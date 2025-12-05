¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯ËÌÉô¡¢ÉðÁõÀªÎÏ¤Î³èÆ°·ã²½¡¡10Ëü¿Í¤¬ÈòÆñ¡¡3Ê¬¤Î2¤¬»Ò¤É¤â¡¡¥æ¥Ë¥»¥Õ¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¸¢Íø¿¯³²¤ÎÄä»ß¤òÁÊ¤¨¤ë ¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û
¡Ú2025Ç¯12·î5Æü¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¿¥Þ¥×¥È¡Ê¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¡ËÈ¯¡Û
Ì±´Ö¿Í¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯ËÌÉô¤Ç¤Ï11·î¤Î1¥«·î´Ö¤Ë10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤¬»Ò¤É¤â¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¡Ê¹ñÏ¢»ùÆ¸´ð¶â¡Ë¤ÏÄÉ²Ã»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈòÆñ¤¹¤ë¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë¤Þ¤¿²¡¤·´ó¤»¤ë¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢Æ±¹ñËÌÉô¤ÇÈó¹ñ²ÈÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³¡¦³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«ー¥Ü¥Ç¥ë¥¬ー¥É½£¤ª¤è¤Ó¥Ê¥ó¥×¥é½£¤Ç¤Ï½»Ì±¤¬·«¤êÊÖ¤·ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ê¥ó¥×¥é½£¤Î¥¨¥é¥Æ¥£ÃÏ¶è¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥ÐÃÏ¶è¤Ç¡¢ºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê°ÜÆ°¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¶²ý¤äÄ§Ê¼¡¦Ä§ÍÑ¤ò´Þ¤à¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¸¢Íø¿¯³²¤Î»öÎã¤¬¹¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥»¥Õ¡¦¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¥á¥¢¥êー¡¦¥ë¥¤ー¥º¡¦¥¤ー¥°¥ë¥È¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢²¿Ëü¿Í¤â¤Î»Ò¤É¤â¤¬Âçµó¤·¤Æ²È¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢¶Ë¤á¤ÆÃ»´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÂ®¤µ¤ÇÈòÆñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¬µÞÁý¤·¡¢²ÈÂ²¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÝ·ò¡¢¶µ°é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊÝ¸î¡¢¿å¤È±ÒÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¤ì¤º¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤ä½ÅÂç¤Ê¸¢Íø¿¯³²¤ÏÄ¾¤Á¤ËÄä»ß¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸¤¤ë¸¢Íø¡¢¼é¤é¤ì¤ë¸¢Íø¡¢°é¤Ä¸¢Íø¡¢¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¡¢·ò¹¯¡¦°åÎÅ¤Ø¤Î¸¢Íø¤¬´û¤Ë¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÈ¼å¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¤Ç¤ÏÌó480Ëü¿Í¤¬¿ÍÆ»»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¡£Ê¶Áè¤äÈòÆñ¤Î±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµ¤¸õ´íµ¡¤ÈÉÏº¤¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤À¤±¤ÇÌó92Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢Ìó40Ëü¿Í¤¬¶µ¼¼¤ÎÂ»½ý¤äÁÓ¼º¤Ë¤è¤ê³Ø½¬¤òÃæÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¤Î1,640Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á77¡ó¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤¹¤Ù¤Æ¤Ç»ñ¶âÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢»Ù±çÂÎÀ©¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À©Ìó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ëー¥º¤¬µÞÁý¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ù±ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë»þ´ü¤¬¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤ー¥°¥ë¥È¥óÂåÉ½¤Ï¤³¤¦¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢µÞÂ®¤ÊÈòÆñÌ±¤ÎÈ¯À¸¤Èº£¸å¿ô¥«·î¤Ç²õÌÇÅª¤Ê¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ¶âºï¸º¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¤â¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¶Áè¤ÎÍ×°ø¤ËÂÐ½è¤·¡¢µ¤¸õ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯À¯ÉÜ¡¢¹ñÏ¢¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¡¦³«È¯±ç½õ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢Ì±´Ö¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã»Ù±ç¤¬ÀÚ¼Â¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×
