¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥­¥åー¥ì¡Ù100ÏÃµ­Ç° POP UP SHOP ¤Î½ä²ó¤¬·èÄê¡¡12·î13Æü¤«¤é´îµ×²°½ñÅ¹¿À¸ÍÆîÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë) ¤Ë¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥­¥åー¥ì¡Ù100µ­Ç° POP UP SHOP ¤ò´îµ×²°½ñÅ¹¿À¸ÍÆîÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£100ÏÃµ­Ç°¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




Á´¹ñ¤ÇÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥­¥åー¥ì¡Ù¤Î 100ÏÃµ­Ç° POP UP SHOP ¤¬´îµ×²°½ñÅ¹¿À¸ÍÆîÅ¹¤Ç½ä²ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£³µÍ×¤È¥á¥Ë¥åーÉ½¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£



¡ã¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥­¥åー¥ì¡Ù100ÏÃµ­Ç° POP UP SHOP in ¿À¸Í¡ä
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§´îµ×²°½ñÅ¹¿À¸ÍÆîÅ¹


±Ä¶È»þ´Ö¡§


Ê¿Æü¡¡¡¡¡¡£±£°¡§£°£°～£²£°¡§£°£°


ÅÚÆü½Ë¡¡¡¡£±£°¡§£°£°～£²£±¡§£°£°




¡ã¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥­¥åー¥ì¡Ù100ÏÃµ­Ç° POP UP SHOP ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡ä


¡¦100ÏÃµ­Ç° ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É A¡¦B ³Æ2,750±ß


¡¦100ÏÃµ­Ç° ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸ Vol.1～5 594±ß


¡¡¡Ê¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È ³Æ3,564±ß¡Ë


¡¦100ÏÃµ­Ç° ¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー A¡¦B ³Æ990±ß


¡¦100ÏÃµ­Ç° ¥­¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥È 3,960±ß


¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É ¿Àver.¡¦¿ÍÎàver. 440±ß


¡¡¡Ê¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È ³Æ4,400±ß¡Ë


¡¦Ì¾¾ìÌÌ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ Á´8¼ï ³Æ1,320±ß


¡¦Special Edition ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É Á´4¼ï ³Æ1,980±ß


¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥Ë¥­¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É Á´6¼ï 550±ß


¡¡¡Ê¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È 3,300±ß¡Ë


¡¦BIG¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É ¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö 9,900±ß


¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ


ÀèÃå¤Ç¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª

ÀèÃå¤Ç³Æ²ñ¾ì¤Ç¤âÇÛÉÛ¤·¤¿¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£




¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¹ØÆþ¶â³Û¤Î¹ç»»¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÅµ¤Ï1²ñ·×¤´¤È¤Î¶â³Û¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



Íß¤·¤¤Êý¤ÏÁá¤á¤Ë³«ºÅÅ¹ÊÞ¤ËÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥­¥åー¥ì¡Ù100ÏÃÆÍÇË¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡£