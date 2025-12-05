Ê£¿ô¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×°ì¸µ´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖCROSS MALL¡×¡¢¼¡À¤Âå¥¯¥é¥¦¥É·¿EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥ë¥«ー¥È¡×¤ÈÏ¢·È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äËÜÅ¯É×¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§3854¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊ£¿ô¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×°ì¸µ´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖCROSS MALL¡Ê¥¯¥í¥¹¥âー¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«ー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏîµ¾Ï¸ø¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¯¥é¥¦¥É·¿EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥ë¥«ー¥È¡×¤È¡¢¼õÃí¡¦¾¦ÉÊ¡¦ºß¸Ë¾ðÊó¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖCROSS MALL¡×¤Ë¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼Òºß¸Ë¿ô¤È¾¦ÉÊ¡¦²èÁü¾ðÊó¤ò¡¢¡Ö¥á¥ë¥«ー¥È¡×¤ØÏ¢·È²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖCROSS MALL¡×¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤µ¤Þ¤Ï¡¢Â¾¤ÎEC¥âー¥ë¡¦EC¥«ー¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëºß¸Ë¿ô¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò°ì³ç¤Ç¹¹¿·¡¦ÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃíÊ¸¾ðÊó¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎEC¥âー¥ë¡¦EC¥«ー¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÃíÊ¸¡¦½Ð²Ù½èÍý¤â°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¡¢EC±¿±Ä´ë¶È¤µ¤Þ¤Î¥³¥¹¥È¤ä´ÉÍýÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤¿¡¢Ê£¿ô¤ÎEC¥µ¥¤¥È½ÐÅ¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥ë¥«ー¥È¡×¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤µ¤Þ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤·¤Ë¿·¤¿¤ÊÈÎÏ©¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¥¤¥áー¥¸
¡ÖCROSS MALL¡×¤È¡Ö¥á¥ë¥«ー¥È¡×¤ÎÏ¢·È¥¤¥áー¥¸
¡Ö¥á¥ë¥«ー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://mercart.jp/
¥á¥ë¥«ー¥È¤Ï¡¢17Ç¯Ï¢Â³EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛÎ®ÄÌ³ÛNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¡Öecbeing¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¯¥é
¥¦¥É·¿EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
Ê¿¶ÑÇä¾åÀ®Ä¹Î¨603¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤À®Ä¹À¤ò»Ù¤¨¤ëAI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢Ç¯´Ö240·ï¤ÎÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ë¾ï¤ËºÇ¿·¤Î´Ä¶Äó¶¡¡¢¥µ¥Ýー¥ÈËþÂÅÙ97¡ó¤ò¸Ø¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤Ê¤É¡¢EC±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶È³¦¿å½à¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¹ñ»º¤Î¥¹¥È¥¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢°Â¿´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËEC ±¿±Ä¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¡¢e¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2008～2024Ç¯ÅÙ¡¢EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¡¢SaaS/PaaS¡Ë»Ô¾ìÀêÍÎ¨¡£2022Ç¯ÅÙ¤Þ¤ÇÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¤Î²áµî¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¥á¥ë¥«ー¥È¼Ò¿äÄê¡¢2023Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·»Ô¾ì¡×¤è¤ê¡Ê¥á¥ë¥«ー¥È¼ÒÄó¶¡¾ðÊó¡Ë
¡ÖCROSS MALL¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://cross-mall.jp/
Ê£¿ô¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¡¦ºß¸Ë¡¦¼õÃí¡¦È¯Ãí¡¦»ÅÆþ¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¤È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤¬¼çÌò¤Î¤ªº×¤ê¡ÖBACKYARD FES.(https://cross-mall.jp/backyard_fes_2019/)¡×¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBACKYARD AWARD(https://award.backyard.site/)¡×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥ÉÆÃ²½·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖB.Y¡×(https://crossbackyard.com/)¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Î»Ù±ç³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¼ÒÌ¾¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ë¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§3854¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´äËÜÅ¯É×
¡¦ÀßÎ©¡¡ ¡§ 1991Ç¯
¡¦»ñËÜ¶â ¡§ 3²¯54É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯7·îËö»þÅÀ¡Ë
¡¦¼Ò°÷¿ô ¡§ 1009¿Í¡ÎÏ¢·ë]¡Ê2025Ç¯7·îËö»þÅÀ¡Ë
¡¦Çä¾å¹â ¡§ 192²¯94É´Ëü±ß¡ÎÏ¢·ë]¡Ê2025Ç¯7·î´ü¼ÂÀÓ¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò¡¡ ¡§ ÂçºåËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è / ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¡¦URL¡¡ ¡§ https://www.ill.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ë¡¡¥µー¥Ó¥¹¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
TEL¡§0120-829-732 / E-MAIL¡§webmarketing@ill.co.jp