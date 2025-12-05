¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê¹ÓÀî¶èÅìÈøµ×¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒTHE¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/35_1_8d4a8055864880d724f4fb083ac55a24.jpg?v=202512050757 ]
³ô¼°²ñ¼ÒTHE¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò(https://www.the-g.co.jp/)¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÅìÈøµ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶ÈÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢ÆüÊëÎ¤¡¦¼Ë¿Í¥é¥¤¥Êー¡Ö·§ÌîÁ°¡×±ØµÚ¤ÓÅìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Ë¡Ö·§ÌîÁ°¡×±Ø¡¢¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÅÌÊâ£³Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÊëÎ¤¡¦¼Ë¿Í¥é¥¤¥Êー¡Ö·§ÌîÁ°¡×±Ø¤ÏÊ£¿ôÏ©Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡ÖÀ¾ÆüÊëÎ¤¡×±Ø¤«¤é£²±Ø¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢
Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡¦¾åÌî¤Ê¤É¤Î¼çÍ×±Ø¤Þ¤Ç30Ê¬·÷Æâ¤ÈÅÔ¿´¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ø¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÊª·ï¤Ï¡¢²¼Ä®¾ð½ï¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤¿½»Âð³¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø±à¡¢¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤¬»ê¶á¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤â½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¼þÊÕ´Ä¶¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊª·ï³µÍ×¡Û
