¼¯»ùÅç¸©¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öµ¯¶È»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ
Socialups ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÀ¥¾Ï½¼¡Ë¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤è¤ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâµ¯¶È»Ù±ç¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¶ÈÌ³¡×¤ò¼õÂ÷¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤Î´ë²è±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶¨ÎÏÂâ¤ÎÇ¤´ü½ªÎ»¸å¤âÃÏ°è¤ËÄêÃå¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Îµ¯¶È¡¦»ö¶È·ÑÂ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢135Ì¾¡ÊÎáÏÂ7Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¤¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ä´Ñ¸÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç¤´ü½ªÎ»¸å¤Î¡ÖÄê½»¡¦µ¯¶È¤ÎÊÉ¡×¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶È²½»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Êý¤ä¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Îµ¯¶È¡¦»ö¶È·ÑÂ³¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¼¯»ùÅç¸©ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ µ¯¶È»Ù±ç¥»¥ß¥Êー
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§
¡Ê£±¡Ë¶¨ÎÏÂâ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¡Ê2²ó¡Ë
¡¡¡¦¥»¥ß¥Êー£±.¡¡µ¯¶ÈÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡11·î14Æü(¶â)
¡¡¡¦¥»¥ß¥Êー£².¡¡ÀèÇÚµ¯¶È²È¤Ë¤è¤ë»öÎã¶¦Í¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡1·î30Æü(¶â)
¡Ê£²¡Ë¶¨ÎÏÂâ°÷¤Ø¤Îµ¯¶ÈÁêÃÌ¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¡Ê2·îº¢¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷
¼çºÅ¡§¼¯»ùÅç¸©¡ÊÁí¹çÀ¯ºöÉôÃÏ°èÀ¯ºö²Ý¡Ë
±¿±Ä¡§Socialups³ô¼°²ñ¼Ò
¢£Âè1²óµ¯¶ÈÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê11·î14Æü³«ºÅ¡Ë¼Â»Ü¥ì¥Ýー¥È
µ¯¶È»Ù±ç¥»¥ß¥ÊーÂè1²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÅöÆü¡£³«»ÏÁ°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼«¤éÌ¾»É¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ç½Æ°Åª¤Ê¶õµ¤¤¬²ñ¾ì¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯¶È½àÈ÷Ãæ¤ÎÊý¤«¤é¡¢µ¯¶È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤Î¶¨ÎÏÂâ°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ö¿È¶á¤Ê¥Ú¥¤¥ó¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤³¤È¤òÃæ¿´¤ËÂÎ´¶Åª¤Ë³Ø¤Ö4»þ´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³µÍ×
¡ü³«ºÅÆü»þ
ÎáÏÂ7Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～17:00
¡ü³«ºÅ¾ì½ê
HITTOBE powered by The Company
¡Ê¢©892-0826 ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¸âÉþÄ®£²－£¸¡Ë
¡ü¹Ö»Õ
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍStartupWeekendÇ§Äê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー
I.I. ÂåÉ½
Code for Kitakyushu ¸ÜÌä
(¸øºâ)ËÌ¶å½£»º¶È³Ø½Ñ¿ä¿Êµ¡¹½(FAIS) ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦DX¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
»åÀî¡¡°ê¸Ê »á
1980Ç¯ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¥ー¶É¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¥Çー¥¿°Ü¹Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÅù¤ò¼Â»Ü¡£¸½ºß¤Ï¡É¿·¤·¤¤¥³¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¿Í¤Î±þ±ç¡É¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦DX¿ä¿Ê¡¢¥¢¥È¥Ä¥®¥Ù¥ó¥Á¥ãー»Ù±ç¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¢£ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
13:00～¡¡¥¹¥¿ー¥È
13:05～¡¡¼çºÅ¼Ô°§»¢
13:10～¡¡¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯
14:00～¡¡¡ÈÄË¤ß¡Ê¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡É¤Î½ñ¤½Ð¤·
14:40～¡¡²ÝÂê²ò·è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¥ïー¥¯
15:20～¡¡MVPÀ©ºî¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
16:35～¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯É½
17:00 ¡¡ ½ªÎ»
¢£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆâÍÆ
º£²ó¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏStartup Weekend¡ÊSW¡ËÇ§Äê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë»åÀî°ê¸Ê»á¡£2024Ç¯4·î¡¦2025Ç¯4·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿SW¼¯»ùÅç¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤Î»×¹Í¤È¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯Æ°¤«¤¹¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿È¶á¤Ê¥Ú¥¤¥ó¤Î½ñ¤½Ð¤·
Æü¾ïÀ¸³è¡¦ÃÏ°è³èÆ°¡¦»Å»ö¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡Öº¤¤ê¤´¤È¡×¤òÃª²·¤·¡£
¸ß¤¤¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤¬¿ôÂ¿¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü²ÝÂê²ò·è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð
½ñ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ú¥¤¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¤ò¥Áー¥à¤ÇµÄÏÀ¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î²ÝÂê¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëËÜ¼Á¤Ï²¿¤«¡×¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ò·è¤ÎÊý¸þÀ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡üMVP¡ÊºÇ¾®¼Â¹Ô²ÄÇ½¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ë¤ÎºîÀ®¤È¸¡¾Ú
