¡Ú¶È³¦·ã¿Ì¡ª¡ª¡Û¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡Ç½¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×»Ü¹©¸½¾ì¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤òÊÑ¤¨¤ë～2¼¡¸µ¿ÞÌÌ¤Î¡È¥º¥ì¡É¤ò¸¡½Ð¡£¿ÞÌÌ¸íº¹¥Á¥§¥Ã¥¯¥Äー¥ë¡ÖÀ°¹ç¥Ê¥Ó¡×12·î¥ê¥êー¥¹
¡Ö¥º¥ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡×¿ÞÌÌ¾Èºº¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÀ°¹ç¥Ê¥Ó¡×¤ò12·î¥ê¥êー¥¹¡£
2025Ç¯12·î¡¢ÅÚÌÚCAD¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖJ-CIVIL¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ¸Â²ñ¼Ò¥ー¥Î¥¹¥í¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌ¸¶ Âó¡Ë¤Ï¡¢2¼¡¸µ¿ÞÌÌ¤ÎÉÔÀ°¹ç¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡½Ð¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖÀ°¹ç¥Ê¥Ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤¬»þ´Ö¤È½¸ÃæÎÏ¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿ÞÌÌ¾Èºº¡×ºî¶È¤ò»Ù±ç¡£
¡È¥º¥ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡É¿ÞÌÌ¾Èºº¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸½¾ì¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÀ°¹çÀ¥Á¥§¥Ã¥¯¡É
Â¿¤¯¤Î·úÀß¡¦ÅÚÌÚ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÌÌ¿Þ¡¦½ÄÃÇ¿Þ¡¦²£ÃÇ¿Þ¤ÎÉÔÀ°¹ç¤¬»Ü¹©ÃÊ³¬¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢¼êÌá¤ê¤äÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎCAD¾Èºº¤Ï·Ð¸³¤È½¸ÃæÎÏ¤ËÍê¤ë¼êºî¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢
¡Ö¿ÞÌÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ³ÎÇ§¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥º¥ì¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ°¹ç¥Ê¥Ó¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Êº¤¤ê¤´¤È¡É¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥º¥ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¿ÞÌÌ¸íº¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
£±. Ê¿ÌÌ¿Þ¾å¤Ë²£ÃÇÀþ¤ò½Å¤Í¤ÆÉ½¼¨
°Û¤Ê¤ë¿ÞÌÌ´Ö¤ÎºÂÉ¸¡¦À£Ë¡¡¦¹â¤µ¾ðÊó¤òÈæ³Ó¤·¡¢¥º¥ì²Õ½ê¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÉ½¼¨¡£
£². Ê¿ÌÌ¿Þ¡¦½ÄÃÇ¿Þ¡¦²£ÃÇ¿Þ¤ò1²èÌÌ¤ÇÉ½¼¨
Ê£¿ô¤Î¿ÞÌÌ¤ò1²èÌÌ¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¡¢°õºþ¤ä»æ¿ÞÌÌ¤Ç¤Î¾Èºº¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡£
£³.¿ÞÌÌ¤«¤éÇ¤°Õ¤Î¾ðÊó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼èÆÀ
·×»»½ñ¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿ÞÌÌ¾å¤ÎÊ¸»ú¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ê¸»ú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ²ÄÇ½¡£
£³. Ì¤ÆþÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½
¾Èºº²Õ½ê¤òÊÝÂ¸¡¦¶¦Í¤Ç¤¡¢ºî¶È¼Ô¤Î¸òÂå¤ä³ÎÇ§Ï³¤ì¤òËÉ»ß¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÞÌÌ¾Èºº»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢»Ü¹©Á°¤ÎÀß·×¾ÈººÀºÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ë²è¼Ô¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç100¼Ò°Ê¾å¤Î¸½¾ì´ÆÆÄ¤äÀß·×Ã´Åö¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¿ÞÌÌ¾Èºº¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö¥º¥ì¤ò¸«Íî¤È¤¹ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥º¥ì¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ°¹ç¥Ê¥Ó¡×¤Ç¤¹¡£
·úÀßDX¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÊâÌÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
À°¹ç¥Ê¥Ó¤Ï¡¢12·î10Æü～12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJAPAN BUILD TOKYO 2025¡×¤Ë¤Æ½é¸ø³«¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¿ÞÌÌ¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥âÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ¾ÜºÙ¡Û
Ì¾¾Î¡§JAPAN BUILD TOKYO¡Ê·úÀß DXÅ¸¡Ë
²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
¤´Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1512275460133076-L3V)
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¥ー¥Î¥¹¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹ñÆâ¸þ¤±Â¬ÎÌCAD¥½¥Õ¥È¤ò30Ç¯°Ê¾å³«È¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎË¡Ì³¶É¤Ç500¥ö½ê°Ê¾å¡¢7000¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÅÚÌÚ¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¡ÖJ-CIVIL¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥Î¥¹¥í¥¸¥Ã¥¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ËÌ¸¶Âó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÃçÅÄ2-17-7 ÃÓ²¼¥¿¥ïー¥º4F
¾¦ÉÊ¾Ò²ðURL¡§https://j-civil.com/seigo-nav/(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000153036.html?utm_source=pr&utm_medium=times&utm_campaign=pr)
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥Î¥¹¥í¥¸¥Ã¥¯¡¡±Ä¶ÈÉô
E-mail¡§kynos@j-civil.com