¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë¡¦£È£í£ã£ï£í£í¶¦ºÅÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖAI²»À¼Ç§¼±¡¦±þÅú¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¡×ºÆÊüÁ÷¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¡È²»¡É¤«¤é²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢£È£í£ã£ï£í£í³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§»°ËÜ ¹¬»Ê¡¢°Ê²¼£È£í£ã£ï£í£í)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¬¡¡¸µ¡¢°Ê²¼¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë)¶¦ºÅ¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖAI²»À¼Ç§¼±¡¦±þÅú¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー ～AI²»À¼Ç§¼±¡¦±þÅú¤Î¡É¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹～¡×¤òºÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡¡¶áÇ¯¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿Ê²½¤ÈÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¶È³¦¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬ÅÅÏÃ±þÂÐ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¸µ¤Î»ñÎÁ¤ä¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»²¾È¤·¡¢¸ÜµÒÂÐ±þÍúÎò¤ò¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¤¬¿Í¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²»À¼Ç§¼±µ»½Ñ¤äÀ¸À®AI¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢²»À¼¥Ü¥Ã¥È¤ä²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½¡¢¼«Æ°Í×Ìóµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££È£í£ã£ï£í£í¤Ç¤â¡¢²»À¼¥Ü¥Ã¥È¡ÖTerry¡×¤ä¡¢²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½¡¦¼«Æ°Í×Ìóµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖVoice Contact¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÌµ¿Í¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£È£í£ã£ï£í£í¤Ç¤âAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡¢2025Ç¯²¼½Ü¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖTerry2¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AI²»À¼µ»½Ñ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¡¢£È£í£ã£ï£í£í¤Î¡ÖTerry¡×¡ÖVoice Contact¡×¡ÖTerry2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
AI»þÂå¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ÎÌ¤ÍèÁü¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/33941/table/163_1_5fe74ca7a37ac902636107687e67a866.jpg?v=202512050757 ]
¢££È£í£ã£ï£í£í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡»°ËÜ ¹¬»Ê
URL¡¡¡¡¡¡https://hmcom.co.jp
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡2012Ç¯7·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç£²-£±£±-£±¡¡ÉÙ»Î¥Ó¥ë£²³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë²»À¼½èÍýµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Í×ÁÇµ»½Ñ¤Î¸¦µæ/³«È¯¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó/¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾¾²¬¡¡¸µ
URL¡¡¡¡¡¡https://www.needswell.com/
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡1986Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ® 4-1 ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë ¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È 13 ³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é
<ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»>
ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¡§£È£í£ã£ï£í£í³ô¼°²ñ¼Ò IRÃ´Åö¡¡¡¡hm_ir@hmcom.co.jp
´ë¶ÈÍÍ¡§£È£í£ã£ï£í£í³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈÅý³çÉô¡¡sales_team@hmcom.co.jp
TEL¡§03-6550-9830 FAX¡§03-6550-9831