Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á50,000±ßÂæÆÍÆþ¡ª¼¡¤Ë¿­¤Ó¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¡©¡¡¿ùÂ¼ÉÙÀ¸¤Î¡Ô³ô¼°Åê»ñ¼ÂÁ©½Î¡Õ¿·ÆüÄø·èÄê¡ª2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～16:45³«ºÅ

https://kmcanet.com/2024sugimura/
¢£ »Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¸å¡¢»Ô¾ì¤Ï¡ÈÂèÆóËë¡É¤Ø
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ³ô¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î²óÉü¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Î³ÈÂç¡¢±ßÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¡¢¤½¤·¤ÆAI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·»º¶È¤ÎËÖ¶½¨¡¨¡¡£
¿ô»ú¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¹âÃÍ·÷¤Ç¤ÎÇäÇãÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢
¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¾ºÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö¤É¤ÎÊ¬Ìî¤¬¼¡¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö²¡¤·ÌÜ¤ò¤É¤³¤Ç½¦¤¦¤Ù¤¤«¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¤â¤Ã¤È¤â³õÄ®¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¿ùÂ¼ÉÙÀ¸»á¤¬ÅÐÃÅ―
¡Ø¤³¤ì¤«¤é3Ç¯³ô¤Ç¹¶¤á¤ë¡ª¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢³õÄ®¤Ç¤â¡ÈÀ®Ä¹³ôÈ¯·¡¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ùÂ¼»á¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Áê¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÄ¬Î®¤òÅª³Î¤ËÆÉ¤ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÍË¾ÌÃÊÁ¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é
¼¡¤Î¼çÌò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Èº£¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÁê¾ìÀïÎ¬¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤¤¤ÞÊ¹¤«¤º¤Ë¤¤¤ÄÊ¹¤¯¤Î¤«¨¡¨¡³ô¼°»Ô¾ì¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤ò¸ì¤ë
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¤¬ÆÃ¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÖÍå¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ñÆâ·Êµ¤¡¦´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«
¡üAI¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¼çÍ×¥Æー¥Þ³ô¤Îº£¸å
¡üÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¤É¤³¤ÇÄ´À°¤¬Íè¤ë¤Î¤«
¡ü¶âÍø¡¦°ÙÂØ¡¦¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤ÏÆüËÜ³ô¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«
¡ü¼¡¤Ë¡È²½¤±¤ë¡É²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÍË¾Ê¬Ìî¡¦¸ÄÊÌ³ô¤Ï¤É¤³¤«
¡üÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¸í¤é¤Ê¤¤¡ÖÇã¤¤»þ¡¦Çä¤ê»þ¡×¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È
¡È¹âÃÍ¹¹¿·¸å¤Î¿·Áê¾ì¡É¤òÆÉ¤à¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê»ëÅÀ¤È°ì¼¡¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬ÀÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ Ä¾ÀÜ¡¢¿ùÂ¼»á¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡ª
¹Ö±é¸å¤Ë¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢»²²Ã¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢
¿ùÂ¼»á¤¬Áê¾ì´Ñ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÄ¾ÀÜ²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤â¡¢Áê¾ì¤Î¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
Åê»ñÀïÎ¬¤ò¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿ùÂ¼ ÉÙÀ¸ »á¡Ê·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¿Åê»ñ²È±þ±çÃÄÄ¹¡Ë
·ÚÌ¯¤Ê¸ì¤ê¸ý¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·ÐºÑ¡¦»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ËÄêÉ¾¡£
³õÄ®¤Ë¤ª¤±¤ëÍË¾³ôÈ¯·¡¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÌÃÊÁ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤Ä¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÅê»ñ²È±þ±çÃÄÄ¹¤ò¼«Ç§¡£
¶âÍ»¡¦·ÐºÑ³¦¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Á¡¢Á´¹ñ¤ËÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤É¾ÏÀ²È¡£
³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00～16¡§45
²ñ¾ì¡§¶äºÂ¥¯¥ì¥¹¥È¥ó 32F¡Ö¤¹¤ß¤ì¡×
¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÌÀÀÐÄ®8ÈÖ¡¦À»Ï©²Ã¥¬ー¥Ç¥óÆâ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖÃÛÃÏ±Ø¡×ÅÌÊâ7Ê¬¡¿¡Ö¿·ÉÙÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ8Ê¬
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¤â¹¥É¾¼õÉÕÃæ¡ª
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¦·Ð±Ä´´Éô
»²²Ã·Á¼°¡§²ñ¾ì¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë»²²Ã¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
¼çºÅ¡§ÆüËÜ·Ð±Ä³«È¯¶¨²ñ¡¦´ØÀ¾·Ð±Ä´ÉÍý¶¨²ñ
¡Ú»²²Ã¿½¹þ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§masuoka@kmcanet.com¡¿ TEL 06-6312-0691¡ÊÂå¡Ë
¿ùÂ¼ ÉÙÀ¸ »á
¡ÖÆüËÜ·Ð±Ä³«È¯¶¨²ñ¡¿´ØÀ¾·Ð±Ä´ÉÍý¶¨²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö²ñ¤ÏÁÏ¶È70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»º¶È³¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢»þÂå¤ËÂ§¤·¤¿´ë¶È·Ð±Ä¤Î·¼ÌØ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¹ñÆâ»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÎã¤Î¡ÖÁ´¹ñ·Ð±Ä¼ÔÂç²ñ¡×¤Ï¡¢500¿Íµ¬ÌÏ¤Î·Ð±Ä¼Ô¥»¥ß¥Êー¤È¤·¤ÆËèÇ¯2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢
º£²ó¤Ç142²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¡¢¼ÒÄ¹½Î¡¢·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¡¢
Â¿ºÌ¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹ÖºÂ¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤È¿Íºà°éÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤äÇº¤ß¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÏÎý¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤äÀìÌç²È¡¢¹Ö»Õ¿Ø¤¬
¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤È¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ·Ð±Ä³«È¯¶¨²ñ¡¿´ØÀ¾·Ð±Ä´ÉÍý¶¨²ñ¡ÊJMDA¡¿KMCA¡Ë
Âçºå¡§¢©530-0027 Âçºå»ÔËÌ¶èÆ²»³Ä®1-5 »°¶¦ÇßÅÄ¥Ó¥ë3F
Åìµþ¡§¢©104-0033¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1-3-21 BIZ SMART³ý¾ìÄ® 215¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô¡§Ä»±Û ¹§
ÀßÎ©¡§1953Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¡ÖÁ´¹ñ·Ð±Ä¼ÔÂç²ñ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹Ö»ÕÇÉ¸¯»ö¶È¡¢
¸ø³«¸¦½¤¡¦¼Ò°÷¸¦½¤¡¦´ë¶ÈÆâ¸¦½¤»ö¶È¡¢³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー»ö¶È¡¢
¹©¾ì¸«³Ø²ñ¡¿Í¥ÎÉ´ë¶È¸«³Ø²ñ¡¢·Ð±Ä¿ÇÃÇ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢
°Û¶È¼ï¸òÎ®²ñ¡¦·ÐÍ§²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨²ñURL: https://kmcanet.com/