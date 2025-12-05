±îÅÄÉ§àÝàê x FOCAL ¡Ö±îÅÄÉ§àÝàê¡×ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂçÄÍÄ«Ç·»á¤¬¸ì¤ë °ìÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤È¶õ´Ö¤òËþ¤¿¤¹¡ÈÆ©ÌÀ´¶¡É
±îÅÄÉ§àÝàê ¥¨¥¥åー¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸æÃã¥Î¿åÅ¹
¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿²»¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥³ー¥Òー¤ò°û¤à»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
±îÅÄÉ§àÝàê¤¬FOCAL PROFESSIONAL¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤òÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬²á¤´¤¹¤Ò¤È»þ¤ò¤É¤ì¤À¤±Ë¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¶È³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¶È¼ï¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÅ¯³Ø¤Ç¤¹¡£º£²ó¸ø³«¤·¤¿ÆÃÊÌµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²»¤ÈÀÜµÒ¡¢¤½¤·¤Æ¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¤½¤Î»×ÁÛ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìò¼Ô¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤ÎÆ»¤Ø
¡Ö±îÅÄÉ§àÝàê¡×ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂçÄÍÄ«Ç·»á¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥³ー¥ÒーÅ¹¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£»ñËÜ¶â¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤â¡¢Ìò¼Ô»þÂå¤ÎÈ¿¾Ê¤òÁÃ¤Ë¡¢º£¤ä¡¢Ê£¿ôÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ¤ÇÆþ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ê¥¹¥¿¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë±îÅÄÉ§àÝàê¡£¤½¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î²æ¡¹¤À¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô»þÂå¤Ë³Ø¤ó¤À¶µ·±¤¬¸½ºß¤Î±îÅÄÉ§àÝàê¤Î±¿ÍÑ¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÍ»á : ¡ÖËÍ¤¬Ìò¼Ô»þÂå¤ËÁ´¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¿©»ö¤Ë¤âº¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡×...¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ´ÊÔ¤ËÂ³¤¯(https://www.minet.jp/contents/article/focal_interview_sarutahiko-coffee/)
¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡ÖÄ¹¤¯¤ªµÒÍÍ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¶õ´Öºî¤ê¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÄÍ»á¡£¿Í¤ÎÀ¼¤ä²»¤¬¶Á¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢µÛ²»ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¾²¤ò¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿FOCAL PROFESSIONAL ¡ÖSHAPE 50¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ôー¥«ー¡£¡Ö¥³ー¥Òー¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¼«Á³¤Ë²»³Ú¤Ë¼ª¤¬¹Ô¤¯¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÄÍ»á¤Î»×¤¤¤òÂÎ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÍ»á : ¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Î²»¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñÏÃ¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥³ー¥Òー¤Î¥Æー¥Þ¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×...¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ´ÊÔ¤ËÂ³¤¯(https://www.minet.jp/contents/article/focal_interview_sarutahiko-coffee/)
¡Ö±îÅÄÉ§àÝàê¡×ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂçÄÍÄ«Ç·»á
Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿FOCAL PROFESSIONAL¡ÖSHAPE 50¡×
±îÅÄÉ§àÝàê ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ìÇÕ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥³ー¥Òー²°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ëÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷È¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥ÒーÀìÌçÅ¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤È·Ð¸³¤ÈÌ£³Ð¤Ç¸·Áª¤·¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥ÒーÆ¦¤Ï¡¢¥³ー¥ÒーÇÀ±à¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤éÄ¾ÀÜÄ´Ã£¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥È¥ìー¥É¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ßäÀù¤«¤éÃê½Ð¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë°ìÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤Î¤¿¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ë28Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«Ãæ¡£
web¥µ¥¤¥ÈURL : https://sarutahiko.jp/
FOCAL PROFESSIONAL
1979Ç¯¡¢Å·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥æー¥ë¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥ÉFocal¤Ï¡¢20°Ê¾å¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤È¹âÅÙ¤Ê²Ã¹©µ»½Ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºÇ¹âµé¤Î²»¤òÄÉµá¡£Ãæ¤Ç¤âFocal Professional¤Ï¡Ö¥é¥¦¥É¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²»³Ú¤òÄ°¤³¤¦¡×¤òÅ¯³Ø¤Ë¡¢¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀºåÌ¤ÊÀß·×¤ÇÁ´ÂÓ°è¤Ë¤ï¤¿¤ë¹âÀºÅÙ¤ÊºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¡£¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Utopia Main¤äST6¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤¹¡£