1Ëç¤Î»æ¤Ë¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ê¤Î¤«¡×¤òÌÀÊ¸²½¡£¡Ö²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤«¡×¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¡¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡üºÇ½ª¥×¥ì¥¼¥ó
4»þ´Ö¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¥Áー¥à¤´¤È¤ËÈ¯É½¡£
¡Ö¥´¥ß¤Î½Ð¤·Ëº¤ì¡×¡Öº£¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÇÀ²È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Áー¥à¤Ç·è¤á¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Áー¥à¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¿Ê¤·¤¿¥Áー¥à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤ÊÄ©Àï»ÑÀª¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¶¨ÎÏÂâ°÷¤«¤é¤Ï
¡ÖÂ´Ââ¸å¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î³è¤«¤·Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤«¡¢¥Áー¥à¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¿¿µÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀõ¤µ¤Ê¤É¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÊÙ¶¯¤ÈÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Öµ¯¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÃÏÈ×¤¬¤æ¤ë¤æ¤ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ó¡¢¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÆ»¶Ú¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î³Ø¤Ó¤òº£¸å¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼¡²óµ¯¶È²È¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë ³«ºÅÍ½Äê
1²óÌÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¼¡²ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚµ¯¶È²È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¡ÖÃÏ°è¤Çµ¯¶È¤¹¤ëºÝ¤Î¥ê¥¢¥ë¡× ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ð¸³ÃÌ¤äÄ©Àï¥¹¥Èー¥êー¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤À¤¯¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
¡üÆü»þ
¡¡2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ü³«ºÅ¾ì½ê
¤«¤´¤æ¤¤¥Æ¥é¥¹¥³¥ïー¥¥ó¥°
¡Ê¢©890-0064 ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô³ûÃÓ¿·Ä®£±£°－£± ¼¯»ùÅç¸©Ä£ 18³¬¡Ë
¡üÍ½ÄêÆâÍÆ
¡¦µ¯¶ÈÁ°¸å¤Î¶ìÏ«¤ä¾è¤ê±Û¤¨Êý
¡¦ÃÏ°è¤Çµ¯¶È¤¹¤ëºÝ¤Î²ÝÂê
¡¦¶¨ÎÏÂâ°÷¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¦´õË¾¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥×¥ì¥¼¥ó¡õ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ÃÏ°è¤Çµ¯¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Socialups³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
◼︎²ñ¼ÒÌ¾
Socialups株式会社
◼︎½êºßÃÏ
¡Ú¿·³ãËÜ¼Ò¡Û¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èºû¸ý1-2¥×¥éー¥«2 1F NINNO+
¡ÚÆîµû¾Â»Ù¼Ò¡Û¿·³ã¸©Æîµû¾Â»ÔÏ»ÆüÄ®140¡¡MAKINO-BAÆâ
¡Ú·§ËÜ»Ù¼Ò¡Û·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¾åÄÌÄ®2ÈÖ17¹æ ¤Ó¤×¤ì¤¹·§Æü²ñ´Û7³¬¡¡¤Ó¤×¤ì¤¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª
¡Ú¼¯»ùÅç»Ù¼Ò¡Û¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¸âÉþÄ®2-8¡¡HITTOBE Powered by The Company
◼︎ÂåÉ½¼Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âÀ¥ ¾Ï½¼
◼︎»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¶¨Æ¯¤·¤¿µ¯¶È²È¤ä¼ÒÆâµ¯¶È²È
¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀß·×¤È±¿ÍÑ
¡¦µ¯¶È²È¡¢¼ÒÆâµ¯¶È²È¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¼Áö»Ù±ç
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»öÎã
¡Ú¿·³ã¸©Æâ¡Û
¡¦¿·³ã¸©ÃÏ°è²ÝÂê¤ò³Ë¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê´ë¶ÈÍ¶Ã×¿ä¿Ê»ö¶È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¿·³ã¡×»öÌ³¶É
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥óÆîµû¾Â
¡¦¿·³ã»Ô¤Î´ë¶ÈÆâ¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖWAVE¡×»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¿·³ãÊüÁ÷ÌÖ¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
¡¦¤Ë¤¤¤¬¤¿2km¡¦8¶èÏ¢·È¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê»ö¶È¡ÖHEAT¡×»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¿·³ãÊüÁ÷ÌÖ¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
¡¦¾®ÀéÃ«»Ôµ¯¶È²È°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¡ÖBALLOON¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¿·³ãÊüÁ÷ÌÖ¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
¡¦¿·³ã¸©¼óÅÔ·÷´ë¶È¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹²ñ±¿±Ä
¡Ú·§ËÜ¡Û
¡¦·§ËÜ»Ôµ¯¶È²È°éÀ®¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È
¡¦·§ËÜ»Ô¤Îµ¯¶È²È È¯·¡¡¦°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à ¡ÖHIGOCANVAS¡×»öÌ³¶É¡Ê2022Ç¯ÅÙ¡Ë
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó·§ËÜ¡Ê2022Ç¯£´·î～2024Ç¯£³·î¡Ë
¡Ú¼¯»ùÅç¡Û
¡¦¼¯»ùÅç»Ô¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSaKURA¡×±¿±Ä»öÌ³¶É
¡Ú·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Û
¡¦¿·³ãÈÇÌ¤Æ§Åª¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡ÖETSUZAN¡×±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê2023Ç¯¡¦2025Ç¯/Ê£¿ô¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
¡ÚÆÈ¼«»ö¶È¡Û
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¯¶È»Ù±ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½ËÜÉô¼çºÅ¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥àÆâ¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç±¿ÍÑ¡Ë
