²õ¤µ¤ºÁÏ¤ë ¥ê¥Î¥Ù»þÂå¡ªCO2ºï¸º¡¦Ä¹¼÷Ì¿¡¦ºÆÀ¸ÁÇºà¤Ç ¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô¤Ø
Ï·µà²½¤·¤¿·úÊª¤ò²õ¤µ¤º¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CO2ºï¸º¤äºÆÀ¸ÁÇºà¤Î³èÍÑ¡¢·úÊª¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ï¡¢·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¡¢GX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥«¥®¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤äSDGs¤È¤âÄ¾·ë¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤È»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿Å¸¼¨²ñ¡ÖÂè10²ó JAPAN BUILD (¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¥ë¥É) Åìµþ¡×¤¬¡¢12·î10Æü(¿å)¤«¤é3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Áë¤¬ÂÀÍÛ¸÷¤ÇÈ¯ÅÅ¤¹¤ëÁõ¾þ¥¬¥é¥¹¤ä¡¢CO2¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¥¿¥¤¥ë¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¾ö¤òºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥é±Ç¤¨¤¹¤ë³×¿·Åªµ»½Ñ¤¬Â¿¿ô½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤äÅÔ»Ô¤òÊÑ¤¨¤ëºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¼èºà¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃíÌÜÀ½ÉÊ¤ò°ìÉô¾Ò²ð¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
¡Ö·úºà¡×¤¬ ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»þÂå¤Ø
¥æー¥Ê¥¤¥¹¡Ê³ô¡Ë
Áë¤äÊÉ¤¬¡¢È¯ÅÅ½ê¤Ë¤Ê¤ë
È¯ÅÅÁõ¾þ¥¬¥é¥¹¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÈþ´Ñ¤ÈºÎ¸÷¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼¡À¤Âå·úºà¡£Æ©ÌÀÅÙ¤äÌÏÍÍ¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¼Â¸½¡£²°º¬¤Ë¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤¬Æñ¤·¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤âÈ¯ÅÅ¤·¤Þ¤¹¡£CO2ºï¸º¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¢ÄäÅÅ»þ¤ÎÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
AGC¡Ê³ô¡Ë
Áë¤«¤éÁÏ¥¨¥Í¡£¥¬¥é¥¹¤ÇÁÏ¤ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ÎÌ¤Íè¡£
ºÎ¸÷À¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢·úºà°ìÂÎ·¿ ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥¬¥é¥¹¡£Áë¤ä¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¾ì½ê¤ÇÈ¯ÅÅ¤Ç¤¡¢Î¾ÌÌ¼õ¸÷¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¿âÄ¾ÀßÃÖ¤â²ÄÇ½¡£¥¬¥é¥¹¤ÎºÎ¸÷À¤ÈÂÑµ×À¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¡£¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡×¤ÎÎÏ
¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡Ê³ô¡Ë
CO2¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡¢¶¯¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¥¿¥¤¥ë
Âçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¼«ÈÎµ¡¤«¤éµÛ¼ýºà¤ò²ó¼ý¤·¡¢ºÆÍøÍÑ¤·¤¿²°ÆâÍÑ¾²¡¦ÊÉ¥¿¥¤¥ë¡£¸¶ÎÁ¤Î90%°Ê¾å¤¬¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Ç¡¢À½Â¤»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¡£ÄÌ¾ï¥¿¥¤¥ë¤ÎÌó5ÇÜ¤Î¶¯ÅÙ¤ÇËÉºÒÀÇ½¤â¸þ¾å¤·¡¢ÇÑºàÇÛ¹ç¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂÂ¤±àÅÚÌÚ¡Ê³ô¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¤ËÎÐ¤ò¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¤ä¤µ¤·¤µ¤ò
¼ÇÀ¸¤ÎÀ¸Â¸¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÚ¾í¸ü15cm¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÎÐ²½¥·¥¹¥Æ¥à¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤ÇÎÐÃÏÌÌÀÑ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÇÀ¸¤Î¾ø»¶ºîÍÑ¤ÈÅÚ¤ÎÊÝ¿åÎÏ¤Ç¡¢¥Òー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÍÞÀ©¤ä±«¿åÃùÎ±¤Ë¤è¤ëËÉºÒ¸ú²Ì¤âÈ¯´ø¡£SDGs¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÎÐ²½ºà¤Ç¤¹¡£
¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¶õ´Ö
Á´ÆüËÜ¾ö»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç
