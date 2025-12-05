DMM GAMES¡ÖÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡×»â»ÒÍº¡ÊCV:¥ª¥Ù¥ê¥¹¥¯=å¸åº¡ËËÜÊÔÅÐ¾ì¤ËÀè¶î¤±¡¢¥²ー¥àÆâ¤ÇÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¡ª»â»ÒÍºËÜÊÔPV¤â¸ø³«¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Romanteen18¥·¥êー¥º¤ÎÂè1ÃÆ¡¦¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¸þ¤±Îø°¦¥²ー¥à¡ÖÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡×¤Ë¤Æ¡¢»â»ÒÍº¡ÊCV:¥ª¥Ù¥ê¥¹¥¯=å¸åº¡Ë¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¥²ー¥àÆâ¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»â»ÒÍºËÜÊÔPV¤Î¸ø³«¤ä¡¢¸ø³«µÇ°¤ÎX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mugenro.jp/(https://mugenro.jp/)
¸ø¼°X¡§https://x.com/roman_mugenro(https://x.com/roman_mugenro)
¢£»â»ÒÍºËÜÊÔÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤¿¡¢¥²ー¥àÆâÆÃÀß¥Úー¥¸¸ø³«¡ª
¸ø³«Æü¡§12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë ～
¡ÖÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡×¥²ー¥àÆâ¤Ë¤Æ¡¢»â»ÒÍºËÜÊÔÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤¿ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£»â»ÒÍºËÜÊÔPV¸ø³«¡ª¸ø³«µÇ°X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
»â»ÒÍºËÜÊÔÄÉ²Ã¤òµÇ°¤·¡¢ËÜÊÔPV¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔPV¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¡Ê@roman_mugenro¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ5,000±ßÊ¬¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖDMM¥Ý¥¤¥ó¥È5,000±ßÊ¬¡×¤òÃêÁª¤Ç³Æ1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤è¤ê³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»â»ÒÍº¤ÎËÜÊÔPV¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=UNcyGmkKtgE ]
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡ÖÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡×±¿±Ä¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏAmazon¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡ÖÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡×¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡Êhttps://my.cybird.ne.jp/sp-inq-ext/RNS005/1¡Ë¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon¡¢Amazon.co.jp¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¢´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥²ー¥àµ¯Æ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://games.dmm.com/detail/mugenrou(https://games.dmm.com/detail/mugenrou)
¡ÚÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³ À½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Ì´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/ DMM GAMES¥¹¥È¥¢ / App Store / Google Play
ÈÎÇä²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¢§½Ð±é¥¥ã¥¹¥È
¥Æ¥È¥é¥Ý¥Ã¥ÈÅÐ/ÎøÄÅÅÄÏ¡Ìé/¸¤¿ÀÄë/°æ°Ë¶ÚÆù
¤¢¤µ¤®Í¼/»Í¥ÄÃ«¥µ¥¤¥Àー/¥ª¥Ù¥ê¥¹¥¯=å¸åº/¤¢¤ó¤Î¤â¤Ê¤«
¡ÚRomanteen18¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡Û
°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¹¬¤»¤ÊÌ´¤ò¡£
¡ÖRomanteen18¡Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢DMM GAMES ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëEXNOA¤È¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥É¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¸þ¤±Îø°¦¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤É½¸½¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Á¡ºÙ¤ÊÎø°¦ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¡£
´¶¾ðË¤«¤Ê¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶Ë¾å¤ÎÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRomanteen18¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡×¤ÎÄÌ¾ïÈÇ/¥ª¥È¥ÊÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤Ç¤â½½Ê¬¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥È¥ÊÈÇ¤Ç¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤°¦¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)2024 EXNOA LLC¡¡developed by CYBIRD
Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£