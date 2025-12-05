PEANUTS Cafe¡Ã¡ÖNEWoMan ¿·½É¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡íPEANUTS Cafe NEWS STAND 2nd¡í¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿PEANUTS Cafe¤¬¡¢12·î9Æü(²Ð)～12·î23Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇNEWoMan¿·½É ¥¨¥¥Ê¥«¥¤¥Ù¥ó¥È¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢PEANUTS Cafe¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×"PEANUTS Cafe NEWS STAND 2nd"¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢³¤³°¤Î¡ÉNEWSSTAND¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢±Ø¤ä³¹³Ñ¤Ç¿·Ê¹¤äËÜ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¾®¤µ¤ÊÇäÅ¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¥¹¥Ìー¥Ôー¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥ÑーÉ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢ー¥È¤òµ¯ÍÑ¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢ー¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥¥Ê¥«¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Æ¥¤¥¹¥È¤ä¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢´¶¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¸ø¼°HP¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
À§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- POP UP SHOP³µÍ× -
³«ºÅÆü»þ¡Ã2025Ç¯12·î9Æü(²Ð) ～ 12·î23Æü(²Ð)
³«ºÅ¾ì½ê¡ÃNEWoMan¿·½É 2F ¥¨¥¥Ê¥«¥¤¥Ù¥ó¥È¥Öー¥¹¡ÊJR¿·½É±Ø ¿·Æî²þ»¥Æâ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡ÃÊ¿Æü 8:00～20:30 / µÙÆü 8:00～20:00
¢¨12·î9Æü(²Ð)¤Î¤ß11:00～20:30
¡¾ PEANUTS Cafe (¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä ¥«¥Õ¥§) -
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢PEANUTS Cafe¤Ï¡È10¼þÇ¯¡É¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
PEANUTS Cafe¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤Î¡ÉHISTORY¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢PEANUTS Ï¢ºÜ³«»Ï¤Î1950Ç¯¤«¤é¡¢2000Ç¯¤ÎºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ÎËèÆü¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿©»ö¤Î»þ´Ö¤òÉ½¤¹¡ÈSUPPERTIME¡ª¡É ¤ò10¼þÇ¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È»Üºö¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
10¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.peanutscafe.jp/10th/?footer-banner)
―
¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÃø¼Ô¡¢¥Á¥ãー¥ë¥ºM¥·¥å¥ë¥Ä¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤É¤³¤«¥¦¥£¥Ã¥È¤ÊÍ·¤Ó¿´¤Î°î¤ì¤ëÉáÃÊ»È¤¤¤ÎÂç¿Í¤Ê¥«¥Õ¥§¡£
Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Ê¤É5Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«Ãæ¡£
Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈPEANUTS¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ìー¥Ôー¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Õー¥É¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢»¨²ß¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤éPEANUTS¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼° HP :
https://www.peanutscafe.jp/
¸ø¼° Instagram :
https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/
¸ø¼° X(µìTwitter) :
https://x.com/peanutscafe2015
¡ã»²¹Í¡ä
¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤È¤Ï
¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ï¡¢Peanuts Worldwide¤¬½êÍ¤·¡¢WildBrain¤¬41%¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬39%¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬ 20%¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1950Ç¯¡£¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤¬£·¤Ä¤Î¿·Ê¹»æ¾å¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÉÔÌÇ¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Apple TV¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÈÖÁÈ¤äÆÃÈÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ê¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê»æÇÞÂÎ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ç³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¡¢¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Ï¡¢NASA ¤È¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤ÇÊ£¿ôÇ¯¤ÎÄó·È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤Ï¡¢±§ÃèÃµºº¤È STEM¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·¼È¯¤¹¤ë¤è¤¦¼¡À¤Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢£´ØÏ¢URL
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.snoopy.co.jp/)
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°Facebook ¥Úー¥¸¡ÖSnoopy Japan¡×(https://www.facebook.com/SnoopyJapan)
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSnoopy Japan¡×(https://x.com/snoopyjapan)
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥ÔーNEWS ¸ø¼° X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSnoopy News Japan¡×(https://x.com/snoopy_jp_info)
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSNOOPY in Dailylife¡×(https://www.instagram.com/snoopyindailylife)¡¡
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°Tiktok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡Ú¸ø¼°¡Û¡×(https://www.tiktok.com/@peanuts_jp)
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC¡¡¡Ê Ã»½Ì·Á (C) 2025 Peanuts ¡Ë