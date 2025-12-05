¾®ÀéÃ«»Ô¡ÖBALLOON¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤â³«ºÅ·èÄê¡ªÃÏ°è¤«¤é¿·¤¿¤Êµ¯¶È²È¤òÈ¯·¡
Socialups³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÀ¥ ¾Ï½¼¡Ë¤Ï¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤è¤ê°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÇ¯ÅÙ¾®ÀéÃ«»Ôµ¯¶È²È°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¡ÖBALLOON¡×¤ÎºÇ½ÅÍ×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯ÅÙ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in OJIYA¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç»ö¶ÈÊä½õ¶â¤ÎºÎÂò¼Ô¤òÁª½Ð¤¹¤ë¿³ºº²ñ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡ÖBALLOON¡×¤Ï¡¢Socialups¤¬¾®ÀéÃ«»Ô¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±±¿±Ä¤¹¤ëµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤éÀ®Ä¹¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¿´¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¹½ÁÛÃÊ³¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤ÈÆ³¤¯½ÅÍ×¤ÊÅÐÎµÌç¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç»ö¶ÈÊä½õ¶â¤ÎºÎÂò¿³ºº¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎÂò¼Ô¤Ë¤ÏºÇÂç100Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Êç½¸³µÍ×
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§ÎáÏÂ7Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤Þ¤Ç¡ÊÉ¬Ãå¡Ë
¡¦±þÊçÂÐ¾Ý¡§
¡¡¡¦»ÔÆâ¤Çµ¯¶È¡¢ÂèÆóÁÏ¶È¡¢´ë¶ÈÆâµ¯¶È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í
¡¡¡¦¾®ÀéÃ«»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤äµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢
¡¡¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Êç½¸Í×¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÎÂòÍ½Äê¿ô¡§5·ï°ÊÆâ
¡¦¿³ºº²ñ¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¡Ë¡§ÎáÏÂ8Ç¯3·î¾å½Ü
¡¦²ñ¾ì¡§¥Æ¥ì¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ª¤Â¤ä 2FÂ¿ÌÜÅª¥ëー¥à¡Ê¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«»ÔËÜÄ®1-11-1¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡§
¡¡¾®ÀéÃ«»Ô¾¦¹©¿¶¶½²Ý ÃÏ°è»º¶È·¸¡Êsyoko-c@city.ojiya.niigata.jp¡Ë¤ØÅÅ»Ò¥áー¥ë¤Ç±þÊç½ñÎà¤òÄó½Ð
¡¦»öÁ°ÁêÃÌ¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¡¡Socialups³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾®ÀéÃ«»Ôµ¯¶È²È°éÀ®»Ù±ç»ö¶È±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ë
¡¡¥áー¥ë¡§balloon@ojiya-startup.com
¢¨ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»À®Î©¸å¤Ë¡¢»ö¶È¤ò±ß³ê¤Ë³«»Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Í½»»À®Î©Á°¤ËÊä½õ»ö¶È¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢º£¸å ÆâÍÆÅù¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´¾µÃÎ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç¤Î¾ÜºÙ¡¦¿½ÀÁ½ñÎà¤ÎÍÍ¼°¤Ï¡¢BALLOON¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://ojiya-startup.com/news/bizcon2026
Í¥½¨¼Ô¤Ø¤ÎÆÃÅµ
¡¦ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç»ö¶ÈÊä½õ¶â ºÇÂç100Ëü±ß
¡¡¡ÊÄ´ºº¸¦µæÈñ¡¦³µÇ°¼Â¾ÚÈñÅù¤Î·ÐÈñ¤òÊä½õ¡Ë
¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥ç¥Ã¥×½ÐÅ¹»Ù±ç
¡¡¶õ¤Å¹ÊÞ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»ö¶È¸¡¾Ú¤äÈÎÇä¤ò»Ù±ç
¡¦BALLOON¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÅÐÃÅµ¡²ñ
¡¦BALLOON»öÌ³¶É¡ÊSocialups¡Ë¤Ë¤è¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°
¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ÆÈ¼«À
- ÃÏ°è·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
- ¼Â¸½²ÄÇ½À
- À®Ä¹À
- °ÕÍß¡¦Ç½ÎÏ
- »Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À
- ÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¡¦ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¡Ê²ÃÅÀÍ×ÁÇ¡Ë
¥³¥á¥ó¥È¾Ò²ð¡ÚºòÇ¯ÅÙºÎÂò¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÛSequenceÂåÉ½ ¾¡Ìî Ï¢ »á
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤Æ·Á¤Ë¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤è¤ê¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ê¤¬¤é¡¢µ¯¶È²È¤ÎÃç´Ö¤ä¿´¶¯¤¤¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
¡¦2024Ç¯ÅÙ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÎÂò¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー vol.1 ¾¡ÌîÏ¢¤µ¤ó
https://ojiya-startup.com/news/recipient2024-interview-katsuno
¡ÚÃÏ°è¤ÎÀèÇÚµ¯¶È²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥ê¥Ã¥Ä¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿·Ã« Íü·Ã»Ò »á
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤¦¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤¢¤ó¤¿¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë?¡×¤ÈÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤¬CM¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ÎÆü¡£¤Þ¤À¸«¤¨¤ÌÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë°ìåß¤ÎË¾¤ß¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¡£¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ä¤ë»ö¤Ë²÷´¶¤µ¤¨³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¡£µ¯¶È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡£°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç»õ¼Ö¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊâ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
