²£ÉÍ»ÔÎ©Éñ²¬Ãæ³Ø¹»3³ØÇ¯¡Ö²ÝÂê²ò·è·¿¿¦¶È¹ÖÏÃ¡×¤Ë¥í¥¹¥¤¥­¤¬²ÝÂê¤òÄó¶¡

ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜÈþÆà»Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ ²£ÉÍ»ÔÎ©Éñ²¬Ãæ³Ø¹»¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö²ÝÂê²ò·è·¿¿¦¶È¹ÖÏÃ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³èÆ°¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ëNPOË¡¿Í¥¢¥¹¥êー¥É¤¬¹Ô¤¦Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¼ø¶È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¦¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï3Ç¯À¸¤Î5¥Áー¥à¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤Ë°ÂÁ´¤Ê°ûÎÁ¿å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î ¡Ö°ÜÆ°¼°ßÉ²áµ¡¤ÎÀßÃÖ·×²è¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´ë¶È¤Î»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â»ÜÆâÍÆ²ÝÂê¡§ÃÏ°è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î°ÜÆ°¼°ßÉ²áµ¡¤ÎÀßÃÖ·×²è¤òÎ©¤Æ¤è¤¦
¡¡¡ü¥í¥¹¥¤¥½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ
ÆüËÜ¤Ï¡ÖºÒ³²Âç¹ñ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤ ÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¡¢¹ë±«¤Ê¤ÉºÒ³²¤ÎÂ¿¤¤¹ñ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂçºÒ³²¤Î»þ¡¢°ìÈÖÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬À¸³èÍÑ¿å¤Î³ÎÊÝ¡£ ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È¤Ç¤Ï¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¤
ºÒ³²»þ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¼°ßÉ²áµ¡¤ò1933Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥í¥¹¥¤¥¤¬Äó¶¡¤·¤¿²ÝÂê¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î°ÜÆ°¼°ßÉ²áµ¡¤ÎÀßÃÖ·×²è¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¡×¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î°ÜÆ°¼°ßÉ²áµ¡¤ò¤É¤³¤ËÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¹Í¤¨ÃÏ°è¤ò¼é¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢²ò·èºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨°ÜÆ°¼°ßÉ²áµ¡¤È¤Ï
£±. ¿åÃæ¤Î¥´¥ß¤äÂù¤ê¡¢ÈùÀ¸Êª¤òÁØßÉ²á¤Ë¤è¤êÊªÍýÅª¤Ë½üµî¡£¤Þ¤¿³èÀÃº¤ÎºîÍÑ¤Ç½¤¤¤ä¿§¤òµÛÃå½üµî¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£². ·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤Ê¤Î¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
£³. ßÉ²áµ¡Æâ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥´¥ß¤äÈùÀ¸Êª¤ò½üµî¡¦ÇÓ½Ð¤·¤Æ
ßÉ²áµ¡Ç½¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìó60²ó¤ÎÈ¿Éü»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¸ò´¹ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£´.Æñ¤·¤¤ºî¶È¤äÎÏ¤ÎÉ¬Í×¤ÊÁàºî¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
À®²Ì¡¦È¿¶Á¡¡¡¡～»²²ÃÀ¸ÅÌ¤«¤é¤ÎÀ¼～
¡¡¡ü¥°¥ëー¥×¤Ç°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹©É×¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡ü¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ËÌò³äÊ¬Ã´¤ò¹Ô¤¤¡¢°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ñÎÁ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ü¡ÖßÉ²áµ¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÖßÉ²á¡×¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡ü¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ãç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡üº£²ó¤Î·Ð¸³¤ò¾Íè¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¡üÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ü¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ü°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ü²ÈÂ²¤Ë¡ÖßÉ²áµ¡¡×¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¹ÖÏÃ¤ÇÆÀ¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÃÏ°èËÉºÒ³èÆ°¤äÃµµæ³Ø½¬¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
