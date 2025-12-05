ENECHANGE¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¤È¡Ö¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±ºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ»Ù±ç¤ò³«»Ï
ENECHANGE¡Ê¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§´Ý²¬ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤È¡Ö»ö¶È½ê¸þ¤±ºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏÍøÍÑÂ¥¿Ê»ö¶È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤ò2025Ç¯12·î5Æü¤ËÄù·ë¤·¡¢ºæ»ÔÆâ¤Î»ö¶È½ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê°Ê²¼¡¢ºÆ¥¨¥Í¡ËÅÅÎÏÆ³Æþ»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ºæ»ÔÆâ¤Î»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏ¤ÎÄ´Ã£»Ù±ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¤ª¤è¤ÓÄê´üÅª¤ÊÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î¸«Ä¾¤·»Ù±ç¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸½ºß¤Î¥×¥é¥ó¤¬ºÇÅ¬¤«ËèÇ¯¼«Æ°¤Ç¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸Biz¡¦¥Þ¥¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅÎÏÎÁ¶â¥×¥é¥ó¿ÇÃÇ¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ÈÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎGX¡Ê¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºæ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô°è¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¿ä¿Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤ºÆ¥¨¥ÍÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô°è¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë»º¶È¡¦¶ÈÌ³ÉôÌç¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥¹¥È¹â¡×¤ä¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÉÔÂ¡×¤¬ºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄãÎ÷¤«¤Ä°Â¿´¤·¤ÆºÆ¥¨¥Í¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê»Ù±çºö¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢ºæ»Ô¤Ï»ÔÆâ»ö¶È½ê¤ÎºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏ¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏ¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤¬¤½¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½ÆâÍÆ¡¦³µÍ×
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ENECHANGE¤Ïºæ»ÔÆâ¤Î»ö¶È½ê¸þ¤±¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤ÈÅÅÎÏ¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ¼ç¤ÊÄó¶¡ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÄó¶¡ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏ¤ÎÄ´Ã£»Ù±ç¡§Åö¼Ò¤¬Äó·È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ô¾ìÏ¢Æ°·¿¡¢Ç³ÎÁÈñÄ´À°·¿¡¢´°Á´¸ÇÄê·¿¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÅÅÎÏ¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³Æ»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊºÆ¥¨¥Í¥×¥é¥ó¤ò°ì³ç¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ë¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ»ÈÍÑ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥óÁªÄê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¹¥ÈÅ¬Àµ²½¡×¤È¡ÖÃ¦ÃºÁÇ²½¡×¤Î¼Â¸½¤ÎÎ¾Î©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÆ³Æþ»Ù±ç¡§ ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤ò´õË¾¤¹¤ë»ö¶È½ê¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÆ³Æþ·×²è¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- ·ÑÂ³Åª¤ÊÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î¸«Ä¾¤·»Ù±ç¡§ ·ÀÌó¸å¤â¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅÅÎÏ¥×¥é¥ó¤ÎºÇÅ¬À¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î¸«Ä¾¤·»Ù±ç¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸Biz¡¦¥Þ¥¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅÎÏÎÁ¶â¥×¥é¥ó¿ÇÃÇ¡×¤Ï¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¶È¼ÔÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ËèÇ¯¡¢¸½ºß¤ÎÅÅÎÏ¥×¥é¥ó¤¬»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ä»ÈÍÑÎÌ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼«Æ°¤Ç¿ÇÃÇ¤·¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸ºµ¡²ñ¤òÄÌÃÎ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È³èÆ°¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Ã¦ÃºÁÇ²½¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤ï¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¾Ò²ð
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÎÏ²ñ¼ÒÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±ÅÅÎÏ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏ¥×¥é¥óÄó°Æ¡×¥µー¥Ó¥¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÂ¿ÍÍ¤ÊÅÅÎÏ¥×¥é¥ó¤Î¾Ò²ð¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖÅÅµ¤Âåºï¸º¡×¤ä¡Ö¾Ê¥¨¥Í»Ù±ç¡×¤Ê¤É¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æºæ»ÔÆâ¤Î»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤±¤ëºÆ¥¨¥Í¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎGX¿ä¿Ê¤ª¤è¤ÓÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
µ»½ÑÅªÍ×ÁÇ¡¦ÆÃÄ¹
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆóÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÆÈ¼«À¤ÈÍ¥°ÌÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤È2¼Ò¥á¥ê¥Ã¥È¹½Â¤¤Î¼Â¸½¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤È¤ÎÄó·È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢°ì³ç¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¶¥Áè¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤¿¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅÎÏ²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÈÎÂ¥¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò»ö¶È¼ÔÂ¦¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î2¼Ò¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤ÊºÇÅ¬²½»Ù±çÅÅÎÏÀÚ¤êÂØ¤¨¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢·ÀÌó¸å¤â¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÅÅÎÏ¥×¥é¥ó¤ÎºÇÅ¬À¤òËèÇ¯¿ÇÃÇ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸Biz¡¦¥Þ¥¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅÎÏÎÁ¶â¥×¥é¥ó¿ÇÃÇ¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤ÎºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¥¹¥È¹â¡×¤ò¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºæ»ÔÆâ¤Î»ö¶È½ê¤¬°Â¿´¤·¤ÆÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡´Ý²¬ ÃÒÌé¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºæ»ÔÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊGX¡Ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºæ»ÔÍÍ¤¬»ÔÆâ»ö¶È½ê¤Î³§ÍÍ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸½¼ÂÅª¤«¤Ä°ÕÍßÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¼¤¯»¿Æ±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÎÏÀÚ¤êÂØ¤¨¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¥Çー¥¿²òÀÏµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¡¢»ÔÆâ»ö¶È½ê¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥¹¥È¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤Î°Â¿´¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÈ¼«¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸Biz¡¦¥Þ¥¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅÎÏÎÁ¶â¥×¥é¥ó¿ÇÃÇ¡Ù¤Ï¡¢¤ªË»¤·¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ±ÊÂ³Åª¤ËÃ¦ÃºÁÇ²½¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤È¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£