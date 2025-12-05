stayG¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖJ¥êー¥¬ー¤¬ËÜÅö¤ËÍú¤¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥Ñ¥¤¥¯～Áª¼êÃ£¤¬º£¤Þ¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò1¤Ä¤Ë～¡×¤¬¡¢ÊÖÎéÉÊ¸ø³«¡õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¡ª
https://www.spportunity.com/oita/team/1099/invest/763/detail
£±¡¥¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤¡ÊstayGÂåÉ½ Ìî¿¬ÍÍ¤è¤ê¡Ë
»ä¼«¿È¤â16Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«ー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ËËÜÅö¤Ë¹ç¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë°ìÅÙ¤â½Ð²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤«¤«¤È¤¬»¤¤ì¤¿¤ê¡¢²£Éý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄË¤ß¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤·¤¿Æü¤â¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼þ¤ê¤ÎÃç´Ö¤Ë¤âÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÂ¤Ë¹ç¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ç¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢
¡Ö¤³¤Î²ÝÂê¤ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼êÃ£¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÁÏ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢stayG¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ËÂ¿¤¤Â·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¾õ¡£
Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤È°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Àß·×¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»îºîÉÊ¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤ÏÎÌ»º¤Ë¸þ¤±¤¿½é´ü¥í¥Ã¥È¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¡ÈËÜÅö¤ËÍú¤¤¿¤¤°ìÂ¡É¤òÁÏ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤òÌÌÇò¤¯¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
1¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL
https://www.spportunity.com/oita/team/1099/invest/763/detail
¢¨°Ê²¼URL¤è¤ê¤¢¤é¤«¤¸¤á¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/
2¡Ë»Ù±çÊç½¸´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¢¨¸½»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤Î¤¿¤á¡¢½ªÎ»Æü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËÌÜÉ¸¶â³Û
300Ëü±ß
4¡Ë»ñ¶â»ÈÅÓ
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù±ç¶â¤Î»ÈÅÓ¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÀ½Â¤µÚ¤Ó³«È¯»ñ¶â
5)¡¡ÊÖÎéÉÊ¡Ê¥ê¥¿ー¥óÉÊ¡Ë¤Î¤´¾Ò²ð
¢¡stayG¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡ÖKADODE¡×Âè£±¥â¥Ç¥ë
Áª¼ê¡¦¿¦¿Í¡¦ÀìÌç²È¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Âè1¥â¥Ç¥ë¡£
¸½¾ì¤Î°Õ¸«¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÍýÁÛ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄÉµá¡£¡Ê2026Ç¯7·î´°À®Í½Äê¡Ë
¢¡stayG ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñー¥«ー
¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¯¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢Îý½¬Ãå¤Ë¤âÉáÃÊÃå¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÌÊ100¡ó¡¢DTF»Å¾å¤²¤Ç¥í¥´¤ÎÂÑµ×À¤â¹â¤¯¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¸ÂÄê¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢¡Ü¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä
SNS¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿stayGÆÃÊÌ¥¦¥§¥¢¡ÊÄ¹ÂµÈ¾¥º¥Ü¥ó¾å²¼¡Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄê¤ÎÎý½¬Ãå¡£
¿§¤ÏÇò¤Èº°¤ÎÆó¿§¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍøÍÑÎÁ¤Ï¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¡ªÆó¿Í»°µÓ¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤·¹¤¯PR¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤ò´õË¾¤¹¤ë¥×¥í¡¦¥»¥ß¥×¥í¡¢³ØÀ¸±¿Æ°Éô¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ßÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»Üºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ù¤¬¡¢»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤ä¥ê¥¿ー¥óÀß·×¡¢¥¢¥Ôー¥ëÊ¸¤ÎºîÀ®¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅÐÏ¿¡¢¼þÃÎ¡¦³È»¶¤òÃúÇ«¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÀìÇ¤¥é¥¤¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¥Áー¥à¤òÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤ò¼þÃÎ¡¦³È»¶¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://corp.spportunity.com/clubteam/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥³¥é¥àµ»ö¤ÎÄó·ÈÀè¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¶¥µ»¤ä¥Áー¥à¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Î¢Êý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤äÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¡Ù¡Ê https://media.spportunity.com/ ¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¤È¤ÎÄó·È¡¦¶¨¶ÈÇÞÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Ê info@spportunity.co.jp ¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄó·È¼ÂÀÓÎã¡ËYahoo!¥Ë¥åー¥¹¡¢SmartNews¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥ë¡¢NTT¥É¥³¥âⅾ¥á¥Ë¥åー¡¢¤Û¤«
¡Ú²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢¡stayG
¢¨ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ info@stayg.net
¢¡¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ ¥µ¥¬¥ß¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯3·î
³µÍ×¡§¡ÖSports¡ßOpportunity¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡Ö¼ã¼Ô¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃÏÊý¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿Åù¤Êµ¡²ñ¡¦Ì´¤ò°é¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂçÈ¾¤¬MBAÀ¸¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£