GIÊ¡²¬¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüËÜ¼ò¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë£±£°·î£±Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÆüËÜ¼ò¤¬¡Ö¼òÎà¤ÎÃÏÍýÅªÉ½¼¨¡Ê£Ç£É¢¨¡Ë¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢ñÆ°ê¡Ê¤Õ¤¯¤¤¤¯¡Ë¤¿¤ë¹á¤ê¤ò»ý¤Á»ÝÌ£¤ËÉÙ¤à¤¤ì¤¤¤Ê¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î»³ÃÏ¤«¤éÎ®¤ì¤ëÎÉ¼Á¤ÇÀ¶ÑØ¤Ê¿å¤ÈÆÃÍ¤Îµ¤¸õ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¤ò¤è¤¯ÍÏ¤«¤¹ÎÏ¶¯¤¤¹í¤¬°é¤Þ¤ì¡¢Äã²¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÃúÇ«¤ËÈ¯¹Ú¤ò¤µ¤»¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¾úÂ¤Ë¡¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´Å¿É¤¯»ÝÌ£¤ÎÂ¿¤¤Ê¡²¬¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎGI»ØÄê¤òµ¡¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÊ¡²¬¸©»º¤ÎÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ß·¥¢¥¥é¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¼ò¥½¥à¥ê¥¨¤ÎÀéÍÕËãÎ¤³¨¤µ¤ó´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¡²¬¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¿©¤Î¥Õー¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨¡ËÃÏÍýÅªÉ½¼¨¡áGeographical Indication¡ÊGI¡ËÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»ºÃÏ¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¸¶ÎÁ¤äÀ½Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤À¤±¤¬¤½¤Î»ºÃÏÌ¾¤òÆÈÀêÅª¤ËÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGIÊ¡²¬¥í¥´¥Þー¥¯¡Û
¡ÚGIÊ¡²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅÆü¡¡2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£»þ´Ö¡¡15¡§00 ³«±é～18¡§00 ÊÄ±éÍ½Äê¡Ê14»þ¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¢£²ñ¾ì¡¡À¾Å´¥Ûー¥ë¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ11ÈÖ3¹æ ¥½¥é¥ê¥¢¥¹¥Æー¥¸¥Ó¥ë6F¡Ë
¢£²ñ¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¡¡
À¾Å´ÅÅ¼Ö¡ÊÅ·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¡Ë À¾Å´Ê¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë±ØËÌ¸ý¤«¤é¥½¥é¥ê¥¢¥¹¥Æー¥¸6F
ÃÏ²¼Å´. »Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþÅ·¿À±Ø²¼¼Ö¡¿Ãæ±û¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó3Ê¬
»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¼··¨ÀþÅ·¿ÀÆî±Ø²¼¼Ö¡¿ÅÌÊâÌó7Ê¬
JR JRÇîÂ¿±Ø¡ä¡äÅ·¿À¹Ô¤À¾Å´Ï©Àþ¥Ð¥¹
JRÇîÂ¿±Ø²¼¼Ö¡ä¡ä»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþÅ·¿À²¼¼Ö¡¿Ãæ±û¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó3Ê¬
http://inf.nishitetsu.jp/stage6/hall/
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
´ðÄ´¹Ö±é¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Ê¡²¬¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¿©¤Î¥Õー¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É
¢£»²²ÃÈñ¡¡
ÌµÎÁ
¢£»²²ÃÍ×·ï
°û¼ò¤òÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢Ç¯Îð20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¡Ê·Ú¼ÖÎ¾¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Î°û¼ò¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²²ÃÊýË¡
ÀìÍÑ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë18:00¤Þ¤Ç
¢£ÀìÍÑ±þÊç¥Õ¥©ー¥à
https://x.gd/BQBuW
¢¨¿½¤·¹þ¤ßÍÑQR¥³ー¥É
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÌó150Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤ª¿½¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁªÅù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»²²Ã·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï2026Ç¯1·î7Æüº¢¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÅöÆü¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤ª¼Ö¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¡Ê¡²¬¹ñÀÇ¶É¡¡
¢£¸å±ç¡¡Ê¡²¬¸©
¢£¶¨ÎÏ¡¡GIÊ¡²¬´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¢Ê¡²¬¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç
¢£À©ºî¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥£¥Óー¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥° ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡https://www.kbp.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
GIÊ¡²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä»öÌ³¶É
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§gi.fukuoka.sake@gmail.com