EC¤Î¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤Ë²ò¤ò¡£¥á¥ë¥«ー¥È ¡ß CROSS MALL¤¬Ï¢·È³«»Ï¡£Ê£¿ô¥Á¥ã¥Í¥ë¤Îºß¸Ë¡¦¼õÃí¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤ÎOMOÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«ー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏîµ ¾Ï¸ø/°Ê²¼¡¢¥á¥ë¥«ー¥È¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉEC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥ë¥«ー¥È¡×¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:´äËÜÅ¯É×¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3854¡¢°Ê²¼¡¢¥¢¥¤¥ë¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊ£¿ô¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×°ì¸µ´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖCROSS MALL¡Ê¥¯¥í¥¹¥âー¥ë¡Ë¡×¤¬Ï¢·È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤È¼çÍ×¥âー¥ë¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡¦AmazonÅù¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëºß¸Ë¡¦¼õÃí¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤ä¡ÖÊªÎ®²ÝÂê¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÈEC¤Îºß¸Ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë¡ÖOMO¡ÊOnline Merges with Offline¡Ë¡×¤Î´ðÈ×¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§EC¸½¾ì¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¡Ö¥Çー¥¿Ê¬ÃÇ¡×¤È¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°´ÉÍý¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
EC»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ëÀïÎ¬¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡Öºß¸Ë¡¦¼õÃí¾ðÊó¤ÎÊ¬ÃÇ¡×¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¹¹¿·¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Öºß¸Ë¥º¥ì¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¡×¤ä¡ÖÇä¤ê±Û¤·¥ê¥¹¥¯¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ®½Å¤Ê¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤òÃ±½ãºî¶È¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð±Ä²ÝÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×°Ê¹ß¡¢EC±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾Ê¿Í²½¡¦¸úÎ¨²½¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ë¥«ー¥È¤Ï¡ÖCROSS MALL¡×¤È¤Î¼«Æ°Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼é¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¶ÈÌ³¡×¤òDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë²½¡£¿Í¤¬²ðºß¤·¤Ê¤¤¥Çー¥¿Ï¢·ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤¬ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¡×¤Ø¤Î¥ê¥½ー¥¹¥·¥Õ¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È³µÍ×
º£²ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¥á¥ë¥«ー¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖEC±¿±Ä¤ÎDX¡×5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Úºß¸Ë´ÉÍý¤Î¼«Æ°²½¡ÛÇä¤ê±Û¤·¡¦µ¡²ñÂ»¼º¤ò¥¼¥í¤Ë
CROSS MALL¤ò¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢Á´¥Á¥ã¥Í¥ë¤Îºß¸Ë¿ô¤òÆ±´ü¡£¡ÖAÅ¹¤ÇÇä¤ì¤¿¤éBÅ¹¤Îºß¸Ë¤âÂ¨ºÂ¤Ë¸º¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ë¤è¤ëÇä¤ê±Û¤·¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚOMOÀïÎ¬¤Î²ÃÂ®¡Û¼ÂÅ¹ÊÞ¡¦EC¤Îºß¸Ë¤òÅý¹ç
¥Í¥Ã¥È¤È¥ê¥¢¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿ºß¸Ë´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¾ðÊó¤òECÂ¦¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë²£ÃÇÅª¤ÊÈÎÇäÀïÎ¬¡ÊOMO¡Ë¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤ÎÌµ¿Í²½¡Û¼õÃí½èÍý¤Î¸úÎ¨¤òºÇÂç²½
ÃíÊ¸¥Çー¥¿¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤«¤é½Ð²Ù»Ø¼¨¤Þ¤Ç¤ò¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Ç¼«Æ°Ï¢·È¡£¼êÆ°¤Ç¤ÎCSV¥¢¥Ã¥×¥íー¥ÉÅù¤Îºî¶È¤òÇÑ»ß¤·¡¢¼õÃí½èÍý¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¤ò·àÅª¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥Þ¥¹¥¿¤Î°ì¸µ²½¡ÛÆó½ÅÅÐÏ¿¤Î¥à¥À¤òÇÓ½ü
CROSS MALL¤Î¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤ò¥á¥ë¥«ー¥È¤Ø¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊÅÐÏ¿ºî¶È¤ò°ìËÜ²½¡£¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä»þ¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤·¡¢ÈÎÇäµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥ê¥«¥Ð¥êµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¡ÛÄÌ¿®¥¨¥éー»þ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
Ëü¤¬°ì¤ÎÄÌ¿®¥¨¥éー»þ¤â¡¢Ì¤¼èÆÀ¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°¤ÇÊä´°¡¦ºÆÏ¢·È¤¹¤ë¡ÖECÃíÊ¸¥ê¥«¥Ð¥êµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Ää»ß¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£CROSS MALL¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Ê£¿ô¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¡¦ºß¸Ë¡¦¼õÃí¡¦È¯Ãí¡¦»ÅÆþ¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¤È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤¬¼çÌò¤Î¤ªº×¤ê¡ÖBACKYARD FES.¡×¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBACKYARD AWARD¡×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥ÉÆÃ²½·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖB.Y¡×¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CROSS MALL¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤» :
https://cross-mall.jp/
¢£¥á¥ë¥«ー¥È¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥á¥ë¥«ー¥È¤Ï¡¢17Ç¯Ï¢Â³EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛÎ®ÄÌ³ÛNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¡Öecbeing¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¯¥é¥¦¥É·¿EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÇä¾åÀ®Ä¹Î¨603¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤À®Ä¹À¤ò»Ù¤¨¤ëAI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢Ç¯´Ö240·ï¤ÎÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ë¾ï¤ËºÇ¿·¤Î´Ä¶Äó¶¡¡¢¥µ¥Ýー¥ÈËþÂÅÙ97¡ó¤ò¸Ø¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤Ê¤É¡¢EC±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶È³¦¿å½à¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¹ñ»º¤Î¥¹¥È¥¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢°Â¿´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËEC±¿±Ä¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¡¢e¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2008～2024Ç¯ÅÙ¡¢EC ¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¡¢SaaS/PaaS¡Ë»Ô¾ìÀêÍÎ¨¡£2022Ç¯ÅÙ¤Þ¤ÇÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¤Î²áµî¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¼«¼Ò¿äÄê¡¢2023Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·»Ô¾ì¡×¤è¤ê
¥á¥ë¥«ー¥È¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤» :
https://mercart.jp/inquiry?utm_source=PR&utm_medium=PRT&utm_campaign=202512_51
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ë ²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ë¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§3854¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´äËÜÅ¯É×
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ÂçºåËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è / ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§1991Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§´ë¶È¸þ¤±ÈÎÇä¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢
EC´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCROSS MALL¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¦ÊÝ¼é¤Ê¤É
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§3²¯54É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯7·îËö»þÅÀ¡Ë
URL¡¡¡¡ ¡§https://www.ill.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«ー¥È ²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«ー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÏîµ ¾Ï¸ø
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³ 2-2-8 ÆîÀÄ»³DF¥Ó¥ë9F
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 2025Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ EC ¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¦Æ³Æþ»Ù±ç
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§ 100,000 Àé±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://mercart.jp/
