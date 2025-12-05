¡Ú¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¡Û·¬Ì¾»ÔÇîÊª´Û¤Ç2025¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¶¦ºÅ´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ï·¬Ì¾»ÔÇîÊª´ÛÍÍ¡Ê»°½Å¸©·¬Ì¾»ÔµþÄ®37-1¡Ë¤È¶¦ºÅ´ë²èÅ¸¡Ö¶¨Æ® All for Win. ～¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¡¢2025Ç¯¤Îµ°À×～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¨Æ® All for Win.¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤¿2025¥·ー¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¼Ì¿¿¤ä¥Ñ¥Í¥ë¡¢Áª¼ê¤é¤ÎÃåÍÑÉÊ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¤«¤éÂ³¤¯´ë²èÅ¸¤Ç¡¢º£Ç¯¤â·¬Ì¾»ÔÇîÊª´ÛÍÍ¤È¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£12·î20Æü(ÅÚ)¤Ë¤ÏÁª¼ê¤âÍè´Û¤·¡¢¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/157354/table/10_1_e386613dbe7f4025858ec486765ca28f.jpg?v=202512050528 ]
·¬Ì¾»ÔÇîÊª´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://www.city.kuwana.lg.jp/bunka/bunkashisetsu/hakubutsukan/index.html
¢£ Å¸¼¨ÆâÍÆ
3Ç¯Ï¢Â³¡¦5²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»°½Å¸©¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤ä¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Å¸¼¨ÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
¢£ Áª¼ê¥Èー¥¯¥·¥çー
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)14:00～14:45
²ñ¾ì¡§·¬Ì¾»ÔÇîÊª´Û 1³¬Å¸¼¨¼¼
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×/ÊÌÅÓÍ×Æþ´ÛÎÁ¡Ë
¢¨»²²ÃÁª¼ê¤Ï·èÄê¼¡Âè¥¯¥é¥ÖHP¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
WEB¥Úー¥¸ :
https://www.veertien.jp/fc/news_all/club/104740
¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¸ø¼°HP