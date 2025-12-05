ÅìÂçºå»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¡¢¡ÉËÉ¿å¥ê¥å¥Ã¥¯¡É ¤ä¡É¥¦¥§ー¥Àー¡É¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡ª¥¢¥¦¥È¥É¥¢ ÇÉ¤Î¡ÈÈëÌ©¤ÎÁªÂò»è¡É¤Ë¡ª
¤³¤ÎÅß¡¢¡ØDRESS¡Ù¤«¤é¿·¤¿¤ËÄà¤ê¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¸þ¤±¤Î¥®¥¢¤¬ÅìÂçºå»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥×¤äÆü¾ï¤Ç¤â»È¤¨¤ëÂÑµ×¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¡¢Äà¤ê¿Í¸þ¤±¥Äー¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ºî¥¦¥§ー¥Àー¤Þ¤Ç¤½¤í¤¤¡¢
ÊÖÎéÉÊ¥Úー¥¸¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡È¾®¤µ¤Ê¥®¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢
ËÉ¿å¥ê¥å¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
Äà¤ê¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆü¾ï¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à·²¤À¡£
DRESS ¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥å¥Ã¥¯
DRESS ËÉ¿å¥ê¥å¥Ã¥¯
ËÉ¿å¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ±ø¥¿ー¥Ý¥ê¥óÁÇºà¤«¤Ä¡¢¥íー¥ë¥È¥Ã¥×»ÅÍÍ¤Ç±«¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¥í¥Ã¥É¥Û¥ë¥Àー¤äÂ¿¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀß·×¤Ê¤É¡¢
¡ÈÆ»¶ñ¤¬Â¿¤¤Í·¤Ó¡É¤ÇÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Äà¤êÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹Åù¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤¬¡¢
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´óÉí¼ÔÁØ¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢
¥áー¥«ー¤Î¿·ºî¤Ç¤¢¤ë¡¢
¥Á¥§¥¹¥È¥Ï¥¤¥·ー¥ë¥É¥¦¥§ー¥Àー¤âº£²ó½é¤á¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
DRESS ¥Á¥§¥¹¥È¥Ï¥¤¥·ー¥ë¥É¥¦¥§ー¥Àー AIRBORNE
Î©ÂÎÀß·×¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÂÑµ×À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£
²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»°ÁØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÑ¿åÀ¡¦ÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â´À¤ä·ëÏª¤ò¸ú²ÌÅª¤ËµÛ¼ý¤·¡¢¾ø¤ì¤òËÉ¤®¡¢¾ï¤Ë²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢
Äà¤ê¿Í¤Î¡È¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¡É¤Ë±þ¤¨¤ë ¥Õ¥Ã¥¯¥ê¥êー¥µー¥·¥êー¥º¤ÎÄÉ²Ã¡£
½¾Íè¤Î¥×¥é¥¤¥äーÅù¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ëµû¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë¿Ë¤ò³°¤»¤ë
DRESS ¥Õ¥Ã¥¯¥ê¥êー¥µー
DRESS ¥Õ¥Ã¥¯¥ê¥êー¥µーHDL
DRESS ¥Õ¥Ã¥¯¥ê¥êー¥µーMonster
ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢
¥¸¥®¥ó¥°¤äÂçÊªÄà¤ê¸þ¤±¤Î¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤ÎHDL¡¢
Âç·¿¥Õ¥Ã¥¯ÂÐ±þ¤Î¡ÈMonster¡É¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢
ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ£¿ô¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÖÎéÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢À¸³è»¨²ß¤ä¿©ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¡È¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç»È¤¦¥®¥¢¡É¤Ø¤È¹¤¬¤ëÎ®¤ì¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
¡ÖËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ëÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¼ñÌ£¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦´óÉí¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚDRESS¤È¤Ï¡Û
DRESS¡Ê¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÄà¤ê¤òÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢
2007Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡õ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¡¢¥Äー¥ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥®¥¢¤òÂ¿¿ô³«È¯¡¦Å¸³«¡£
2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥Ã¥×¡Ö¥°¥é¥¹¥Ñー¡×¤¬¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
°Ê¹ß¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¢ONE PIECE¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡¢³¤Êª¸ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÂ¿¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
¡ÖÄà¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò²Ã¤¨¡¢
½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡È¿·¤·¤¤Äà¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー jbstyle.»á¤ä¡¢¿Íµ¤YouTuber ¥Þー¥·ー»á¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢
¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¥º¡¦¥³¥é¥Ü¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊCCP¡Ë¡×¤Ë¤âÃíÎÏ¡£
Äà¤ê¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DRESS¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´ë²è¡¦³«È¯¡¦À¸»º¡¦¸¡ºº¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤Î¿¦¿Íµ»¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÍ»¹ç¤·¡¢Äà¤ê¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Í¸Â²ñ¼Ò¥é¥¤¥é¥¯¥¹
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÉôÌçDRESS
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§¢©577-0022 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜ¿·Ä®2-36
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ °Â°æ µÁ°ìÏº
