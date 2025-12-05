¿©¤Ù¥í¥°ÆüËÜ1°Ì¡¦¥ß¥·¥å¥é¥ó·ÇºÜ¡Ø400¡î PIZZA¡ÙµþÅÔÅ¹ ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óÆü¤¬2025.12.23(²Ð)¤Ë·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥ó¥Ò¥ã¥¯¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÚ²¬¾Ï¿Î¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢²¬»³È¯¡¦¿©¤Ù¥í¥°¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ÉôÌç¡ÈÆüËÜ1°Ì¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Åìµþ¤ÇºÇÂ®2ÉÃ¤ÇÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤ë¡¢¿Íµ¤¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡Ö400¡î PIZZA¡×¤Î´ØÀ¾½éÅ¹ÊÞ ¡Ö400¡î PIZZA KYOTO¡Ê¥è¥ó¥Ò¥ã¥¯¥É ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ ¥¥ç¥¦¥È | ¾ì½ê¡§µþÅÔ¡¦´ÝÂÀÄ®¡Ë¡× ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óÆü¤È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åーÁ´8¼ï¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó / ¥×¥ì¥ªー¥×¥óÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～ À¸ÃÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ê18:30ÌÜ°Â¡Ë
¡¦¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë11:00 ～ 21:10
¡¡¢¨¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤Î¤ß´°Á´Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Í½Ìó¥µ¥¤¥È¸ø³«¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë12:00 ¡Ê¸ø¼°X¤ÈµþÅÔÅ¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ë
¡¡¡¡¼õÉÕ³«»ÏÆü»þ¡§20(ÅÚ)¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¡§18Æü12»þ～¡¢21(Æü)¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¡§19Æü12»þ～
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©602-8022 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¾åµþ¶èÍÜ°ÂÄ®242－25 400¡î PIZZA KYOTO
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤äµþÅÔÅ¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¸å¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËÍ½ÌóÀ©¤òÀß¤±¤º¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯·Á¼°¤Ç±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µþÅÔ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤4Ëç¤È¡¢400¡î¤òÂåÉ½¤¹¤ë4Ëç¡£Á´8»®¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤ò½é¸ø³«
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢²¬»³¡¦ÅìµþÅ¹ÊÞ¤ÇÂç¿Íµ¤¥·¥°¥Ë¥Á¥ãー¥á¥Ë¥åー¤Î¡úFNT¡ú¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄêÈÖ4¼ïÎà¤È¡¢µþÅÔÅ¹¸ÂÄê¤ò2¼ïÎà¡¢¤µ¤é¤Ëµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー2¼ï¤Î4¼ï¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹ç·×8¼ïÎà¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨µþÅÔÅ¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ª¤è¤Óµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¸½ºß¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äó¶¡ÆâÍÆ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤°ì»®¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥á¥Ë¥åー¾ðÊó
¥ì¥®¥å¥éー¥á¥Ë¥åー 4¼ï
¡úFNT¡ú
/ \3,500
¥ß¥·¥å¥é¥ó·ÇºÜ¡£400¡î¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ëー¥Áー¥º¥½ー¥¹¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¡¢ËªÌª
¡úDOC¡ú
/ \2,900
¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡£
´õ¾¯¤Ê¿åµí¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¢¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¡¢¥¤¥¨¥íー¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹
¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡ÊMargherita¡Ë
/ \2,200
¥È¥Þ¥È¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¢¥Ð¥¸¥ë
¥Þ¥ê¥Êー¥é¡ÊMarinara¡Ë
/ \2,200
