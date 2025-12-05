²£ÉÍ¹¬¶ä¿®ÍÑÁÈ¹ç¡¡Á°¶¶»ÙÅ¹¡¡°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Å¹ÊÞ³°´Ñ
²£ÉÍ¹¬¶ä¿®ÍÑÁÈ¹ç¡ÊËÜÅ¹±Ä¶ÈÉô¡§²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢Ìó50Ç¯´ÖÁ°¶¶»Ô¸Å»ÔÄ®¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Á°¶¶»ÙÅ¹¤ò¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡¢Æ±»Ô²¼ÀÐÁÒÄ®22-9¤Ë°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï¸½Å¹ÊÞ¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤ÇÃó¼Ö¾ì¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤¿ÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥×¥óÅöÆü¤Ë¤ÏÌò°÷¤ä»ÙÅ¹Ä¹¤é¤Ë¤è¤ë¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ëー¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹¤Ë¡¢5Æü´Ö¹ç·×300Ì¾ÍÍ¤Ë¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡¦°ÜÅ¾Àè¤Î¤´°ÆÆâ
ÆÃÊÌ¶âÍøÄê´üÍÂ¶â
¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛ¹©Ë¡¤òºÎÍÑ
¿·Å¹ÊÞ¤Î·úÃÛ¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛ¹©Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹©´ü¤ÎÃ»½Ì¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·²ÇÏ¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó
è÷¡Ê¤Þ¤Ö¤·¡Ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿³Ê»Ò¾õ¤ÎÆâÁõ
ÆâÁõ¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÍÜ»½¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢»½¤ËËúºî¤ê¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ê»Ò¾õ¤ÎÏÈ¡Öè÷¡Ê¤Þ¤Ö¤·¡Ë¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿Áõ¾þ¤ò¡¢¥íー¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Öー¥¹¤È±þÀÜ¼¼¤ÎÆþ¸ýÊÉ¤Ë»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎ×¹¾³Õ¡Ê¤ê¤ó¤³¤¦¤«¤¯¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶áÂåÏÂÉ÷·úÃÛ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÊÉ»æ¤Ê¤É¤ÎÆâÁõÁÇºà¤Ë¤ÏÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÁÈ¹ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¤³¤±¤·¡×¤òÀ©ºî
¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¤³¤±¤·¡¡(C)BANDAI
·²ÇÏ¸©¤ÏÁÏºî¤³¤±¤·¤ÎÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ÎÁ°¶¶»ÔÆâ¤Î¹©Ë¼¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢1953Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÁÏºî¤³¤±¤·¥áー¥«ー¡Ö±¬»°Ïº¤³¤±¤·¡×¤È¡¢²£ÉÍ¹¬¶ä¿®ÍÑÁÈ¹ç¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦¡×¤ÎÈÇ¸¢¸µ¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥é¸¦¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¤³¤±¤·¡×¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¥¸¥ã¥Ã¥ー¤È¡¢¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤³¤±¤·¤Ï¡¢Á°¶¶»ÙÅ¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¹ç¸ø¼°SNS¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Æ¡¢±þÊç¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅöÁÈ¹ç¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
Instagram¡§@yokohamakougin_official
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¡§@yokohamakougin
¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦ ¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡¡²£ÉÍ¹¬¶ä¿®ÍÑÁÈ¹ç¡¡Á°¶¶»ÙÅ¹
¢£½ê ºß ÃÏ¡¡·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô²¼ÀÐÁÒÄ®22-9
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡027-252-2301¡ÊÊÑ¹¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡Ê¿Æü9:00-15:00
¡ÚÁÈ¹çHP¡Û
https://www.yokohamakougin.co.jp/