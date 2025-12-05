Åö¼Ò½Ð»ñÀè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
M&A»Ù±ç¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æË®É§¡¡°Ê²¼¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î½Ð»ñÀè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼Æ¸¶Í´´î¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO Âç±º³Ø¡¢°Ê²¼¡ÖFUNDINNO¡×¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
FUNDINNO¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î³ô¼°Åê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖFUNDINNO¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¤¾å¾ì³ô¼°¤Î¥»¥«¥ó¥À¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖFUNDINNO MARKET¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»ñ¶â¤Î¶¡µë¤ÈÅê»ñµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤ä»ñËÜ»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢FUNDINNO¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢M&A¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊEXIT¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎFUNDINNO¤Î¾å¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×¡Ö³ô¼°»Ô¾ì¡×¡ÖM&A¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢FUNDINNO¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð»ñÀè´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ÈM&A¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚFUNDINNO¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ29ÈÖ11¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼Æ¸¶Í´´î¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO Âç±º³Ø
ÀßÎ©¡§2015Ç¯11·î26Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³ô¼°Åê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢Ì¤¾å¾ì³ô¼°¤Î¥»¥«¥ó¥À¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È±¿±Ä¡¡¤Û¤«
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§462A¡Ë
URL¡§https://corp.fundinno.com
¡Ú¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¡¡¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥¹¥È¥é¥¤¥¯
ËÜ¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-2-1¡¡»°°æÊª»º¥Ó¥ë15³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹Ó°æ Ë®É§
Àß¡¡Î©¡§1997Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§M&AÃç²ð¶È
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6848-0101¡¡(ËÜ¼ÒÂåÉ½)¡¡¡¡¡¡
U R L¡§https://www.strike.co.jp/