Socialups³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÀ¥ ¾Ï½¼
¾®ÀéÃ«¤ÏÄ©Àï¤ÎÊ¸²½¤Î³ÈÂç¤¬²ÃÂ®¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BALLOON¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤«¤é¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿Í¤¿¤Á¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÎÂò¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤«¤é¤ÎÈ´¿è¢£Trailer Sauna Hokuto ¿åÍî ËÌÅÍ »á
¨¡¨¡ ¾®ÀéÃ«¤Çµ¯¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
»ä¤Ïº£33ºÐ¤ÇËÜ¶È¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤»¤Ã¤«¤¯¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤«¤é´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Ó¥¸¥³¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡£
¤¿¤È¤¨ºÎÂò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤¬»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ö¶È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2024Ç¯ÅÙ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÎÂò¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー vol.2 ¿åÍîËÌÅÍ¤µ¤ó
https://ojiya-startup.com/news/recipient2024-interview-mizuochi
¢£¥µ¥È¥é¥Ü¹çÆ±²ñ¼Ò º´Æ£ ÏÂµ± »á
¨¡¨¡ µ¯¶È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
½ã¿è¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¸¦µæ¤ä´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬Ìî¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Æ±À¤Âå¤Çµ¯¶È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢µ¯¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ¯¶È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ È¼Áö»Ù±ç¤¬Ì¥ÎÏÅª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Àè¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ ¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤Î¡Ö¹¶Î¬Ë¡¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Àè¤ÎÃÎ¸«¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ö¶È¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ÉÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2024Ç¯ÅÙ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÎÂò¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー vol.3 º´Æ£ÏÂµ±¤µ¤ó
https://ojiya-startup.com/news/recipient2024-interview-sato
¢£¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ê¤¬¤á Ã«¸ýÎÊ »á
¨¡¨¡ µ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
Åìµþ¤Ë¤¤¤¿¤éµ¯¶È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤éÌÌÇò¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡ÖÃÏ¸µ¤Ç²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤Ê¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ È¼Áö»Ù±ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
»ö¶È¤ò°ì¿Í¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÉÂÇ¤Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ÊÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡Ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ ¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ðÊó¤âÂ¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦2024Ç¯ÅÙ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÎÂò¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー vol.4 Ã«¸ýÎÊ¤µ¤ó
https://ojiya-startup.com/news/recipient2024-interview-taniguchi
¢£³ô¼°²ñ¼ÒK-WORKS ¾®ÎÓ Í¦µ® »á
¨¡¨¡ ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Ï¥¦¥¹¤Î»ö¶È¤Ï¥Ó¥¸¥³¥ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤È¤â¤È¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥¸¥³¥ó¤ÇºÎÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¿¿·õ¤Ë¿·µ¬»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Àã³²¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤·¼«Ê¬°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£È¼Áö»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï1²óÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ »ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Äü¤á¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ ¾®ÀéÃ«¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤´ë¶È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾®ÀéÃ«¤Î¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢ÀäÂÐ²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Ä©Àï¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ø»ÔÌ±Áí»²²Ã¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¦2024Ç¯ÅÙ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÎÂò¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー vol.5 ¾®ÎÓÍ¦µ®¤µ¤ó
https://ojiya-startup.com/news/recipient2024-interview-kobayashi
ºÎÂò¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
1️ ±þÊç´ü´Ö¡¦»öÁ°ÁêÃÌ
¡¡ ÎáÏÂ7Ç¯ 11·î11Æü(²Ð)～
2️ ±þÊçÄùÀÚ¡¡
¡¡ ÎáÏÂ8Ç¯ 1·î30Æü(¶â)17»þ¡¡¢¨É¬Ãå
3️ ½ñÎà¿³ºº¡¡
¡¡ ～ÎáÏÂ8Ç¯ 2·î13Æü(¶â)
4️ ¿³ºº²ñ¡¡
¡¡ ÎáÏÂ8Ç¯ 3·î¾å½Ü
5️ ºÎÂò·èÄê¡¡
¡¡ ÎáÏÂ8Ç¯ 3·îÃæ½Ü
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ºÎÂò¸å¤Ï¡¢Socialups¤È¾®ÀéÃ«»Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¡¦ÈÎÏ©³«Âó¡¦PR¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏËÜ»ö¶È¤òÃÏÊýÁÏÀ¸¡ß¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡¦±¿±Ä
- ¼çºÅ¡§¾®ÀéÃ«»Ô
- ±¿±Ä¡§Socialups³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¿·³ãÊüÁ÷ÌÖ
- Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§balloon@ojiya-startup.com