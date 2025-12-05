RECEPTIONIST¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÌµ¿Í¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ÇÆ³ÆþË¡¿Í¿ô¡¦Çä¾å¹â¤È¤â¤Ë¥·¥§¥¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ
³ô¼°²ñ¼ÒRECEPTIONIST¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¡§¶¶ËÜ¡ÊÂçµÜ¡Ë¿¿Î¤»Ò¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRECEPTIONIST¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ÉiPadÌµ¿Í¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¡Ê¥ß¥Ã¥¯IT¥ê¥Ýー¥È2025Ç¯11·î¹æ¡Ë¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Æ³ÆþË¡¿Í¿ô¡¦Çä¾å¹â¤Ç¥·¥§¥¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ø¥¯¥é¥¦¥ÉiPadÌµ¿Í¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¡Ê¥ß¥Ã¥¯IT¥ê¥Ýー¥È2025Ç¯11·î¹æ¡Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò Ä´¤Ù)
https://mic-r.co.jp/micit/2025/
¢£¥¯¥é¥¦¥É¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶È¼õÉÕ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×´ØÏ¢Ë¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢´ë¶ÈÆâ¤Î¶ÈÌ³¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2020Ç¯½Õ¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¼õÉÕ¶ÈÌ³¤ò´Þ¤á¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤Î¾Ê¿Í²½¡¦Ìµ¿Í²½¤¬µÞÂ®¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤ä¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÆ³Æþ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃÇÑ»ß¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ±þ¤·¤¿´ë¶È¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ëー¥º¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRECEPTIONIST¡×
¡ÖRECEPTIONIST¡×¤Ï¡¢ÆâÀþÅÅÏÃ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼õÉÕ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿iPad¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¼«Æ°¤ÇÍèµÒÍúÎò¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼õÉÕ¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Slack¤äMicrosoft Teams¤ò´Þ¤à10¼ïÎà¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢SMS¤äÃå¿®²»¡¢¥áー¥ë¤ÇÃ´Åö¼Ô¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèµÒÍúÎò¤Î¼«Æ°ÊÝÂ¸¤äQR¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼õÉÕµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ´À°¥¢¥Ý¡×¤ä¡ÖÍ½Ìó¥ëー¥à¥º¡×¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÄøÄ´À°¡¢²ñµÄ¼¼Í½Ìó¡¢ÍèµÒ¼õÉÕ¡¢²ñµÄ¼¼´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëITÀ½ÉÊ/SaaS¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¡ÖITreview¡×¤Î¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ç¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¼õÉÕÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó400Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ·ÀÌó¤Î·ÑÂ³Î¨¤Ï99.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ´ë¶ÈÍÍ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢DX¿ä¿Ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://receptionist.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒRECEPTIONIST
³°Éô¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¡Ö¼õÉÕ¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼çÂÎÀ¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRECEPTIONIST¡×https://receptionist.jp/
¡¦ÆüÄøÄ´À°¥Äー¥ë¡ÖÄ´À°¥¢¥Ý¡×https://scheduling.receptionist.jp/
¡¦²ñµÄ¼¼Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÍ½Ìó¥ëー¥à¥º¡×https://rooms.receptionist.jp/
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ3ÃúÌÜ6ÈÖ28¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥¿¥ïー 8F
ÂåÉ½ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¶¶ËÜ¡ÊÂçµÜ¡Ë ¿¿Î¤»Ò
ÀßÎ©¡§2016Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¼õÉÕ¶ÈÌ³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL ¡§http://receptionist.co.jp/