³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ÉÅç ½¨É×¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡¡Ìø°æ Àµ¡¡°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡Ë¤È¤Î¹çÊÛ·ÀÌó½ñ¤òËÜÆüÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¹¹¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¾¦¶È»ÜÀß±¿±Ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ª¤è¤Ó¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ëÅö¼Ò¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢Î¾¼Ò¤Ï¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï2005Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥ßー¥ÊÅ·¿À¡×¤«¤é¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥ßー¥ÊµþÅÔ¡×¡Ö¥ßー¥ÊÅ·¿À¡×¡Ö¥Þ¥í¥Ë¥¨¥²ー¥È¶äºÂ£²¡×¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤Î±¿±Ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÏÅö³º»ÜÀß¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÚ¤Ó±¿±Ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Î±¿±Ä´ÉÍý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Î»ö¶È´ðÈ×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤í¤³¤Ð¤ì¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£