ÅÁÅý¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬ÉÁ¤¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¾ö
ÀÎ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¿¦¿Íµ»¤È¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÃÇºÛµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¡£¾ö¶È³¦¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Ê£»¨¤Ê·Á¾õ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¾ö¤Ç¤¹¡£´°Á´¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò·Á¤Ë¡£ÅÁÅý¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¶õ´Ö¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¡Ë¥Ðー¥°¥Þ¥ó
²½³ØÌôÉÊ¥¼¥í¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤â²°³°¤Ë¤â¶¯¤¤Å·Á³ÌÚºà
Ç®¤È¾øµ¤¤À¤±¤ÇÌÚºà¤ÎÆÃÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¼«Á³ÌÚºà¡£ÂÑ¸õÀ¡¦ÂÑÉåµàÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢²°³°¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤âÄ¹¼÷Ì¿¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤ÌÚÌÜ¤È¹â¤¤À£Ë¡°ÂÄêÀ¤Ç¥«¥ÓÅù¤Ë¶¯¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤òÂçÉýºï¸º¡£´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¹âÂÑµ×·úºà¤Ç¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ó¥º¡Ê³ô¡Ë
¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Í¹©ÌÚºà
¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¤ò´Þ¤àÆÈ¼«¹½Â¤¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¿Í¹©ÌÚºà¤òÄ¶¤¨¤ëÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¡£»ç³°Àþ¤ä·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¶¯¤¯¡¢³°Áõºà¤ä¥Ç¥Ã¥¤Ë¤âÄ¹´ü´Ö°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª¤ÎÌÚÌÜ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢½»Âð¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î³°´Ñ¤ò³Ê¾å¤²¡£Àß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î·úÃÛÁÇºà¤È¤·¤Æ²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¾Ê¥¨¥Í¤ä¸«¤¨¤ë²½¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÈÊë¤é¤·
¥·ー¡¦¥¨¥¤¥Á¡¦¥·ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³ô¡Ë
CO2Ç»ÅÙ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ç¡¢´¹µ¤¤ÎÌÜ°Â¤Ë
·úÊªÆâ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤ò¸¡½Ð¤·¡¢¡Ö´¹µ¤¤Î¸«¤¨¤ë²½¡×¡Ö²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿CO2¥â¥Ë¥¿ー¡£CO2Ç»ÅÙ¡¦²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ä¾Ê¥¨¥Í¤Ë¹×¸¥¡£²÷Å¬¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
GOOD CREDIT CORPORATION
83¡ó¾Ê¥¨¥Í¡¢ÀÅ¤«¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê¥É¥¢
¿·¤·¤¤AI¡Ü¼§µ¤¥ê¥Ë¥¢µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡¢¼«Æ°°ú¤¸Í¥·¥¹¥Æ¥à¡£ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ÈÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò83¡óºï¸º¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¡£¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ç°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÄäÅÅ»þ¤â¼êÆ°³«ÊÄ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ä¶ÀÅ²»Àß·×¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¸¼¨²ñ ³«ºÅ³µÍ×¡ä¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î ÀìÌçÅ¸¼¨²ñ
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè10²ó JAPAN BUILD TOKYO¡¡-·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¡¦ÉÔÆ°»º¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÅ¸-(https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_120205&utm_medium=other&utm_source=other)
²ñ¡¡´ü¡¡¡§2025Ç¯12·î10Æü(¿å) - 12Æü(¶â)
²ñ¡¡¾ì¡¡¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¼ç¡¡ºÅ¡¡¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨º£Ç¯¤Ï¡¢½ÐÅ¸¼Ò¿ô 550¼Ò / Íè¾ì¼Ô¿ô 36,000Ì¾¤ò¸«¹þ¤à
