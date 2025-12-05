TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤Ç¹ØÇãÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ñÎ©Åß¼ù¡¢°Ê²¼¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»þµÈ ·¼»Ê¡¢°Ê²¼¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÎ®ÄÌ²£ÃÇ¤Ç¤Î¾®Çä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿TVer¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¡¢¤ª¤è¤Ó¹ØÇãÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ê¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢FamilyMartVision¤Ø¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤È¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÌ±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹TVer¤ä¡¢Ì±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ØÇã¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¹¹ðÇÛ¿®¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹ØÇã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹ØÇã¥ê¥Õ¥È¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËTVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëFamilyMartVision¤Ø¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¡¢¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ØÇã¸ú²ÌÊ¬ÀÏ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÇã¥ê¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹¹ð¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¤Ï¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤È¶¨¶È¤·¡¢TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤Ï¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖRed TVer PMPÇÛ¿®¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£TVer¤Î¹¹ðÇÛ¿®ÏÈ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¹ÈÏ¤Ê¥êー¥Á¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¡¦¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¤¬¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Çä¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ê¡¢TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ìó5,000Ëü¤Î¹ØÇã¥Çー¥¿ÉÕ¹¹ðID¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛ¿®Àè¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò¾ÜºÙ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ØÇã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅª³Î¤Ê¹¹ð¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¸å¤Î¹ØÇã·×Â¬¡¦¹ØÇãÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹¹ð¸ú²Ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛ¿®¤·¤¿¹¹ð¤¬¤É¤ì¤À¤±¹ØÇã¥ê¥Õ¥È¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®Çä¥Çー¥¿¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥Çー¥¿¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢Î®ÄÌ²£ÃÇÅª¤Ê¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¿·¤¿¤Ê¹¹ð»Üºö¤Ø³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¤ÈFamilyMartVision¤Ø¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
FamilyMartVision¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ê¥Æー¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó10,600Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÇÛ¿®¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ËÍèÅ¹¤µ¤ì¤ëÉý¹¤¤Ç¯ÂåÁØ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¥¨¥ê¥¢Åù¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£TVer¾å¤Ç¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇä¤ê¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÇã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¤è¤êÂ¥¿Ê¤Ç¤¤ë¹¹ð¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÈFamilyMartVision¤Î¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
TVer¤äÌ±ÊüÁ´¥ー¶É¤Î¼«¶ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÈFamilyMartVision¤Ø¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¸å¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤ä¹ØÇã¼ÔÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þÇÛ¿®¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ë¹¹ð¸ú²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ØÇã¥ê¥Õ¥È¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¤Ï¡¢Î®ÄÌ²£ÃÇ¤Î¹ØÇã¥Çー¥¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢³èÍÑ³ÈÂç¤Î¤´»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥×¥êÅù¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÃÈñ¼ÔÍÍ¤È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÜÅÀ¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÀÜÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤È¤â¤Ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó ³µÍ×
¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó¤Ï¡ÖËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤«¤é1 to 1¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¹¹ð¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê£¿ôÎ®ÄÌ¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¹ØÇã¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¡¢¥áー¥«ーÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î¹â¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¾®Çä¡¦EC»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤Î³ÍÆÀ¤ª¤è¤ÓDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Çー¥¿¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2020Ç¯10·î¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢´û¤ËÂç¼ê¥áー¥«ーÅù400¼ÒÄ¶¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¡¦¥ï¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹ñÎ© Åß¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3-2-5¡¡²â¤¬´Ø¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 5³¬
»ñËÜ¶â¡§990É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â495É´Ëü±ß¤ò´Þ¤à¡Ë
ÀßÎ©¡§2020Ç¯10·î27Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾®Çä»ö¶È¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÇÛ¿®»ö¶È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶È
½Ð»ñÈæÎ¨¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥Õ¥Ôー¡Ê°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò55%¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¥°¥ëー¥×45%¡Ë¡§55%¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡§40%¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§5%
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://data-one.co.jp
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È ³µÍ×
¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¼è°ú¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ»ö¶È²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¹¹ðºß¸Ë¤È¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRed¡×¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖASE¡×¡¢AI³èÍÑ¥×¥í¥À¥¯¥È¡Öalpaka¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢Æ°²è¡¦CTV¡¢High Impact¡¢DOOH¡Ê²°³°¹¹ð¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÈÀºåÌ¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¹¹ð¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ¤ä¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¡Ö·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¹¹ð¡×¤È¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ë¹¹ð¶õ´Ö¡×¤Î¼Â¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ð¤ò¡Ö¼ÙËâ¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍ±×¤Ê¾ðÊó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»þµÈ ·¼»Ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 6-3-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È 3³¬
URL¡§https://www.fout.co.jp/freakout/