¥È¥Þ¥È¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥Ð¥¸¥ë¡¢¥ª¥ì¥¬¥Î
µþÅÔÅ¹ ¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー 2¼ï
¥¯ー¥¸¥ç¡ÊCujo¡Ë/ \2,900
¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ì£Á¹¥½ー¥¹¡¢¶å¾ò¥Í¥®¡¢³û¡¡(¥Þ¥Ã¥±ー¥ó¥Ú¥Ã¥Ñー)¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é
¥Þー¥ì¡ÊMare¡Ë/ \2,900
¥µー¥â¥ó¡¢³¤ÂÝ¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¡¢¥Ïー¥Ö¡¢¥È¥é¥¦¥È¥¥ã¥Ó¥¢¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é
¡Îµ¨Àá ¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー 2¼ï¡Ï
¥Í¥êー¥Ê¡ÊNerina¡Ë/ \2,900
¹õ¸ÕËã¥½ー¥¹¡¢¥·¥é¥¹¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é
¥¥Ã¥¡ÊKikki¡Ë/ \2,600
ÌÀÂÀ»Ò¥Ý¥Æ¥È¡¢Ï¡º¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¡¢¥ª¥êー¥Ö¡¢¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¡¢¥±¥¤¥Ñー¡¢¥ª¥ì¥¬¥Î¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é
ÃÛ100Ç¯¤ÎÄ®²°¤ò²þ½¤¤·¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Ò¤È»®¤ò¡¢¡É400¡î PIZZA KYOTO¡É¤Ç¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢Âè°ìÃÆ¥ê¥êー¥¹¤è¤êºÆ·ÇºÜ¡Ë
µþÅÔ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡È´ØÀ¾¤Ç¤â400¡î¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥Õー¥Ç¥£¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢¿©¤ÈÊ¸²½¤Î´Ø¿´¤¬¿¼¤¤³¹¡£
400¡î PIZZA¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿©ºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤«¤éË¬¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ìËç¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä®²°¤ÎÎò»Ë¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡È¸Å¤ÎÉ¤¡ß¸½Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤òÍ»¹ç
¡¦Äí¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¸«¤ë¡¿¸«¤é¤ì¤ë¡×¶õ´ÖÀß·×
¡¦ÆâÁõ¤Î´ðÄ´¿§¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éµþÅÔ¤Î·úÃÛ¤äÁõ¾þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÎÐÀÄ¿§¡Ê¤í¤¯¤·¤ç¤¦¤¤¤í¡Ë¡×¤òºÎÍÑ
¡¦µþÅÔ¤ÎÀÐ¾ö¤äÅÁÅýÍÍ¼°¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À·úÃÛ¹½À®
¡¦ÄÌÏ©¤Ë ¡È¤¢¤é¤ì¤³¤Ü¤·¡É µ»Ë¡¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËºÎÍÑ
¡¦Å¹ÊÞ½é¤ÎÀìÂ°¥½¥à¥ê¥¨¤òÇÛÃÖÍ½Äê¡£¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2³¬ÀÊ
1³¬ ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤È¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ
¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ
¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ
Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§400¡î PIZZA KYOTO¡Ê¥è¥ó¥Ò¥ã¥¯¥É ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ ¥¥ç¥¦¥È¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©602-8022 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¾åµþ¶èÍÜ°ÂÄ®242－25 400¡î PIZZA KYOTO
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÀÊ¿ô¡§1F¡Ã¥«¥¦¥ó¥¿ー12ÀÊ ¡¢È¾¸Ä¼¼ÀÊ 1¼¼¡Ê4ÀÊ¡Ë/ 2F¡Ã ¥Æー¥Ö¥ë 3ÀÊ¡Ê2ÀÊ¡ß2¤Ä / 4ÀÊ ¡ß1¤Ä¡Ë
¢¨2³¬ÀÊ¤Ï2026Ç¯2·îº¢¤Î±Ä¶È³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡¦¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡Ê2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë¡§11:00 ～ 21:10
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¸å¡Ê2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¡Ë¡§11:00 ～ À¸ÃÏ¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ê18:30º¢ÌÜ°Â¡Ë
Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¡§2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://400do-pizza.com/
Instagram¡§@kyoto400dopizza(https://www.instagram.com/kyoto400dopizza/)
X¡§@400dopizza_jp(https://x.com/400dopizza_jp?s=21&t=a3BY1jFaktlarzSfXWRIWQ)