOPICS
¡üºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Æü¤Ë¤ÁÊ¬»¶·¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¤Î¿Íµ¤Æü¤Ï 24Æü¡Ê¿å¡Ë¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡ÈËÜÈÖÁ° Ê¿Æü¤Î¡É22Æü¡Ê·î¡Ë¡¦23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£
ºÇ¤âÍ½Ìó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï 12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ç¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡È¥¤¥Ö½¸Ãæ¡É¤Î·¹¸þ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ç¤¢¤ë25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢Â³¤¤¤Æ¤½¤ÎÁ°¤Î½µËö¤Ç¤¢¤ë20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£¤«¤éÍ½Ìó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¡ÈÁÀ¤¤ÌÜ¡É¤¬¡¢22Æü¡Ê·î¡Ë¡¦23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ËÜÈÖ¤È½µËö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Ê¿Æü¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤äÌë·Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¹âµéÅ¹¤Ç¤âÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º®»¨¤òÈò¤±¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü12·î¤Ï20ÂåÃËÀ¤Î¥Çー¥ÈÍøÍÑ¤¬ºÇÂ¿¡ª1¿Í¤¢¤¿¤ê20000±ß°Ê¾å¤ÎÊ³È¯¥Ç¥£¥Êー¤â¿Íµ¤
£Ï£Ú¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ï20ÂåÃËÀ¤«¤é¤ÎÍ½Ìó(¢¨1)¡£¼Â¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤ÎÍ½Ìó¤ÎÌó33¡ó (¢¨2)¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê20ÂåÃËÀ¤ÎÍ½Ìó¶â³Û¤Ï¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤¬Ìó10000～15000±ß¤ÎìÔÂô¥Ç¥£¥Êー¤¬Ìó30¡ó¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢20000±ß°Ê¾å¤Î¥Ç¥£¥Êー¤âÌó10¡ó¤¢¤ê¡¢Êª²Á¹â¤ÇÉáÃÊ¤Ï³°¿©¤ò¹µ¤¨¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤È¤·¤ÆÊ³È¯¤¹¤ë·¹¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2025/12/14 ～12/25¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¿ô¤ò½¸·×
¢¨2¡§2025/12/3 »þÅÀ
¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ªÁÀ¤¤ÌÜ¤Î 22Æü¡¦23Æü¤ËÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê£Ï£Ú¤ª¤¹¤¹¤á¥×¥é¥ó¤Î¤´¾Ò²ð
º¸¤«¤é¡ËHARMONY¡ÊÅìµþ¡¦¼®Î±¡¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ë¡¢¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡ÊÅìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¡¿¥Ðー¡Ë
¢£¡¡HARMONY¡¿¥¶ ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñー¥¯¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ Åìµþ¼®Î±¡ÊÅìµþ¡¦¼®Î±¡¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ë
Åìµþ¥¿¥ïーÊýÌÌÁëºÝÀÊ³ÎÌó¡ªÀä·ÊÀÊ ¤Ï22Æü¡¦23Æü¤Ï»ÄÀÊ¶Ï¤«¡£¤Þ¤Ð¤æ¤¤Ìë·Ê¤ò¸«²¼¤í¤¹¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤ÇìÔÂô¤Ê¥Ç¥£¥Êー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÚËàÅ·Ï°¥Ç¥£¥Êー ¡ÛÆùÎÁÍý¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ú WÁ°ºÚ¡õW¥á¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹+Åìµþ¥¿¥ïーÊýÌÌÁëºÝÀÊ³ÎÌó¡Ü¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉÆÃÅµ
1¿Í¤¢¤¿¤ê 16000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1062/dinner/plan/642056/
¢£¡¡¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡¿ The Okura Tokyo ¡ÊÅìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¡¿¥Ðー¡Ë
¡ÖThe OkuraTokyo ¡×¤ÎºÇ¾å³¬¤ÎÁëºÝ¤ÎÀä·ÊÀÊ¤ò³ÎÌó¡ªºÇ¹â¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤±¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¡£23Æü¤Î¤ß¤Þ¤À¶õ¤¤¢¤ê¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2025¡Û¹âÁØ³¬¤ÇÌë·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¤ò+´¥ÇÕ¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å (ÁëÂ¦³ÎÌó)
1¿Í¤¢¤¿¤ê 30000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9945/dinner/plan/661804/
º¸¤«¤é¡Ë¥é¡¦¥»¥Ì¡ÊÅìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¡¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ë¡¢RISTORANTE E¡ÆVOLTA -Unico Polo-¡Ê¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ë¡¢¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥Þ¥ó¥¸¥ãー¥ì ¥¦¥©ー¥¿ー¥¨¥Ã¥¸ YOKOHAMA ¡Ê²£ÉÍ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ë
¢£¡¡¥é¡¦¥»¥Ì¡¿¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ« ¡ÊÅìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¡¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ë
Á¡ºÙ¤Ç·Ý½ÑÅª¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¿Íº®¤ß¤òÈò¤±¤Æ´Ý¤ÎÆâÄÌ¤ê¤Î¥¤¥ë¥ß¤ò´®Ç½¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2025¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹ Á´5»®(12/20～25)
1¿Í¤¢¤¿¤ê 15000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9594/dinner/plan/694578/
¢£¡¡RISTORANTE E¡ÆVOLTA -Unico Polo-¡¿»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¡Ê¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¹âÁØ³¬¤«¤é¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Ìë·Ê¤ò°ìË¾¡£¥Öー¥Ö¥°¥ê¥³¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç´¥ÇÕ¡£22Æü¡¢23Æü¤À¤±¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥é¥ó¤â¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ú 12·î22Æü¡¿23Æü¡Û20³¬¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤òÌû¤·¤à¥Ç¥£¥Êー+´¥ÇÕ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó (ÆâÂ¦¥Æー¥Ö¥ë )
1¿Í¤¢¤¿¤ê 21500±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9021/dinner/plan/683712/
¢£¡¡¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥Þ¥ó¥¸¥ãー¥ì ¥¦¥©ー¥¿ー¥¨¥Ã¥¸ YOKOHAMA ¡Ê²£ÉÍ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ë
²£ÉÍ¹Á¸¼´Ø¸ý¤Î¥Ýー¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ëÍ¥Èþ¤Ê¿å¾å¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£ÈóÆü¾ï´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢2¿Í¤À¤±¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌë¤ò¡£
¡ÚXmas¥Ç¥£¥Êー 2025¡Û¹ñ»ºµí¥Õ¥£¥ì¥á¥¤¥ó¤Ë»°ÂçÄÁÌ£¤Ê¤ÉÁ´6»®+´¥ÇÕ¤Î¥Õ¥§¥Ã¥éー¥ê(12/19¡¦22¡¦23)
1¿Í¤¢¤¿¤ê 24000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1542/dinner/plan/679744/
¢¨Í½Ìó¾õ¶·¤Ï12/5»þÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¤òÍ½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãOZmall ¤È¤Ï¡©¡ä
¡ÖOZmall¡×¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë½÷À¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖOZmagazine¡×¤ÎWEBÈÇ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£ÆÈ¼«¤ÎÊÔ½¸ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÃ½¸µ»ö¤ä¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤ÎìÔÂô¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¤ªÆÀ¤ËÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÇºÜ¡£¥æー¥¶ー¤ò¡È½÷Í§Ã£¡É¤È¹Í¤¨¤¿¥µ¥¤¥ÈÅ¸³«¤Ç¡¢²ñ°÷ 450Ëü¿Í¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
